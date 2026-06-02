La Junta no cubrirá la dirección de la Agencia Extremeña de Cooperación tras el cese de su responsable

La Junta de Extremadura no cubrirá la Dirección de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) tras el cese a petición propia de su directora, Isabel Belloso Bueso, aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión de este martes.

Esta decisión se enmarca en las medidas de reorganización y racionalización administrativa impulsadas por la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, "orientadas a favorecer una gestión eficiente de los recursos públicos y la optimización de la estructura administrativa de la comunidad", según recoge la Junta en nota de prensa.

Ahorro de 85.000 euros

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha explicado que la no cobertura de este puesto directivo permitirá un ahorro superior a los 85.000 euros anuales.

La medida forma parte de las actuaciones para adecuar la organización administrativa a las necesidades de gestión, "garantizando al mismo tiempo el correcto funcionamiento de los servicios y organismos dependientes de la administración autonómica". La Junta de Extremadura reafirma "su compromiso con una gestión responsable de los recursos públicos, basada en criterios de eficiencia, sostenibilidad y mejora continua de la administración", se indica.

La exdirectora de la Aexcid, Isabel Belloso, durante una comparecencia en la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX

Recorte de 10 millones

La decisión se produce en un contexto de fuerte reducción de los fondos destinados a cooperación internacional en el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026. La Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) ha denunciado un recorte de 10 millones de euros en materia de cooperación internacional en las primeras cuentas del PP y Vox. La pérdida de estos fondos impedirá sostener sus principales líneas de actuación, desde los programas de desarrollo en América Latina y África subsahariana hasta la acción humanitaria en situaciones de emergencia y la educación para la ciudadanía global en Extremadura.

La consejra de Hacienda, Elena Manzano, ha justificado estas reducciones por la necesidad de concentrar los recursos disponibles en los servicios públicos esenciales. La responsable autonómica ha alegado que la comunidad trabaja con un "margen limitado" y que el presupuesto debe atender, ante todo, las necesidades básicas de los ciudadanos. La medida había sido anunciada por Óscar Fernández, que la vinculó a partidas destinadas a asociaciones y entidades que "promueven la inmigración ilegal, masiva y descontrolada".

Críticas del PSOE

El portavoz socialista, Manuel González Andrade, ha acusado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, de ser la "única culpable y responsable" del "desmantelamiento" de la cooperación internacional en la región. A su juicio, no nombrar un nuevo director supone "la puntilla definitiva" para un ente público que, según ha defendido, convirtió durante años a Extremadura en un referente nacional en materia de cooperación internacional.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, en rueda de prensa / PSOE DE EXTREMADURA

"Que quede muy claro que no estamos ante una renuncia como la Junta quiere hacer creer. Estamos ante un cese en toda regla. Cesan a la directora de la AEXCID porque, en realidad, están cesando la actividad de la propia AEXCID. La prueba es que no van a nombrar a nadie para sustituirla porque su verdadera intención es acabar con la cooperación internacional en Extremadura", ha señalado.

Los socialistas han situado este recorte dentro de una estrategia más amplia de debilitamiento de la cooperación extremeña y han recordado que, ya en el primer año de gobierno de María Guardiola, las ayudas destinadas a este ámbito se redujeron un 36%, según sus datos.