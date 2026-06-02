Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 2 de junio de 2026
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Presentamos los datos actualizados a día 2 de junio de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Lonja 2 de junioLonja 2 de junio
- Los últimos de la EGB en Extremadura: de 'la escuela de los cagones' al Progresa Adecuadamente
- La Junta mueve ficha en Igualdad y sitúa a Estefanía Rodríguez al frente del Instituto de la Mujer de Extremadura
- Los funcionarios extremeños tendrán subida salarial y otro pago de la deuda de 2020
- Extremadura revisará el horario de bares y terrazas tras 30 años sin cambios
- Casa Bautista adquiere la antigua fábrica de jamones de Miguel Bosé en Montánchez
- Ya es oficial: la ayuda a domicilio de 7 millones de euros para dependientes llegará a estos 36 municipios extremeños
- La mayor batería de España coloca a Extremadura al frente del almacenamiento energético
- Las infraestructuras que incluyen los presupuestos de Extremadura: rondas en Badajoz y Cáceres, carreteras y polígonos