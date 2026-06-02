"Van a por todas": la recta final para 6.262 opositores a maestros en Extremadura

Los 6.262 aspirantes admitidos en las oposiciones a maestros de Extremadura encaran el último mes antes de las pruebas, que arrancarán el 20 de junio para optar a una de las 304 plazas convocadas. En las academias no se habla de una convocatoria especialmente complicada, sino desigual según la especialidad elegida.

Educación Infantil es la que más plazas ofrece, con 139 vacantes para 1.669 admitidos. Educación Primaria tiene 40 plazas y 1.529 aspirantes, una proporción bastante más ajustada. En Inglés hay 577 candidatos para 10 puestos y en Educación Física, 589 para otras 10 plazas. Música cuenta con 285 aspirantes para 25 vacantes, Pedagogía Terapéutica con 965 para 41 y Audición y Lenguaje con 648 para 39.

Ana Sánchez, gerente del Centro de Estudios San Jorge en Cáceres, donde preparan oposiciones al cuerpo de maestros y también al de profesores de Secundaria, no considera que esta convocatoria esté fuera de lo habitual. "Nosotros lo vemos normal. Incluso han bajado las solicitudes de participación respecto a otros años", explica.

La bajada, añade, tiene bastante que ver con la oferta. Cuando una especialidad saca pocas plazas, muchos aspirantes se lo piensan más antes de dedicar casi un curso entero a prepararla. "Hay especialidades como Inglés y Educación Física, que solo tienen diez vacantes, entonces no es tan atractivo", señala.

Infantil atrae más y Primaria aprieta

En la academia cacereña notan especialmente el tirón de Infantil: "Tenemos muchísimos más opositores que de Inglés, por ejemplo, precisamente porque tiene más plazas", afirma Sánchez.

Primaria, en cambio, reúne muchos aspirantes para una oferta bastante menor. Sus 1.529 admitidos para 40 plazas la convierten en una de las especialidades con más presión por volumen, aunque desde las academias insisten en que las ratios no lo explican todo. También cuenta el tribunal, cómo se defienda la programación, los supuestos prácticos y la preparación real con la que llegue cada persona.

Sánchez evita señalar una especialidad como la más dura, y añade que "si has estudiado los 25 temas, llevas bien preparados los casos prácticos, los supuestos y la programación, al final el tribunal lo que valora es a ti como opositor".

El mes de los nervios

A estas alturas los aspirantes están repasando, corrigiendo fallos y tratando de llegar al examen con cierta seguridad, aunque la tranquilidad completa es casi imposible. "Ahora ya están en la fase de nervios", reconoce la gerente de San Jorge.

En su centro, asegura, los contenidos ya están trabajados y el momento es más de afianzar que de correr. "Van bien preparados, van tranquilos, ya hemos visto los contenidos y están repasando. Pero es inevitable estar con ansiedad en estos últimos días", añade.

También están pendientes de que se publiquen los criterios de valoración, una información importante para ajustar la parte final de la preparación.

La experiencia, decisiva

Al ser un concurso-oposición, la calificación del examen no lo es todo, sino que entran en juego los méritos. Por eso, para los interinos es una ventaja. Sánchez se refiere entonces a los recién graduados. En carreras como Magisterio, prima el alumnado joven, y aunque también hay personas que llevan varios intentos, el perfil de quien acaba de terminar la carrera es más frecuente.

En Secundaria, en cambio, el perfil suele ser más variado porque muchas titulaciones tienen más salidas fuera de la enseñanza. Biología, Física y Química o Informática, por ejemplo, permiten buscar trabajo en la empresa privada. Magisterio está mucho más orientado a la docencia, ya sea en centros privados o a través de la oposición.

El recuerdo de Secundaria

La última convocatoria de Secundaria y FP dejó plazas sin cubrir en algunas especialidades porque no hubo suficientes aprobados, pero Sánchez no cree que se vaya a repetir de la misma manera en maestros porque "se presentan más aspirantes", afirma.

A su juicio, lo ocurrido en Secundaria tuvo circunstancias propias. Cita, entre ellas, la penalización por faltas de ortografía, que dejó fuera a bastantes candidatos. En Infantil y Primaria, dice, el volumen de aspirantes es mayor y el proceso se mueve de otra manera.

Este año no hay oposiciones de Secundaria. La preparación de esas pruebas empezará en septiembre en centros como San Jorge, con la vista puesta en 2027, cuando está previsto que vuelvan a convocarse plazas de Secundaria y Formación Profesional.

Las academias miran también al nuevo ciclo político

Las oposiciones mueven a miles de aspirantes, pero también sostienen buena parte de la actividad de academias y centros de formación. La Asociación de Empresas de Formación de Extremadura, Cecap, ha valorado la formación del nuevo Ejecutivo regional y espera que sirva para impulsar los procesos pendientes.

Su presidente, Antonio Macedo, defiende que ahora toca activar convocatorias con agilidad, algo que considera importante para dar estabilidad al sector. Según ha explicado, el tiempo transcurrido desde las elecciones del 21 de diciembre hasta la formación del nuevo gobierno no ha afectado de forma general a procesos que ya estaban encauzados, pero sí ve necesario abrir una nueva etapa de iniciativas.

Macedo ha puesto además el foco en las academias del medio rural. Reclama apoyo para que los centros de pequeñas poblaciones tengan actividad suficiente, especialmente con cursos destinados a desempleados. También plantea incentivar que parte de esa formación llegue a los pueblos y no se concentre siempre en las ciudades.

El relevo generacional preocupa en esos negocios, sobre todo cuando sus propietarios se jubilan y no hay nadie que continúe la actividad. Macedo sostiene que el sector vive un buen momento en Extremadura y en el conjunto del país, pero cree que precisamente por eso conviene cuidar más a las academias rurales.

La convocatoria queda ahora en manos de los últimos repasos y de los tribunales. Además, Sánchez alude a la cantidad de meses de estudio que los opositores han dedicado al examen. "El que toma esa decisión, que al final supone invertir diez meses de tu vida, va a por todas", resume.