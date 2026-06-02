El sector tabaquero mira a Europa ante una regulación clave para su futuro

El sector tabaquero extremeño afronta un momento decisivo. Tras cinco años de crecimiento de la producción, con más superficie contratada y una clara recuperación de la actividad, el futuro vuelve a mirar a Europa. La revisión de dos directivas comunitarias, una de carácter fiscal y otra sanitaria, y la negociación de la próxima PAC marcarán buena parte del horizonte de un cultivo estratégico para Extremadura, que concentra el 98% de la producción nacional y sostiene miles de empleos en el norte de Cáceres.

Esa mirada europea fue el eje del II Foro Sector Tabaquero, organizado por El Periódico Extremadura, del grupo Prensa Ibérica, con el impulso de Altadis-Imperial Brands, celebrado en el Museo de Cáceres. En la jornada participaron Ricardo Miranda, director general de la Compañía Española de Tabaco en Rama, Cetarsa; Fernando Vaquero, director de la Organización Interprofesional del Tabaco, Oitab; y Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis-Imperial Brands, junto a representantes institucionales y del sector. El acto fue conducido por la periodista Ainhoa Miguel.

El director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, Julio Antonio Rojas Pastor. / CARLOS GIL

Cifras de un sector clave

El director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, Julio Antonio Rojas Pastor, participó en el que era su segundo acto oficial desde su nombramiento. En su intervención puso en valor el peso económico y social del cultivo. Extremadura concentra el 98% del tabaco nacional, una actividad que mueve 126 millones de euros y representa alrededor del 4% de la riqueza agraria regional. Además, destacó su relevancia exportadora, con el 74% de la producción destinada a mercados exteriores, por un valor aproximado de 80 millones de euros.

Rojas Pastor incidió también en el impacto laboral del sector, con unos 2.000 empleos directos, la mitad de ellos ocupados por mujeres. «El cultivo del tabaco es uno de los principales motores del campo», señaló, aunque reconoció que afronta amenazas vinculadas a la futura PAC y a la incertidumbre sobre posibles recortes de ayudas. Por ello, aseguró que la Junta seguirá defendiendo que el tabaco sea considerado un cultivo estratégico.

El representante regional recordó que desde 2023 se ha producido un cambio de tendencia, con aumento de hectáreas hasta alcanzar unas 6.500 sembradas en 2026, mayoritariamente de la variedad Virginia. Aun así, precisó que el sector todavía no ha recuperado los niveles de 2014. También puso de relieve que la producción integrada llegará a 535 cultivadores extremeños, con un pago de cinco millones de euros.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, en su bienvenida al acto, defendió la importancia del cultivo para la ciudad y para toda la provincia. Recordó que Extremadura es la principal región productora de tabaco de Europa y sostuvo que ese dato «no puede caer en saco roto». A su juicio, Cáceres no puede entenderse sin el tabaco de las comarcas del norte ni sin «las miles de historias vitales que hay detrás de cada planta». Mateos entiende que la innovación, el relevo generacional y la unidad institucional son claves para garantizar el futuro de un sector que considera estratégico.

Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis-Imperial Brands. / CARLOS GIL

Retos en normativa europea

Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis-Imperial Brands, pidió tranquilidad ante la revisión normativa europea. Explicó que las dos directivas actualmente en proceso de revisión no son de origen agrícola, sino fiscal y sanitaria. «Lo primero de todo es tranquilidad» para todo el sector.

Ingelmo reconoció que una de las principales preocupaciones es el posible empaquetado genérico. «Es una amenaza que continua, esta vez a nivel europeo», afirmó. A su juicio, esta medida no ha demostrado eficacia en los países donde se ha aplicado, como Francia que no ha logrado reducir la prevalencia de fumadores y sí ha contribuido a un aumento preocupante del consumo ilícito, hasta situarlo en niveles que ya alcanzan el 55%.

La representante de Altadis-Imperial Brands quiso diferenciar entre el debate comunitario y algunas iniciativas nacionales. Sobre la prohibición de fumar en terrazas, afirmó que «la nueva normativa europea no incluye la prohibición de fumar en terrazas», sino que, en todo caso, podrá establecer recomendaciones. Según explicó, la iniciativa española sigue tramitándose aún en sede ministerial.

En materia fiscal europea, defendió que cualquier subida impositiva debe realizarse con sensatez, teniendo en cuenta que cada estado miembro tiene sus peculiaridades y que los cambios no pueden empujar a los consumidores hacia el mercado ilegal.

Lucha contra el contrabando

La lucha contra el contrabando fue uno de los puntos centrales de su intervención. Ingelmo señaló que en Francia el tabaco ilícito supera el 55% y que las falsificaciones representan más del 20%. Frente a ese escenario, defendió el modelo español de control. «Siempre que hay una aprehensión de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de la Agencia Tributaria preguntamos si el tabaco utilizado en las fábricas clandestinas es español, y no lo es nunca», explicó. Para la directiva fiscal, avanzó que el tabaco crudo estará incluido en el ámbito de aplicación por motivos de control, pero con un tipo impositivo de cero euros. Por lo tanto, no impactará a los cultivadores, quienes no se verán afectados por la mayor carga administrativa que implicará.

También invitó a los ciudadanos y agentes del sector a participar en los procesos de consulta pública abiertos por la Comisión Europea. Recordó que la primera fase de aportaciones, denominada Convocatoria de Datos, estará abierta hasta el 15 de junio y la segunda, que es la consulta pública, hasta el 14 de agosto. «Ahora mismo, que no hay texto normativo, se abre una oportunidad de hacernos oír en Europa para que nuestras inquietudes se vean reflejadas en la propuesta», resumió. Su petición fue clara: que no se implementen medidas que no sirvan para alcanzar los objetivos perseguidos.

Ricardo Miranda, director general de Cetarsa / CARLOS GIL

La importancia de la PAC

Ricardo Miranda, director general de Cetarsa, centró su intervención en el alcance de las políticas europeas y en la importancia de la PAC. Explicó que cuando Europa habla de una generación sin humo se refiere a reducir la prevalencia del consumo de tabaco del 26% actual al 5% en 2040. Para ello, la UE trabaja en la revisión de las directivas sobre productos del tabaco y fiscalidad.

Miranda advirtió de que la PAC afectará de lleno al sector. La incógnita, dijo, es si el tabaco mantendrá su singularidad o perderá parte de la protección que hasta ahora ha tenido. «Todos están expectantes sobre qué va a pasar con el presupuesto PAC», señaló. También defendió que cualquier regulación debe ser «mesurada y con sentido común», especialmente a la vista de experiencias como la francesa, donde el empaquetado genérico ha coincidido con un fuerte aumento del contrabando.

El director general de Cetarsa puso el acento en la calidad del empleo generado por el tabaco: los trabajadores de las explotaciones permanecen una media de 19 años con contrato y dos de cada tres contratos son fijos, un porcentaje superior al de otros sectores agrarios.

Miranda explicó también las particularidades del ciclo productivo tabaquero. «En el tabaco siempre hay un decalaje. Estamos comercializando ahora la cosecha de 2025», indicó. Recordó que la cosecha de 2023 fue especialmente mala, con una reducción cercana al 40%, y señaló que cualquier medida que favorezca el mercado ilícito termina repercutiendo en los agricultores, porque reduce la cuota de mercado legal.

Sobre la trazabilidad, explicó que Europa pretende complementar el sistema nacional de control de hoja, obligando a que todos los intervinientes se identifiquen ante la Agencia Tributaria. Según detalló, el objetivo es que todos los movimientos de tabaco, incluidos los que se producen fuera de España, estén integrados en un sistema de control de impuestos especiales, aunque con un tipo de cero euros por kilo. Su petición fue doble: que Europa escuche y que los ciudadanos participen en las consultas públicas abiertas. En cuanto a Cetarsa, avanzó que la compañía prevé incorporar alrededor de una treintena de personas cada año.

Fernando Vaquero, director de la Oitab. / CARLOS GIL

Europa marca los tiempos

Fernando Vaquero, director de la Oitab, defendió que el sector debe estar presente desde el inicio en la elaboración de las normas europeas. «Europa es importante y marca los cimientos con sus normativas, que después los países desarrollan», afirmó. A su juicio, Extremadura debe defender el peso de un cultivo que genera empleo, fija población y mantiene actividad económica en zonas rurales.

Vaquero recordó que el sector lleva cinco años incrementando la producción, aunque también afronta problemas transversales como el aumento de los costes, la falta de mano de obra y el exceso de burocracia. Destacó el trabajo realizado por Cetarsa en materia de variedades y biomasa, así como la modernización de las explotaciones, pero advirtió de que la reforma de la PAC sigue siendo una preocupación constante.

El director de la Oitab se mostró crítico con el empaquetado genérico, una medida que definió como «hacerse trampas al solitario». En su opinión, no reduce el consumo y puede alimentar otros problemas. Por ello, reclamó sentido común y una defensa clara del sector primario. También puso en valor la evolución demográfica positiva de las comarcas tabaqueras, el empleo femenino y las oportunidades laborales que ofrece el cultivo más allá de las tareas tradicionalmente vinculadas al tractor.

Un sector joven y profesionalizado

Vaquero describió el tabaco extremeño como un sector joven, profesionalizado, mecanizado y con avances importantes en secado mediante biomasa. Señaló que las explotaciones tienen una media de diez hectáreas y que, aunque existen dificultades, el relevo generacional es mejor que en otros ámbitos agrarios. «Es un sector que, como se pierda, es difícil recuperar», advirtió. Para no perjudicarlo, defendió que bastaría con aplicar correctamente la legislación actual, que ya considera bastante restrictiva.

La jornada concluyó con una idea compartida por los distintos intervinientes: el tabaco vive un buen momento productivo, pero se enfrenta a decisiones regulatorias de gran calado. La revisión de las directivas europeas, la fiscalidad, la trazabilidad, la lucha contra el contrabando y la futura PAC configuran un escenario de incertidumbre, pero también de oportunidad si el sector logra hacer valer sus argumentos.

Un cultivo relevante

La directora general de Prensa Ibérica, María Ortiz, subrayó durante la clausura del foro que en Extremadura el tabaco «no es solo una campaña agrícola, sino una red de actividades» que genera empleo, vertebra comarcas y mantiene una importante actividad económica. Recordó que el sector vive un buen momento después de años de incertidumbre, con un aumento de las compras de Cetarsa y más superficie contratada. No obstante, advirtió de que la fotografía tiene también otra cara: los agricultores recuerdan que sembrar más no siempre significa ganar más, sino compensar rendimientos que pueden bajar.

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En ese contexto, el II Foro Sector Tabaquero dejó un mensaje claro: Extremadura no solo produce tabaco, sino que sostiene alrededor de este cultivo una economía, una red laboral y una identidad territorial que reclaman ser escuchadas en Europa. Al término del foro los asistentes realizaron una visita guiada por el Museo de Cáceres, que dirige Raquel Preciados.