Cotrina acusa a la Junta de "claudicar" por rechazar la reunión bilateral con Hacienda sobre financiación autonómica

El secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, ha acusado a la Junta de Extremadura de "claudicar" y no defender los intereses de la región al renunciar a una reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

El líder de los socialistas se pronuncia así después de que la consejera de Hacienda, Elena Manzano, haya rechazado negociar el nuevo modelo de forma bilateral tras recibir un correo electrónico con una citación para reunirse con el Ministerio de Hacienda. La titular extremeña ha defendido que la reforma del sistema debe abordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al considerar que "lo que es de todos se tiene que debatir entre todos".

Negociar para mejorar

"La Junta tiene un gobierno que acaba de anunciar que claudica y no defiende a su tierra en una bilateral que nos da la oportunidad de poner blanco sobre negro y negociar para mejorar", ha aseverado Sánchez Cotrina en un mensaje de la red social X.

Según Cotrina, el PSOE extremeño ya ha trasladado al ministro de Hacienda, Arcadi España, que abogan por "una mejor financiación para nuestra tierra", una financiación negociada, consensuada "y en línea con la defensa de nuestros valores ideológicos y de región: una financiación solidaria".

En este sentido, ha subrayado que la comunidad autónoma nunca partió de la misma línea de salida "y, aun así, en poco tiempo y aún con menos, supimos transformarnos".

Igualdad de oportunidades

Cotrina ha argumentado que la socialdemocracia no nació para conformarse con quedarse como estaba, sino para crecer en igualdad de oportunidades, en justicia social y territorial y "apostar porque lo público ayude a acabar con la periferia económica que la ciudadanía siente".

"El gobierno no estará, pero nosotros sí: proponiendo, exigiendo lo que nos corresponde y presentando un modelo con E de España, pero que nunca deje atrás la E de Extremadura", ha concluido.

Cesión de impuestos

En la propuesta que María Jesús Montero puso sobre la mesa en enero, el Gobierno plantea elevar del 50% al 56,5% los porcentajes de cesión del IRPF y el IVA, lo que supone una inyección adicional de casi 21.000 millones de euros a los territorios. Por su menor capacidad recaudatoria, Extremadura y Cantabria serían las únicas comunidades que no obtendrían recursos adicionales, frente a Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana, las más beneficiadas.

Como mecanismo de corrección, Hacienda plantea reforzar el Fondo de Compensación Interterritorial, con 216 millones de euros en el caso de Extremadura, y crear un nuevo fondo, denominado statu quo, para garantizar que ninguna comunidad pierda recursos respecto al sistema actual. La región también recibiría recursos del nuevo fondo climático, aunque mayoritariamente está pensado para el arco mediterráneo.

La propuesta incluye además una revisión de los criterios de población ajustada, que en el caso de Extremadura sería, según el cálculo del Ministerio de Hacienda, un 9,1% superior a la población real. Sin embargo, la Junta de Extremadura sostiene que las nuevas variables no recogen adecuadamente la realidad extremeña. "Somos un millón, pero hay que prestar servicios en toda la extensión territorial", ha señalado Manzano. Por eso, la consejera extremeña ha reclamado que el modelo refleje factores como la dispersión, la superficie y los costes fijos de mantener la sanidad, la educación, la dependencia y el resto de competencias autonómicas en todo el territorio.