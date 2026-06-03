La DOP Jerte cambia cerezas por cigarrillos

La DOP Cereza del Jerte se ha unido a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para desarrollar una campaña de concienciación con motivo del Día Mundial sin Tabaco. La acción propone cambiar cigarros por cerezas para trasladar a la ciudadanía la importancia de apostar por un estilo de vida saludable, alejado del tabaquismo y vinculado al consumo de alimentos sanos y naturales.

Cerezas frente al tabaco

El Consejo Regulador destinará a esta iniciativa un total de 80 kilos de cerezas, equivalentes a unas 1.000 cajas de degustación, que serán entregadas a los ciudadanos a cambio de sus cigarrillos. Con este gesto simbólico, la DOP Cereza del Jerte y la AECC buscan reforzar el mensaje de prevención y recordar que pequeños cambios cotidianos pueden contribuir a mejorar la salud.

La campaña ha comenzado esta semana con un acto celebrado en Coria, donde se repartieron las primeras cerezas entre los vecinos. La iniciativa continuará este 3 de junio en las localidades cacereñas de Casar de Cáceres y Miajadas, y concluirá el próximo 10 de junio en Sevilla.

Alianza por la prevención

El presidente de la DOP Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, ha subrayado la “necesidad de fomentar hábitos de vida saludables mediante el consumo de alimentos naturales y de calidad, como las cerezas y picotas del norte de Extremadura, para desplazar conductas nocivas como el tabaquismo”. Tierno ha incidido en que la campaña permite unir la promoción de un producto emblemático del Valle del Jerte con un mensaje social de prevención y bienestar.

Además, José Antonio Tierno ha destacado que “este intercambio simbólico de salud por tabaco cobra un valor especial gracias a la alianza estratégica con la AECC, una colaboración que permite reforzar el mensaje de prevención y bienestar, uniendo el compromiso del sector agrícola con la promoción de una vida sana para toda la sociedad”. La colaboración entre ambas entidades vuelve a situar a la Cereza del Jerte como un producto vinculado no solo a la calidad agroalimentaria, sino también a la promoción de hábitos saludables.

El tabaquismo, principal factor de riesgo evitable

Por su parte, el gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres, Ignacio Lucero, ha recordado que “el tabaquismo continúa siendo el principal factor de riesgo evitable de cáncer y responsable de una gran parte de los casos de esta enfermedad”. Lucero ha puesto el acento en la necesidad de acercar a la ciudadanía mensajes claros y participativos que ayuden a prevenir el consumo de tabaco.

El gerente de la AECC también ha resaltado “el valor de este tipo de iniciativas para acercar a la ciudadanía un mensaje de prevención de una forma sencilla, positiva y participativa”. “Cambiar un cigarrillo por una caja de cerezas simboliza que cada pequeño paso hacia hábitos más saludables cuenta”, ha añadido Ignacio Lucero. La campaña pretende convertir un gesto cotidiano en una llamada de atención sobre la importancia de abandonar el tabaco y cuidar la salud.

De esta forma, la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte y la Asociación Española Contra el Cáncer renuevan su colaboración con una acción directa en la calle. Ambas entidades vuelven a aliarse con el objetivo común de concienciar contra el tabaquismo y promover una vida más saludable desde Extremadura.