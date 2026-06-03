Enmienda a la totalidad: el PSOE pide devolver los presupuestos de Guardiola por "injustos", "radicales" y "falsos"

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 y ha solicitado su devolución a la Junta. La iniciativa, firmada por la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, sostiene que las cuentas presentadas por el Gobierno de María Guardiola consolidan, a juicio del PSOE, un modelo basado en el "desequilibrio" y la "desigualdad" para los extremeños.

La enmienda considera que el proyecto presupuestario "consolida la injusticia fiscal" al favorecer, según los socialistas, a las rentas más altas en detrimento de las medias y bajas, debilita los servicios públicos y no atiende a un desarrollo equilibrado de la región. El PSOE también acusa al Ejecutivo autonómico de promover la "asfixia económica" de sectores productivos y la "discriminación" de colectivos que, según su criterio, quedan marginados por las políticas del Gobierno de PP y Vox.

En el documento, el Grupo Socialista califica estos presupuestos como los "socialmente más injustos", "políticamente más radicales" y "técnicamente más falsos" de los presentados hasta ahora por Guardiola.

Un presupuesto récord cuestionado

La Junta ha presentado unas cuentas de 8.853,9 millones de euros, publicitadas como las más altas de la historia. Sin embargo, el PSOE sostiene que esa cifra está apoyada en lo que denomina "ajustes contables". En primer lugar, atribuye el crecimiento presupuestario a las transferencias del Estado, con 4.482 millones de euros en entregas a cuenta para 2026 y otros 263,2 millones procedentes de la liquidación del sistema de financiación de 2024.

Los socialistas también señalan el peso de los fondos europeos. Según la enmienda, entre transferencias corrientes y de capital, la Unión Europea aporta más de 1.350 millones de euros al ejercicio, una cifra que el PSOE considera "inverosímil" porque supone, según recoge el texto, la mitad de lo aprobado para todo el periodo operativo 2021-2027.

La enmienda advierte además de que el 60% de las inversiones reales previstas para este año proceden de fondos europeos, lo que, para el Grupo Socialista, permite inflar el presupuesto sin que la posible falta de ejecución tenga consecuencias inmediatas.

Casi 777 millones de inejecución

Uno de los puntos centrales de la crítica socialista es la inejecución presupuestaria. El PSOE afirma que la estabilidad anunciada por la Junta es un "artificio contable" y señala que el proyecto aplica un ajuste positivo por inejecución de 776,8 millones de euros para presentar un déficit formal del -0,1% del PIB.

A juicio del Grupo Socialista, ese dato implica que el Gobierno regional reconoce que no será capaz de gastar casi 777 millones de euros de lo que promete en la ley. La enmienda recuerda, además, que en 2025 la Junta dejó sin ejecutar 1.112 millones de euros, con especial incidencia, según los socialistas, en las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible; Economía, Empleo y Transformación Digital; y Gestión Forestal y Mundo Rural.

El PSOE también ha advertido de que los presupuestos podrían aprobarse a finales de julio y cerrarse contablemente en octubre, por lo que, al considerar agosto inhábil, nacerían, según el documento, "para ejecutarse en mes y medio". Para los socialistas, esta situación demostraría que su tramitación no responde a una "lógica ciudadana", sino a una lógica "partidista".

Deuda y fiscalidad

La enmienda también cuestiona la previsión de endeudamiento. El PSOE sostiene que la Junta tiene autorizado un endeudamiento cercano a los 720 millones de euros, pero que el capítulo de ingresos recoge pasivos financieros superiores a los 1.360 millones. La diferencia, próxima a los 650 millones de euros, es definida por el Grupo Socialista como "endeudamiento no autorizado".

En materia fiscal, los socialistas acusan al Gobierno autonómico de consolidar un modelo "regresivo". Según la enmienda, el IVA crecerá en 117 millones de euros hasta aportar más de 1.032 millones a las arcas autonómicas, una cifra que prácticamente iguala los 1.059 millones del IRPF.

El PSOE también cuestiona la rebaja pactada por PP y Vox en los dos primeros tramos autonómicos del IRPF. La formación sostiene que tendrá un impacto muy limitado en las economías familiares, con un ahorro de unos 5 euros al mes para rentas de más de 20.200 euros y de 0 euros para las inferiores. Para los socialistas, se trata de una medida "más propagandística que eficaz" y con riesgo para la financiación de los servicios públicos.

Menos peso de las políticas sociales

La enmienda afirma que el porcentaje total del presupuesto destinado a políticas sociales ha bajado del 70% al 66%. Para el PSOE, aunque las cuentas crecen de forma aparente, reflejan una pérdida de interés en sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, juventud y vivienda.

El Grupo Socialista también sostiene que Extremadura "sigue a la cola" en crecimiento del PIB y señala que la previsión para 2026 sitúa a la región 0,8 puntos por debajo de la media nacional. Según la enmienda, la comunidad estaría dejando escapar el buen momento económico y de empleo por el que atraviesa España mientras compromete sus servicios públicos presentes y futuros.

Críticas a la cooperación y al diálogo social

El PSOE dedica otro bloque de la enmienda a lo que considera el carácter "más radical" del presupuesto. En concreto, denuncia recortes en las partidas destinadas a sindicatos y patronal y acusa al Gobierno autonómico de "dinamitar" el marco de concertación social que, según el documento, ha dado estabilidad a Extremadura durante décadas.

La crítica más dura se dirige a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID). Según el Grupo Socialista, la agencia sufre un recorte de 8,5 millones de euros, que interpreta como un "recorte operativo total". La enmienda sostiene que esta decisión no solo elimina la cooperación extremeña, sino que destruye más de 200 empleos directos de jóvenes cualificados y hace desaparecer la imagen de Extremadura en el exterior.

"Estos presupuestos no son solo un ajuste contable, sino un ajuste de cuentas con buena parte de la sociedad extremeña", recoge el texto registrado por el Grupo Socialista.

Doce prioridades alternativas

La enmienda plantea que la devolución de las cuentas sirva para elaborar un nuevo presupuesto construido sobre lo que el PSOE considera las verdaderas prioridades de Extremadura. Para ello, propone incorporar doce ejes estratégicos.

Entre ellos figuran un plan extraordinario de vivienda, con más construcción de vivienda protegida y medidas de rehabilitación residencial en municipios rurales; el refuerzo de la educación pública, con la universalización de la etapa de 0 a 3 años, el fortalecimiento de la Formación Profesional y la lucha contra el abandono escolar; y el refuerzo de la sanidad pública, con más recursos para atención primaria, reducción de listas de espera, cobertura de profesionales, infraestructuras sanitarias y salud mental.

El PSOE también plantea fortalecer el sistema de dependencia y servicios sociales, impulsar una estrategia integral contra la despoblación, desarrollar una nueva estrategia de industrialización regional, garantizar el retorno económico y social de la energía producida en Extremadura y promover una estrategia de relevo generacional agrario.

La hoja de ruta se completa con un plan de retorno, retención y atracción de talento joven; un plan de gestión forestal y adaptación climática; un plan de conectividad y vertebración territorial; y una garantía efectiva de igualdad de oportunidades para reducir desigualdades sociales, territoriales y económicas.

Con todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado formalmente la devolución del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2026 a la Junta, al considerar que las cuentas no responden a los desafíos reales de la región.