A Extremadura no le salen las cuentas: Manzano reclama 259 millones a Hacienda para sostener los servicios públicos

A Extremadura no le salen las cuentas. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha elevado este miércoles a 259,3 millones de euros la reclamación de la Junta de Extremadura al Ministerio de Hacienda por las entregas a cuenta, después de que el departamento que dirige Arcadi Espada anunciara ayer que la región recibirá este año 4.470 millones, la cifra más altas de su historia para financiar servicios públicos.

Según Manzano, Extremadura ha dejado de recibir 247 millones de euros por la falta de actualización de las entregas a cuenta desde el mes de enero, cantidad a la que hay que sumar otros 12,3 millones que se perderían respecto a las cifras comunicadas por el Gobierno central en noviembre.

Desde comienzos de año

Manzano ha explicado que la Junta había reclamado al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, la actualización de las entregas a cuenta, que no se han revisado desde comienzos de año. Según sus cálculos, esa falta de actualización ha supuesto que Extremadura haya dejado de percibir 247 millones entre enero y mayo, una cantidad que el Ejecutivo regional vincula directamente a la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la atención social.

02/06/2026 El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la tramitación del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud a pesar de las reivindicaciones de los sanitarios para que sus peticiones sean recogidas. ECONOMIA Marta Fernández - Europa Press / Marta Fernández - Europa Press / Europa Press

La consejera ha asegurado que el Ministerio ha notificado ahora la actualización, pero ha advertido de que las cifras no coinciden con las trasladadas a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 17 de noviembre de 2025. La diferencia, según ha indicado, asciende a 12,3 millones menos para Extremadura.

"Le he preguntado al señor ministro por qué. Por qué no son esas mismas entregas a cuenta que nos notificaron en el mes de noviembre. Por qué hay una caída de 12,3 millones de euros que vamos a dejar de percibir en nuestra región", ha señalado Manzano.

Una actualización con rebaja

La responsable extremeña de Hacienda ha sostenido que el Ejecutivo autonómico esperaba que la actualización se hiciera conforme a las cantidades comunicadas en noviembre. Sin embargo, ha denunciado que la nueva notificación introduce una rebaja que la Junta no comparte y sobre la que ha pedido explicaciones al Ministerio.

"Nos han actualizado las entregas a cuenta, pero por sorpresa no son las mismas que nos comunicaron el 17 de noviembre del año 2025", ha afirmado la consejera, que ha reclamado al Gobierno central que detalle cómo se ha hecho el cálculo y a qué responde esa variación.

Manzano ha apuntado que la diferencia podría deberse a ajustes en el fondo de garantía o en otros fondos del sistema, aunque ha insistido en que la Junta no dispone todavía de una explicación oficial completa. "Queremos saber por qué ese cambio en el cálculo de las entregas a cuenta. Necesitamos ver exactamente cómo establecen el cálculo con respecto a los fondos. Necesitamos saber a qué obedece esa caída de 12,3", ha recalcado.

La consejera ha resumido así el nuevo escenario: a los 247 millones que Extremadura habría dejado de recibir por la falta de actualización de las entregas a cuenta se suman ahora otros 12,3 millones respecto a la previsión comunicada en noviembre. En total, 259,3 millones que la Junta sitúa ya en el centro de su reclamación a Hacienda.

La Junta exige una financiación "justa"

Manzano ha enmarcado esta reclamación con el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica como trasfondo. La consejera ha defendido que Extremadura quiere hablar de un nuevo modelo, pero ha rechazado que esa negociación se produzca mediante acuerdos bilaterales entre el Ministerio y cada comunidad autónoma.

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

"Nada de reuniones bilaterales. La hemos criticado para Cataluña y, por supuesto, nosotros ahora no vamos a protagonizar lo mismo", ha afirmado. La responsable de Hacienda ha reclamado que el debate se celebre en un foro multilateral, con todas las comunidades presentes, y ha vuelto a cargar contra lo que ha definido como un modelo de financiación "a la carta" para Cataluña.

Según ha recordado, la propuesta anterior fue rechazada por 14 comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y solo contó con el respaldo de Cataluña. "Esto no va de partido. Esto va de defensa de una región, de defensa de los extremeños", ha subrayado.

La consejera ha insistido en que Extremadura necesita un sistema que garantice recursos suficientes para prestar los servicios públicos en igualdad de condiciones con el resto del país. "Queremos que realmente se presente un modelo. Un modelo de financiación autonómica completo", ha señalado.

Reclamará intereses si hay endeudamiento

Manzano también ha advertido de que la falta de actualización inmediata de las entregas a cuenta puede obligar a Extremadura a atender necesidades de tesorería mediante endeudamiento. En ese caso, ha avanzado que la Junta reclamará al Gobierno central los intereses que se deriven de esa situación.

"Si no las recibimos, y eso supone endeudamiento para nuestra región, le vamos a exigir por supuesto los intereses que supone tener que atender a esas necesidades de tesorería", ha indicado la consejera.

La Junta mantiene así su exigencia de que las entregas a cuenta se actualicen conforme a las cifras comunicadas en noviembre y de que el Ministerio explique por qué la nueva notificación reduce en 12,3 millones la cantidad prevista para la comunidad. "Basta ya. Respeto a Extremadura, respeto a los extremeños", ha concluido Manzano.