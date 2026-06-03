Incendios forestales
Extremadura moderniza la red de radiocomunicaciones para la lucha contra incendios forestales con 2 millones de euros
La actuación, cofinanciada por el programa FEDER, busca asegurar la operatividad de la red incluso en zonas sin cobertura convencional
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la contratación del suministro para la mejora y modernización de la red de radiocomunicaciones destinada a la gestión de la lucha contra los incendios forestales por parte de los medios del Plan INFOEX, con un presupuesto de 2.041.970 euros.
La actuación, impulsada por la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios, está incluida en el Programa FEDER 2021-2027 de Extremadura, con una cofinanciación del 85%.
Comunicaciones seguras en emergencias
La Junta ha subrayado que las redes de comunicaciones son uno de los elementos críticos en situaciones de emergencia, ya que permiten disponer de voz y datos seguros, fiables y en tiempo real para los equipos que intervienen sobre el terreno.
Estos sistemas funcionan de manera independiente respecto a las redes comerciales, lo que permite mantener la coordinación inmediata entre los efectivos, evitar la saturación y garantizar la comunicación directa incluso en zonas sin infraestructura convencional.
Una red digital para el Infoex
El contrato tiene como objetivo establecer las especificaciones técnicas para la mejora, modernización, puesta en funcionamiento y validación de una red de radiocomunicaciones digitales de tecnología eDMR en banda de 80 MHz para el Plan INFOEX.
La red funcionará en configuración multiemplazamiento, interconectada mediante enlaces de comunicaciones IP, con soluciones de respaldo y alojada en infraestructura protegida.
El contrato incluye el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento necesario, tanto de la infraestructura como de los terminales de usuario de la nueva Red Digital de Comunicaciones Móviles eDMR.
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