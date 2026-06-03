El Gobierno concede a Extremadura más de 11,6 millones de euros para impulsar seis programas educativos

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha concedido a Extremadura más de 11,6 millones de euros para el impulso de seis programas de cooperación territorial destinados al apoyo educativo. Así se ha acordado con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial presencial celebrada este miércoles en la sede del Ministerio, donde se ha aprobado el reparto de 329,2 millones de euros entre las autonomías para el impulso de dichos programas. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha señalado que esta inversión demuestra el compromiso del Gobierno con “una educación pública más fuerte, más equitativa y con más oportunidades para todos”.

Lectura y matemáticas

De esos 11,6 millones en Extremadura, el Programa de refuerzo de la Competencia Lectora y el de refuerzo de la Competencia Matemática han recibido 2M€ Y 3,9M€, respectivamente. Ambos se centran en ofrecer al alumnado con más dificultades una atención más personalizada, en reducir la brecha de género en ambas competencias, y en formar a los docentes en metodologías y estrategias para el aprendizaje (en el caso de la lectura, en distintos soportes). Tienen como objetivo mejorar el nivel de desempeño del alumnado de segundo ciclo de educación Infantil (solo en el caso del de lectura), Primaria, ESO y ciclos formativos de Grado Básico.

PROA+

Otro de los programas, el de orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (el llamado PROA+), dotado con 3,9 millones (cofinanciados por el Ministerio y el Fondo Social Europeo Plus), responde a la necesidad de mejorar el éxito escolar y garantizar la permanencia del alumnado en aquellos centros sostenidos con fondos públicos en los que se concentre un porcentaje elevado de jóvenes en clara situación de vulnerabilidad socioeducativa. Serán las comunidades las que seleccionen aquellos centros que por sus características y vulnerabilidad del alumnado deban formar parte de PROA+. El objetivo de dicho programa es impulsar una transformación progresiva de los centros basada en la generación de expectativas positivas para todo el alumnado y en la consolidación de un clima escolar inclusivo, para que todo el alumnado alcance el éxito educativo.

Educación inclusiva

Por otra parte, hay dos programas de Educación Inclusiva, uno dotado con más de un millón de euros (también cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus) y el otro con 294.681 euros, que tienen por objeto impulsar la transformación de los centros educativos hacia entornos plenamente inclusivos. De esta manera, persiguen identificar y eliminar las barreras físicas, sociales, comunicativas, metodológicas u organizativas que puedan dificultar que todo el alumnado acceda en igualdad de oportunidades al sistema educativo, participe plenamente en la vida escolar y desarrolle su aprendizaje en condiciones de equidad e inclusión.

Bienestar y Protección

Otro de los programas, el de Bienestar y Protección en los centros educativos, recibe 327.015 euros y persigue potenciar el bienestar y la convivencia escolar desde una perspectiva integral, favoreciendo la formación del profesorado y tomando como eje la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección para mejorar los entornos educativos. La LOMLOE incorporó entre sus principios la necesidad de garantizar entornos educativos seguros y promover el desarrollo integral del alumnado. En este contexto, se estableció la obligatoriedad de designar en todos los centros educativos la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección.

En esta línea, los objetivos de dicho programa son facilitar la liberación del horario lectivo de los coordinadores de bienestar; aumentar y/o reforzar los recursos humanos para la intervención en el campo de la promoción del bienestar emocional a través de la incorporación de asesoras/es o profesionales específicos; desarrollar actuaciones formativas destinadas a coordinadores o coordinadoras de bienestar y protección, y desarrollar actuaciones formativas dirigidas al profesorado y a los servicios de inspección de educación.