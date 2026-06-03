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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de junio

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Instalaciones de Agricultura en Cáceres.

Instalaciones de Agricultura en Cáceres. / Google

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El Periódico Extremadura

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Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El caso del presunto homicidio a un joven en Cáceres: la madre sigue en prisión provisional y la instrucción continúa a la espera de informes

El caso, abierto por presunto homicidio, sigue pendiente de pruebas periciales tras la declaración judicial de la investigada por la muerte de su hijo

Extremadura moderniza la red de radiocomunicaciones para la lucha contra incendios forestales con 2 millones de euros

La actuación, cofinanciada por el programa FEDER, busca asegurar la operatividad de la red incluso en zonas sin cobertura convencional

La cafetería de Agricultura en Cáceres volverá a abrir al público general tras las quejas por reservarla solo para sus funcionarios

La dirección del negocio anuncia una reapertura temporal hasta que se resuelva el nuevo concurso público, pendiente de licitación

El cambio de denominación de la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz no afectó a la incompatibilidad

La funcionaria que redactó el informe sobre la modificación a requerimiento de la jueza Biedma asegura que por ser cargo de alta dirección tenía dedicación exclusiva, figurase o no en la documentación

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  5. Extremadura revisará el horario de bares y terrazas tras 30 años sin cambios
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