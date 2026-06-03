Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de junio

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El caso, abierto por presunto homicidio, sigue pendiente de pruebas periciales tras la declaración judicial de la investigada por la muerte de su hijo

La actuación, cofinanciada por el programa FEDER, busca asegurar la operatividad de la red incluso en zonas sin cobertura convencional

La dirección del negocio anuncia una reapertura temporal hasta que se resuelva el nuevo concurso público, pendiente de licitación

La funcionaria que redactó el informe sobre la modificación a requerimiento de la jueza Biedma asegura que por ser cargo de alta dirección tenía dedicación exclusiva, figurase o no en la documentación

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El estudiante, de 12 años, ha sido el único chico entre los diez galardonados del pasado curso y recogerá este sábado en Casar de Cáceres el reconocimiento que premia su expediente en el colegio San Calixto