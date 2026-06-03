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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de junio
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El caso del presunto homicidio a un joven en Cáceres: la madre sigue en prisión provisional y la instrucción continúa a la espera de informes
El caso, abierto por presunto homicidio, sigue pendiente de pruebas periciales tras la declaración judicial de la investigada por la muerte de su hijo
Extremadura moderniza la red de radiocomunicaciones para la lucha contra incendios forestales con 2 millones de euros
La actuación, cofinanciada por el programa FEDER, busca asegurar la operatividad de la red incluso en zonas sin cobertura convencional
La cafetería de Agricultura en Cáceres volverá a abrir al público general tras las quejas por reservarla solo para sus funcionarios
La dirección del negocio anuncia una reapertura temporal hasta que se resuelva el nuevo concurso público, pendiente de licitación
El cambio de denominación de la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz no afectó a la incompatibilidad
La funcionaria que redactó el informe sobre la modificación a requerimiento de la jueza Biedma asegura que por ser cargo de alta dirección tenía dedicación exclusiva, figurase o no en la documentación
Rodrigo Santos, el niño de Plasencia con altas capacidades que estudia piano y ha ganado un Premio Extraordinario de Primaria
El estudiante, de 12 años, ha sido el único chico entre los diez galardonados del pasado curso y recogerá este sábado en Casar de Cáceres el reconocimiento que premia su expediente en el colegio San Calixto
- Ya es oficial: Extremadura tendrá un macropuente de cuatro días en octubre de 2027
- Los últimos de la EGB en Extremadura: de 'la escuela de los cagones' al Progresa Adecuadamente
- Los funcionarios extremeños tendrán subida salarial y otro pago de la deuda de 2020
- Dos nuevos cambios elevan a 44 los altos cargos nombrados por PP y Vox en la Junta de Extremadura
- Extremadura revisará el horario de bares y terrazas tras 30 años sin cambios
- Casa Bautista adquiere la antigua fábrica de jamones de Miguel Bosé en Montánchez
- La Junta mueve ficha en Igualdad y sitúa a Estefanía Rodríguez al frente del Instituto de la Mujer de Extremadura
- La mayor batería de España coloca a Extremadura al frente del almacenamiento energético