La PAU de Extremadura pone a prueba los conocimientos sobre la Segunda República y Primo de Rivera

La Segunda República, la dictadura de Primo de Rivera, la Guerra Civil y el sistema político de la Restauración han centrado este miércoles el examen de Historia de España de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Extremadura. Los alumnos han salido, en líneas generales, satisfechos con una prueba que han considerado asequible, aunque muchos reconocían haber encontrado dificultades en una de las preguntas de identificación de personajes históricos.

Según han explicado varios estudiantes a este diario al término del examen, el concepto que más dudas ha generado ha sido el primero de los propuestos en ese apartado, referido al militar y estadista sudamericano que lideró los movimientos independentistas contra la Monarquía española a comienzos del siglo XIX. Muchos alumnos no han logrado identificar a Simón Bolívar, mientras que el resto de cuestiones les han resultado más familiares.

El examen, celebrado durante la segunda jornada de la convocatoria ordinaria de la PAU, ha combinado preguntas breves, identificación de conceptos históricos, ordenación cronológica de acontecimientos y personajes, comentario de fuentes históricas y el desarrollo de un tema de mayor extensión. La impresión general entre los alumnos consultados ha sido positiva, al considerar que se ha ajustado a los contenidos trabajados durante el curso y ha presentado una dificultad asumible.

Las cuestiones

En el primer bloque, los estudiantes han tenido que elegir entre explicar la unión dinástica impulsada por los Reyes Católicos y la integración de los reinos peninsulares o analizar los Decretos de Nueva Planta y el centralismo borbónico. También han debido contextualizar una imagen histórica, con opciones como el acueducto de Segovia o un retrato de Felipe II.

La prueba ha incluido además cuestiones sobre personajes, conceptos y acontecimientos históricos. Junto a Simón Bolívar, los alumnos han tenido que identificar referencias a Francisco Franco, la Unión de Centro Democrático (UCD) o la Primera República. Asimismo, se les ha pedido ordenar cronológicamente figuras y procesos como Francisco Pizarro, la invasión napoleónica, Antonio Maura y Santiago Carrillo.

Uno de los apartados principales ha sido el comentario de fuentes históricas. Los estudiantes han podido escoger entre analizar unas viñetas relacionadas con el sistema político de la Restauración diseñado por Antonio Cánovas del Castillo o trabajar sobre varias imágenes vinculadas a la dimensión internacional de la Guerra Civil española y la intervención extranjera en el conflicto.

Por último, en el bloque de desarrollo han tenido que elegir entre dos temas de la historia contemporánea española: la dictadura de Primo de Rivera, desde su instauración hasta su caída, o la evolución de la Segunda República desde su proclamación hasta la crisis que desembocó en la Guerra Civil.