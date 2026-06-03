La PAU de Extremadura adapta exámenes a más de 300 estudiantes: más tiempo y ayudas técnicas

La PAU avanza en Extremadura con un aumento significativo de alumnos que necesitan medidas específicas para realizar los exámenes. Más de 300 estudiantes cuentan este año con algún tipo de adaptación en la convocatoria ordinaria, frente a los 193 del año pasado, según explica a este diario el coordinador regional de la prueba, José Antonio Pariente. "Es un tema que se va incrementando año tras año", señala, al tiempo que destaca que las situaciones son "muy variopintas" y responden a necesidades especiales que están diagnosticadas. "Tienen todo el derecho a realizar los exámenes en condiciones adecuadas", sostiene.

Así se desarrolla la PAU en el Instituto Santa Eulalia de Mérida / JAVIER CINTAS

En total, 5.873 jóvenes se enfrentan desde ayer martes en Extremadura a la convocatoria ordinaria de la PAU, que continúa este miércoles y se prolongará hasta mañana jueves. Son casi 350 más que en 2025 y los exámenes se desarrollan en 13 sedes repartidas por diez localidades extremeñas: Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Don Benito, Villanueva de la Serena, Zafra, Llerena, Plasencia y Navalmoral de la Mata. Según Pariente, la segunda jornada ha arrancado "sin incidencias" y se está desarrollando "con normalidad".

La diversidad de situaciones obliga a preparar una PAU cada vez más personalizada. El procedimiento de adaptaciones está gestionado por la Unidad de Inclusión y Atención Educativa de la Universidad de Extremadura. Según recoge la propia UEx, pueden solicitar estas medidas los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que ya hayan contado con adaptaciones durante Bachillerato o un ciclo formativo de Grado Superior.

Las medidas

Las medidas contempladas incluyen, entre otras, más tiempo para realizar el examen, aulas específicas, una ubicación concreta dentro del aula, apoyo del tribunal, intérprete de lengua de signos, ayudas técnicas, ordenador, lupa, braille hablado, equipo FM o mobiliario adaptado.

Entre los casos citados por Pariente figuran adaptaciones en la corrección para alumnos con dislexia o autismo, de forma que no se penalicen determinadas faltas de ortografía. También hay medidas que se aplican directamente durante la prueba, como la ampliación del tiempo para estudiantes con disgrafía o para quienes tienen un miembro superior escayolado, roto o quemado.

Otros alumnos necesitan exámenes con letra de mayor tamaño por deficiencias visuales. En el caso de estudiantes con dificultades auditivas, la organización los sitúa en las primeras filas del aula y los docentes deben dirigirse a ellos directamente para facilitar que puedan leer el movimiento de los labios.