El Plan Infoex y la operación salida

El pasado lunes 1 de junio comenzó en Extremadura la época de peligro alto de incendios forestales, un ámbito de creciente preocupación social. Siempre hubo incendios, y es seguro que seguirán existiendo, pero probablemente, nunca antes generaron tanta atención. Ante esta realidad, pongamos sobre la mesa algunas cuestiones clave, en un intento de hacer pedagogía sobre el asunto.

¿Está Extremadura preparada para un verano como el de 2025?, me preguntaba alguien el otro día. Recordemos que en la época de peligro alto del año pasado (del 1 de junio al 26 de octubre) resultaron afectadas más de 50.000 hectáreas y sufrimos el peor incendio forestal en la historia de nuestra región (el de Jarilla, donde ardieron 16.321 hectáreas).

La respuesta a esa pregunta es clara: no. Ni Extremadura ni ninguna comunidad autónoma española ni ningún territorio de ningún país están preparados para un escenario como el del verano pasado, con las olas de calor más largas e intensas desde 1975 según la Agencia Estatal de Meteorología y con una simultaneidad igualmente desconocida hasta la fecha, con siete Grandes Incendios Forestales (los que afectan a más de 500 hectáreas) a la vez, de los 17 que hubo en total en la época de riesgo alto.

Carlos Gil

Porque no es posible dimensionar un dispositivo para este tipo de escenarios extremos que todas las comunidades autónomas han sufrido.

La falta de medios suficientes para afrontar simultáneamente un número elevado de grandes incendios debe entenderse como una situación dentro de la normalidad operativa. Es un fenómeno equiparable al de una operación salida de tráfico en Semana Santa, cuando las autovías de acceso y salida de las grandes ciudades no disponen de carriles suficientes para garantizar la fluidez de la circulación, de modo que inevitablemente se generan atascos año tras año.

Ante estas situaciones excepcionales, lo verdaderamente importante es sabergestionar eficazmente la respuesta. En el caso de la circulación, se habilitan temporalmente carriles reversibles para aliviar la congestión. Aplicada esta lógica a la lucha contra los incendios forestales, la analogía son los mecanismos de colaboración interterritorial y estatal, que permiten a las administraciones derivar retenes, helicópteros o aviones a aquellos territorios que más lo necesitan.

Ayuda mutua

En este punto, hay que recordar que nuestra región revisó y firmo convenios de colaboración en esta materia con Castilla la Mancha y Castilla y Léon. Y no está de más apuntar otro dato, que quizás a alguien pueda sorprender: durante los últimos 5 años, Extremadura ha dado más ayuda a otras comunidades que a la inversa.

Estas dinámicas de colaboración y ayuda mutua entre dispositivos en episodios de grandes incendios son comunes cada campaña a escala nacional e internacional. Y son absolutamente necesarias para poder abordar situaciones límite.

En definitiva, debe asumirse que los dispositivos de extinción no pueden dimensionarse para escenarios extraordinarios. Del mismo modo que no existen ocho carriles de salida permanentes en las grandes ciudades para las operaciones especiales de tráfico, no tendría sentido mantener estructuras de extinción sobredimensionadas para eventos excepcionales.

Que el Plan Infoex tiene capacidad de gestión se demostró por última vez el pasado verano. Durante el incendio de Jarilla hubo picos de gestión de 700 efectivos, con 81 unidades de bomberos forestales (retenes) y hasta 34 medios aéreos. Imaginen 34 aeronaves intentando aterrizar en un mismo aeropuerto con visibilidad reducida por el humo. E imaginen la logística necesaria para atender a 700 trabajadores divididos en 81 grupos procedentes de un sinfín de lugares diferentes y que deben cumplir unos horarios de trabajo y de descanso y a los que hay procurar una atención y garantizar una seguridad.

La coordinación de tal volumen de recursos no se limita a su asignación táctica sobre el terreno, sino que incluye la logística, un apartado que implica la gestión integral del personal y los medios, incluyendo avituallamiento, zonas de descanso y pernocta, la reparación de averías de vehículos, la atención a las necesidades básicas del operativo...

Prioridad humana

La excepcionalidad vivida el año pasado puede repetirse, porque en los incendios forestales influye de manera clave la meteorología, una variable sobre la que el ser humano tiene una capacidad de influencia limitada, cuando no nula. En esos escenarios excepcionales, lo mismo que en los otros más sencillos del día a día, la premisa que rige el trabajo en el Plan Infoex es clara: proteger a las personas por encima de todo. Por eso, en ocasiones nos encontramos con realidades -la última vez fue el verano pasado- en las que el éxito consiste en que todos vuelvan a su casa cada noche.

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