El PP redobla su ofensiva contra el cierre de Almaraz y acusa al Gobierno de poner en riesgo miles de empleos en Extremadura

El Partido Popular ha reiterado su rechazo frontal al cierre programado de la Central Nuclear de Almaraz. La formación exige al Gobierno que rectifique una decisión que considera "un grave error estratégico" para Extremadura y para el conjunto de España. Una reivindicación que llega después de que senadores de diferentes partidos políticos con representación en el Senado hayan visitado la central. El objetivo ha sido comprobar en primera persona el funcionamiento de la planta.

Visita de la Comisión de Transición Ecológica

En concreto, se ha desplazado hasta la central una delegación de la Comisión de Transición Ecológica en el Senado. La visita ha contado con la presencia de las senadoras del PP por Cáceres Mónica Grados y Loli Marcos, quienes han advertido de que el cierre de Almaraz "no responde a criterios técnicos ni económicos, sino a una política energética basada exclusivamente en planteamientos ideológicos que ignoran la realidad del sistema eléctrico español, el contexto internacional y las necesidades de competitividad de la economía".

El PP recuerda que la Central Nuclear de Almaraz constituye uno de los "principales motores económicos" de Extremadura y especialmente de la comarca de Campo Arañuelo y el norte de la provincia de Cáceres. La actividad de la central sostiene miles de empleos directos, indirectos e inducidos, genera riqueza para decenas de municipios y permite mantener actividad empresarial, comercio, servicios e industria auxiliar en toda la comarca.

El PP considera "especialmente preocupante" que el Gobierno quiera ejecutar el cierre "sin ofrecer alternativas reales" de reindustrialización ni "garantías de empleo" para la comarca. Así lo indica la formación en una nota de prensa.

"Una vez más, Pedro Sánchez castiga a Extremadura tomando decisiones desde Madrid sin escuchar al territorio ni a los trabajadores", ha señalado la senadora por Cáceres, Loli Marcos. La dirigente popular critica la falta de diálogo con la comarca afectada.

Defensa de la energía nuclear

Para el PP, la energía nuclear es actualmente "imprescindible" para garantizar precios competitivos, estabilidad del suministro y seguridad energética. La formación considera clave esta fuente energética mientras las renovables continúan desarrollando sistemas de almacenamiento suficientes para asegurar una cobertura total.

"El debate no puede plantearse desde posiciones dogmáticas. La transición energética debe hacerse con sentido común, garantizando el suministro y protegiendo a las familias y empresas", asegura. El PP defiende una transición energética compatible con la seguridad del sistema eléctrico.

El Partido Popular alerta también de las consecuencias económicas que tendría el cierre sobre el precio de la electricidad. Según señalan, eliminar generación nuclear obligaría a aumentar el uso de tecnologías "más caras y dependientes de factores externos", lo que acabaría repercutiendo en hogares, autónomos e industria. "Cerrar Almaraz significa encarecer la factura de la luz y reducir la competitividad de nuestras empresas", insisten desde el PP.

Iniciativas para frenar el cierre

Para los 'populares', el Gobierno actúa "sin diálogo" e "ignora" la posición mayoritaria de instituciones, colectivos empresariales, sindicatos, trabajadores y administraciones locales que han mostrado públicamente su apoyo a la continuidad de la central. "Extremadura necesita oportunidades, empleo e inversión, no decisiones ideológicas que condenen el futuro de toda una comarca", señala la senadora Mónica Grados.

Por último, señalan que el Grupo Popular en el Senado seguirá impulsando iniciativas parlamentarias e institucionales para frenar el cierre de Almaraz. El objetivo, aseguran, es "defender los intereses" de Extremadura.