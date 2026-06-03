Vox reubicará a los funcionarios de la Aexcid: "La cooperación internacional es prescindible"

Los funcionarios de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid) serán reubicados en otros servicios de la Administración autonómica tras el recorte casi total de la actividad de este organismo, ahora dependiente de la vicepresidencia que gestiona Vox en la Junta de Extremadura. El consejero de Desregulación, Familia y Servicios Sociales, Óscar Fernández Calle, ha confirmado que se intentará "reubicar o recolocar" a estas personas, después de que el presupuesto de la Aexcid para este año vaya a quedar prácticamente limitado a los gastos de personal.

"La cooperación internacional es prescindible. Entiendo las críticas, las asumo, pero no hay vuelta de hoja", ha dicho el dirigente de Vox. En su opinión, la prioridad debe ser atender "primero a los de casa" y solo después, cuando esas necesidades estén cubiertas, pensar en otras personas fuera de Extremadura. "Yo no digo que no tengan necesidades, pero desde luego, para nosotros, lo primero, los extremeños siempre", ha remarcado.

De 11 a dos millones

Fernández Calle ha asegurado que esa reordenación se hará "conforme a la ley" y de forma progresiva. "Eso no puede ser de hoy para mañana. Todo tiene sus procesos y nosotros somos muy escrupulosos con los procesos", ha señalado. También ha defendido que los trabajadores de la Aexcid deberán seguir siendo útiles a la sociedad extremeña, aunque ya no desarrollen las funciones que tenían hasta ahora dentro de la política de cooperación.

La reubicación del personal llega después de que la Junta haya reducido de forma drástica el presupuesto de la Aexcid. Fernández Calle ha admitido que la dotación ha pasado, "a grandes rasgos", de 11 millones de euros a 2 millones, una cantidad que se destinará básicamente a cubrir el capítulo de personal y algún programa residual.

El consejero ha reiterado además que la Junta no nombrará un nuevo director tras el cese de su responsable a petición propia, al considerar que se trata de un puesto político que cuesta más de 85.000 euros a las arcas regionales. Según ha defendido, no tiene sentido cubrir el puesto cuando la agencia ha perdido buena parte de su actividad y puede funcionar con el personal técnico y la gerencia existente.

La directora de la Aexcid, Isabel Belloso, ayer en comisión. / ASAMBLEAEX

Fernández Calle ha dejado claro que si la Aexcid se mantiene con ese presupuesto reducido y la actividad mínima es "porque la sostiene una ley", cuya derogación no forma parte del acuerdo de gobierno con el PP. "Cuando tengamos mayoría absoluta, entonces no tendremos que acordar nada con nadie y podremos realizar nuestro programa electoral íntegro", ha indicado.

Primero, los extremeños

El responsable de Vox ha defendido el recorte frente a las críticas de la oposición y de las organizaciones que trabajan en cooperación internacional. Su argumento ha sido que Extremadura debe priorizar sus propios servicios y necesidades antes de destinar recursos fuera de la región.

"Para nosotros la cooperación internacional es prescindible porque todos los recursos que tienen los extremeños tienen que ir a las muchísimas necesidades que tienen los extremeños", ha afirmado. Fernández Calle ha añadido que Extremadura es "una de las regiones más pobres de España" y que, por tanto, no puede permitir que "más de 10 millones de euros" salgan fuera de la comunidad.

El vicepresidente ha insistido en que la decisión responde a la hoja de ruta de Vox y al acuerdo de gobierno firmado con el PP. Según ha defendido, su partido ya sostuvo esta posición cuando estaba en la oposición, durante la campaña electoral y en su programa.

"Nosotros no podemos permitir, no vamos a permitir que los recursos de los extremeños se vayan fuera, entre otras cosas, porque los necesitamos aquí. Los necesitamos para nuestra dependencia, para nuestra sanidad, para nuestros mayores, para nuestros jóvenes", ha concluido.