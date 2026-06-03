Vuelve EXTREMAFICCIÓN con un programa formativo que recorre los distintos ámbitos de la producción y creación audiovisual

EXTREMAFICCIÓN, que arrancó en 2024, ofrece a empresarios, profesionales y estudiantes del sector audiovisual regional formaciones especializadas de la mano de expertos y figuras más que consolidadas en el panorama nacional.

Durante dos jornadas, los ponentes ofrecerán charlas, clases magistrales y mesas en torno al cine, la escritura, los diferentes oficios en el audiovisual, la producción de proyectos de éxito, la interpretación ante la cámara…

Este año, la cita contará con dos sedes: el Palacio de Lorenzana y el Alcazarejo de los Altamirano, ambas en el centro histórico de la ciudad.

Otra de las novedades del evento será su marcado carácter híbrido en el que audiovisual y literatura se darán la mano.

La entrada a todas las sesiones es libre hasta completar aforo y puede formalizarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/8gDxMq9Y8YJBoGvP6

El programa de EXTREMAFICCIÓN 2026

La actividad arrancará el viernes 5 de junio a las 11:00 horas con la intervención de José M. de Vega, director, productor y creativo de Glow Animation: Buñuel en el laberinto de las tortugas (Premio Goya), Decorado (Premio Goya), El sueño de la Sultana.

A continuación, será el turno de Amparo Piñeiro, directora de arte (La casa del dragón, Young Sherlock, KAOS) y Sandra Márquez García, directora de arte y mánager cultural.

Ya por la tarde, ofrecerán su formación Adoración G. Elipe, montadora y coordinadora de postproducción, además de miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, y Diego del Pozo, gerente de ficción de Atresmedia.

La jornada del viernes se cerrará con la proyección con entrada libre de la película recientemente estrenada El mal, de Juanma Bajo Ulloa, quien asistirá y ofrecerá un coloquio posterior sobre el film y el trabajo en el ámbito de la dirección y el guion cinematográficos.

El segundo día, el sábado 6 de junio, en horario de mañana, se podrá asistir a las charlas de Cristina Campos, escritora finalista Premio Planeta, guionista y directora de casting. De Jaime Chávarri, nombre histórico del cine español, sobre todo como guionista y director de cine. Y de Ray Loriga, escritor, guionista y director de cine.

EXTREMAFICCIÓN 2026 cerrará sus puertas en horario de tarde noche en el Alcazarejo de los Altamirano con la mesa debate: Del libro a la pantalla, en la que participarán Cristina Campos, Jaime Chávarri, Juanma Bajo Ulloa y Ray Loriga. Esta acción se celebrará en el Alcazarejo de los Altamirano.

La entrada a EXTREMAFICCIÓN 2026 es libre hasta completar aforo.

Información e inscripciones en https://forms.gle/8gDxMq9Y8YJBoGvP6

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Palacio de Lorenzana. Plaza de los Moritos, 1. Trujillo.

Mapa del Palacio de Lorenzana.

Alcazarejo de los Altamirano. Calle Altamirano, 11. Trujillo.