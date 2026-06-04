Cáceres, Camping Río Jerte, Dromo, Brea y Termarium, premiados en la décima edición de los Premios Turismo

Este es, más que nunca, el año de Cáceres. El jurado de la décima edición de los Premios Turismo que organiza El Periódico Extremadura, Grupo Prensa Ibérica, ha decidido esta mañana los galardonados de este año, unos reconocimientos que vuelven a poner el foco en proyectos, destinos y profesionales que contribuyen a fortalecer la imagen turística de la región desde ámbitos muy distintos. Patrimonio, alojamiento, gastronomía, arte urbano, cultura popular, historia y experiencias ligadas al territorio se dan la mano en una décima edición que distingue a Cáceres, Camping Río Jerte, Dromo, Jesús Mateos Brea y Termarium.

Jurado de los Premios Turismo 2026, de El Periódico Extremadura. Nelia Pulido, directora comercial de El Periódico Extremadura; José Manuel Hernández Mogollón, decano de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo; Jesús Bravo, gerente del Clúster del Turismo de Extremadura; David Salazar, director general de CIEM; José Carlos Hernández, representante de la Confederación Independiente de Empresarios (CIEM); Ignacio Lozano, presidente de la Federación Extremeña de Empresarios de Turismo (FEEXTUR); y Juan José Ventura, redactor de El Periódico Extremadura / CARLOS GIL

El jurado ha estado compuesto por María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura; Nelia Pulido, directora comercial de El Periódico Extremadura; José Manuel Hernández Mogollón, decano de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo; Jesús Bravo, gerente del Clúster del Turismo de Extremadura; David Salazar, director general de CIEM; José Carlos Hernández, representante de la Confederación Independiente de Empresarios (CIEM); Ignacio Lozano, presidente de la Federación Extremeña de Empresarios de Turismo (FEEXTUR); y Juan José Ventura, redactor de El Periódico Extremadura. Los premios, que cuentan con el apoyo de la Junta de Extremadura y la colaboración del Ayuntamiento de Piornal, se entregan el próximo jueves 11 de junio en la hospedería La Serrana de este municipio, en una gran gala a la que asistirán las principales autoridades de la región.

Turistas paseando por la plaza Mayor de Cáceres. / Carlos Gil / Carlos Gil

Turismo Extremadura: Cáceres

En la categoría Turismo Extremadura, el premio ha recaído en Cáceres, una ciudad que vive en 2026 un año especialmente simbólico al cumplirse el 40 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y con la mirada puesta en el reconocimiento futuro como Capital Europea de la Cultura 2031. El reconocimiento valora la fuerza de un destino que ha sabido convertir su conjunto monumental en una referencia turística nacional e internacional. Su recinto intramuros, sus palacios, iglesias, conventos, museos, jardines escondidos y calles empedradas conforman una de las grandes señas de identidad de Extremadura.

Cáceres llega a esta décima edición de los premios en un momento de especial proyección. La conmemoración de sus cuatro décadas como Ciudad Patrimonio marca buena parte de su estrategia cultural y turística, con actividades, campañas promocionales y una programación pensada para reforzar la imagen de una ciudad que combina historia, belleza monumental, gastronomía, rodajes, festivales y una creciente oferta cultural.

Camping Río Jerte. / EL PERIÓDICO

Alojamiento Turístico: Camping Río Jerte

El premio en la categoría de Alojamiento Turístico ha sido para Camping Río Jerte, en Navaconcejo, un establecimiento ligado al propio nacimiento del turismo en el Valle del Jerte. Fundado en 1986, representa la historia viva de un modelo de turismo rural y de naturaleza que ha crecido junto a uno de los destinos más reconocidos de Extremadura. Su trayectoria familiar, su arraigo en el territorio y su capacidad para evolucionar sin perder identidad han sido claves en la decisión del jurado.

El Camping Río Jerte comenzó como una propuesta pionera de acampada y restauración en un momento en el que el turismo rural apenas empezaba a abrirse camino. Con el paso del tiempo, ha incorporado bungalows de obra en piedra y madera de castaño, integrados en el paisaje y pensados para ampliar la experiencia del viajero más allá de la temporada estival. Su ubicación junto al río Jerte, su piscina natural, su vinculación con el entorno y su aportación al empleo local lo convierten en un ejemplo de alojamiento con personalidad propia, capaz de atraer a varias generaciones de visitantes.

El chef Juan Manuel Salgado en el restaurante Dromo. / Santi García

Premio Gastronomía: Dromo

En Gastronomía, el galardón ha sido concedido a Dromo, el restaurante pacense dirigido por Juanma Salgado. Su reconocimiento llega en un momento especialmente relevante para el proyecto, que ha situado a Badajoz en el mapa de la cocina contemporánea española. Dromo representa una gastronomía extremeña actual, ambiciosa y reconocible, capaz de dialogar con la tradición desde una mirada moderna, técnica y muy personal.

El restaurante ha ganado visibilidad por su evolución, por la madurez de su propuesta y por el protagonismo de un chef que ha convertido su cocina en una experiencia íntima, cuidada y con identidad. Juanma Salgado ha logrado construir un lenguaje propio en torno al producto, la memoria y la vanguardia, con una cocina que no renuncia a las raíces extremeñas, pero las proyecta hacia un escenario más amplio. Su presencia en guías gastronómicas (2 Soles Guía Repsol) y la proyección competitiva del chef refuerzan el peso de Dromo como uno de los nombres imprescindibles del actual momento gastronómico regional.

Brea ante el mural que une a Robe con Manolillo Chinato en Plasencia / Toni Gudiel

Difusión de Extremadura: Brea

El Premio Difusión de Extremadura ha sido para Jesús Mateos Brea, artista placentino que ha conseguido llevar el arte urbano extremeño a una dimensión de gran visibilidad. Su trabajo ha unido patrimonio, tradición religiosa, lenguaje contemporáneo y capacidad de atracción turística, especialmente a través de sus murales vinculados a la Semana Santa de Plasencia. Brea ha demostrado que el arte puede convertirse también en herramienta de promoción del territorio.

Tras el impacto de El Descendimiento, mural instalado entre las dos catedrales de Plasencia y reconocido como mejor mural del mundo del mes de febrero de 2025 por la plataforma Street Art Cities, el artista volvió a protagonizar en 2026 una intervención de gran formato con una Dolorosa situada en la fachada de Santo Domingo. La obra, concebida como imagen de la Semana Santa placentina, ha reforzado la conexión entre creación artística, patrimonio monumental y promoción turística. El reciente mural en reconocimiento a Robe Iniesta ha tenido una amplia repercusión nacional. Su capacidad para generar conversación, atraer visitantes y proyectar una imagen contemporánea de Extremadura explica este reconocimiento.

Termarium 2026 en Baños de Montemayor: teatro, mercatum, tapas romanas y espectáculos para viajar al pasado. / Piti Garcia

Iniciativa Turística: Termarium

Por último, el Premio a la Iniciativa Turística ha sido para Termarium, la celebración de Baños de Montemayor que transforma el pasado romano de la localidad en una experiencia participativa. La cita ha sabido convertir el legado termal del municipio en un recurso turístico vivo, combinando visitas a las termas romanas, teatro, desfiles, mercatum, talleres infantiles, recreaciones históricas y gastronomía temática.

Termarium destaca por su capacidad para unir patrimonio, ocio, cultura y hostelería en torno a una identidad muy reconocible. Durante su celebración, Baños de Montemayor recupera su vinculación con el mundo romano y la Vía de la Plata mediante una programación pensada para vecinos y visitantes. La ruta de la tapa romana, los espectáculos, las comitivas y las actividades familiares convierten el evento en una propuesta diferenciada dentro del calendario turístico de primavera.

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Con estos cinco reconocimientos, la X edición de los Premios Turismo de El Periódico Extremadura subraya la diversidad y fortaleza del turismo regional. Cáceres representa la potencia del patrimonio histórico; Camping Río Jerte, la evolución del alojamiento rural; Dromo, el impulso de la nueva gastronomía extremeña; Brea, la capacidad del arte para difundir la imagen del territorio; y Termarium, el valor de las iniciativas que transforman la historia local en experiencia turística.