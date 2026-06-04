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Extremadura premia con 2.500 euros a 127 alumnos de la UEx por su esfuerzo: todos los galardonados

La primera edición de los Premios Excelencia reconoce a estudiantes de 47 localidades en las modalidades de 'Arraigo' y 'Talento'

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Lola Luceño Barrantes

Lola Luceño Barrantes

Cáceres

La Junta de Extremadura ha reconocido a 127 estudiantes de la Universidad de Extremadura (UEx) en la primera edición de los Premios a la Excelencia Académica, unos galardones dotados con 2.500 euros por alumno que buscan distinguir el esfuerzo, el rendimiento y el vínculo de los jóvenes con la región.

El acto se ha celebrado en el paraninfo de la Universidad de Extremadura, en el campus de Badajoz, y ha estado presidido por la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, que ha defendido que estos premios nacen con la voluntad de reconocer la excelencia académica y, al mismo tiempo, reforzar el arraigo de los universitarios extremeños.

Dos modalidades

Los premios cuentan con dos modalidades, 'Arraigo' y 'Talento', bajo los lemas 'El arraigo nos conecta' y 'El talento nos impulsa'. Con esta doble vía, se pretende destacar tanto la trayectoria académica de los estudiantes como su conexión con Extremadura y su posible contribución al futuro de la comunidad.

"El talento que premiamos hoy no es solo un logro individual: es un activo muy valioso para Extremadura y para su futuro", ha afirmado Valencia, que también ha subrayado que la calidad educativa de la comunidad autónoma "no tiene nada que envidiar a otros lugares".

La consejera ha destacado además el papel de la Universidad de Extremadura dentro de la estrategia del Gobierno regional y ha recordado que la institución cuenta con más de 142 millones de euros en los presupuestos autonómicos de 2026, 13,8 millones más que en el ejercicio anterior.

Alumnos de 47 localidades

Los estudiantes premiados proceden de 47 localidades diferentes de Extremadura, tanto de entornos urbanos como rurales. Según ha señalado Valencia, este dato demuestra que el mérito académico "no entiende de localizaciones ni de distancias" y refleja la capacidad del sistema educativo para llegar a distintos puntos de la comunidad.

En este sentido, la consejera ha puesto en valor el modelo de cohesión territorial de la región y ha citado casos como Fuente del Maestre y el área de Don Benito-Villanueva, donde se han concedido cinco premios de excelencia en cada una de estas zonas.

Retener talento joven

Valencia ha incidido también en la importancia de retener el talento joven y generar oportunidades para que los universitarios puedan desarrollar sus proyectos personales y profesionales en Extremadura. En esa línea, ha recordado algunas de las medidas impulsadas para fortalecer la universidad pública y adaptarla a las nuevas demandas profesionales.

Entre ellas, ha mencionado la aprobación de nuevos grados de ingeniería, la implantación del primer grado dual en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación y la ampliación en 2026 del programa de prácticas remuneradas para egresados de la UEx, las Becas TRES SESENTA.

La titular de Educación ha señalado que estos premios quieren servir también de estímulo para los estudiantes, además de reconocer el apoyo de las familias y el papel del profesorado en la formación de los jóvenes galardonados. Valencia ha cerrado el acto trasladando su enhorabuena a los premiados y reafirmando el compromiso con una educación pública de calidad como herramienta clave para el desarrollo de Extremadura.

A continuación, los nombres de los 127 premiados:

Centro Universitario de Mérida

  • Mª Nieves Amores Ramírez
  • Paula Rodríguez de la Cruz
  • David Fernández Rubio
  • Rubén García Macarro
  • Pablo Gutiérrez Bejarano
  • Julieta Ainhoa Zuazo Borrillo
  • Ismael González García
  • Juan Carlos Redondo Prior
  • Marta Paredes Martínez

Centro Universitario de Plasencia

  • Nuria Díaz Jiménez
  • Estrella Andrades Gómez
  • Javier Agudo Álvarez
  • Claudia Hermosa Rodríguez
  • Francisco Javier Gómez Vázquez
  • Rocío Fernández Alcón
  • Iván Hernández Hernández
  • Johanna López Aranda

Centro Universitario Santa Ana

  • Marta Cuadrado Maldonado
  • Lorena Gil Beltrán
  • Lucía Gómez Ramos
  • Pablo Castro Frías
  • Paula Contreras Martín

Escuela de Ingenierías Agrarias

  • María Teresa Acedo Cruz
  • Sergio Ismael Espino Gemio
  • David Sánchez Mojonero
  • Ainhoa Fernández Moreno
  • Pasión Blanco Hernández
  • Abel Manuel Pámpano Osuna
  • José Ruiz Pizarro

Escuela de Ingenierías Industriales

  • Javier Santiago Algado
  • Daniel Lena Blanco
  • Mario Rubio Hernández
  • Alejandra García Fernández
  • Víctor Romero Caballero
  • Alberto Cebrián García
  • Alejandro Sánchez Rama
  • María Teresa González Rubio

Escuela Politécnica

  • María Oliva Franco
  • Diego Plasencia Herrero
  • Cayetano Jesús Lobato Domínguez
  • Rodrigo García-Plaza Pérez
  • Alejandro González Barbero
  • Jorge Pérez Aparicio
  • Francisco Pulido Arjona
  • Begoña Navas Sánchez-Seco
  • Lucía Vega Cruz
  • Sergio Galán González

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

  • Lidia Gómez Eugenio
  • Laura Carcaboso Casimiro
  • Helena Lozano Ortíz
  • María Nieto Reyes
  • Estefanía Pacheco Tejeda
  • María Cordero Sánchez

Facultad de Ciencias

  • Sergio Sánchez Macías
  • Alba Buiza Calamonte
  • Jorge Dóniga Bastida
  • Martín Montanero Lancharro
  • Marina Galindo Ortíz
  • Carlos Juan Pascasio
  • Cristina Fernández Luquero
  • Javier Solís Jiménez
  • Carmen Sánchez Hidalgo
  • Haridian Castellano Ayala
  • Jacopo Pradella
  • Esmeralda Miranda Martínez
  • Lucía González Molina
  • Rafael Falcón Arteaga
  • Juan José Benítez Muñoz

Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación

  • Cynthia Muñoz Manzano
  • Eduardo Mesa Pérez-Solórzano
  • Isabel Vivas Parras
  • Candela María Carranza Calzada
  • Lucía Salamanca Durán

Facultad de Ciencias del Deporte

  • Álvaro García Palomo
  • Helena Laura Corchado Redondo

Facultad de Derecho

  • Paola Sama Herrera
  • Andrés Corrales Sánchez
  • Alberto Barrantes Cortés
  • Triana Gil Jiménez
  • Joaquín Fernández López

Facultad de Educación y Psicología

  • Marta Álvarez Cotano
  • Irene Alvarado Bastida
  • Zaira Moreno Serrano
  • Nuria Muñoz Morales
  • Elisa del Rosal Sánchez
  • Sofía Castaño Ruiz

Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo

  • Carlos Sambenito Barco
  • Jesús Bernabé Gracia
  • Alejandra del Valle García Sevilla
  • Paula Pérez Sendín
  • Carolina Guzmán Martín

Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional

  • Paula Orejudo Martínez
  • Elsa Perianes Rodríguez
  • Jesús Vivas Galeano
  • Salma Khorbi Aaririj

Facultad de Filosofía y Letras

  • Silvia Salguero Matamoros
  • Sandra Perales Zambrano
  • María Amo Buenavida
  • Carla Domínguez Eugenio
  • Alberto Barroso Ramírez
  • Laura Pinilla Mesa
  • Diana García Fidalgo
  • Javier Roncero Marcos
  • Elena Rama Arroyo
  • Pedro Ponce Martín
  • Irene Hernández Hinojal
  • David Cabanillas Sánchez
  • Beatriz Elvira Álvarez Barco
  • Manuel Hernández Torrescusa

Facultad de Formación del Profesorado

  • María del Carmen Acedo Sayavera
  • Gloria González Skender
  • Iván Aguilar Morcillo
  • Valeria Fernández Sánchez
  • Paula Hurtado Córdoba
  • Abel Flores González
  • Erin Yvonne Streyle
  • Guillermo Álvarez Bajo

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

  • Carla Lozano Quintanilla
  • Javier Aranda Gascón
  • Nicolás Bureo Latorre
  • Daniel Hidalgo Santillana
  • Claudia Merino Melchor
  • Carolina Matías de Freitas Salazar

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