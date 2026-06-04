Extremadura premia con 2.500 euros a 127 alumnos de la UEx por su esfuerzo: todos los galardonados

La Junta de Extremadura ha reconocido a 127 estudiantes de la Universidad de Extremadura (UEx) en la primera edición de los Premios a la Excelencia Académica, unos galardones dotados con 2.500 euros por alumno que buscan distinguir el esfuerzo, el rendimiento y el vínculo de los jóvenes con la región.

El acto se ha celebrado en el paraninfo de la Universidad de Extremadura, en el campus de Badajoz, y ha estado presidido por la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, que ha defendido que estos premios nacen con la voluntad de reconocer la excelencia académica y, al mismo tiempo, reforzar el arraigo de los universitarios extremeños.

Dos modalidades

Los premios cuentan con dos modalidades, 'Arraigo' y 'Talento', bajo los lemas 'El arraigo nos conecta' y 'El talento nos impulsa'. Con esta doble vía, se pretende destacar tanto la trayectoria académica de los estudiantes como su conexión con Extremadura y su posible contribución al futuro de la comunidad.

"El talento que premiamos hoy no es solo un logro individual: es un activo muy valioso para Extremadura y para su futuro", ha afirmado Valencia, que también ha subrayado que la calidad educativa de la comunidad autónoma "no tiene nada que envidiar a otros lugares".

La consejera ha destacado además el papel de la Universidad de Extremadura dentro de la estrategia del Gobierno regional y ha recordado que la institución cuenta con más de 142 millones de euros en los presupuestos autonómicos de 2026, 13,8 millones más que en el ejercicio anterior.

Alumnos de 47 localidades

Los estudiantes premiados proceden de 47 localidades diferentes de Extremadura, tanto de entornos urbanos como rurales. Según ha señalado Valencia, este dato demuestra que el mérito académico "no entiende de localizaciones ni de distancias" y refleja la capacidad del sistema educativo para llegar a distintos puntos de la comunidad.

En este sentido, la consejera ha puesto en valor el modelo de cohesión territorial de la región y ha citado casos como Fuente del Maestre y el área de Don Benito-Villanueva, donde se han concedido cinco premios de excelencia en cada una de estas zonas.

Retener talento joven

Valencia ha incidido también en la importancia de retener el talento joven y generar oportunidades para que los universitarios puedan desarrollar sus proyectos personales y profesionales en Extremadura. En esa línea, ha recordado algunas de las medidas impulsadas para fortalecer la universidad pública y adaptarla a las nuevas demandas profesionales.

Entre ellas, ha mencionado la aprobación de nuevos grados de ingeniería, la implantación del primer grado dual en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación y la ampliación en 2026 del programa de prácticas remuneradas para egresados de la UEx, las Becas TRES SESENTA.

La titular de Educación ha señalado que estos premios quieren servir también de estímulo para los estudiantes, además de reconocer el apoyo de las familias y el papel del profesorado en la formación de los jóvenes galardonados. Valencia ha cerrado el acto trasladando su enhorabuena a los premiados y reafirmando el compromiso con una educación pública de calidad como herramienta clave para el desarrollo de Extremadura.

A continuación, los nombres de los 127 premiados:

Centro Universitario de Mérida

Mª Nieves Amores Ramírez

Paula Rodríguez de la Cruz

David Fernández Rubio

Rubén García Macarro

Pablo Gutiérrez Bejarano

Julieta Ainhoa Zuazo Borrillo

Ismael González García

Juan Carlos Redondo Prior

Marta Paredes Martínez

Centro Universitario de Plasencia

Nuria Díaz Jiménez

Estrella Andrades Gómez

Javier Agudo Álvarez

Claudia Hermosa Rodríguez

Francisco Javier Gómez Vázquez

Rocío Fernández Alcón

Iván Hernández Hernández

Johanna López Aranda

Centro Universitario Santa Ana

Marta Cuadrado Maldonado

Lorena Gil Beltrán

Lucía Gómez Ramos

Pablo Castro Frías

Paula Contreras Martín

Escuela de Ingenierías Agrarias

María Teresa Acedo Cruz

Sergio Ismael Espino Gemio

David Sánchez Mojonero

Ainhoa Fernández Moreno

Pasión Blanco Hernández

Abel Manuel Pámpano Osuna

José Ruiz Pizarro

Escuela de Ingenierías Industriales

Javier Santiago Algado

Daniel Lena Blanco

Mario Rubio Hernández

Alejandra García Fernández

Víctor Romero Caballero

Alberto Cebrián García

Alejandro Sánchez Rama

María Teresa González Rubio

Escuela Politécnica

María Oliva Franco

Diego Plasencia Herrero

Cayetano Jesús Lobato Domínguez

Rodrigo García-Plaza Pérez

Alejandro González Barbero

Jorge Pérez Aparicio

Francisco Pulido Arjona

Begoña Navas Sánchez-Seco

Lucía Vega Cruz

Sergio Galán González

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Lidia Gómez Eugenio

Laura Carcaboso Casimiro

Helena Lozano Ortíz

María Nieto Reyes

Estefanía Pacheco Tejeda

María Cordero Sánchez

Facultad de Ciencias

Sergio Sánchez Macías

Alba Buiza Calamonte

Jorge Dóniga Bastida

Martín Montanero Lancharro

Marina Galindo Ortíz

Carlos Juan Pascasio

Cristina Fernández Luquero

Javier Solís Jiménez

Carmen Sánchez Hidalgo

Haridian Castellano Ayala

Jacopo Pradella

Esmeralda Miranda Martínez

Lucía González Molina

Rafael Falcón Arteaga

Juan José Benítez Muñoz

Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación

Cynthia Muñoz Manzano

Eduardo Mesa Pérez-Solórzano

Isabel Vivas Parras

Candela María Carranza Calzada

Lucía Salamanca Durán

Facultad de Ciencias del Deporte

Álvaro García Palomo

Helena Laura Corchado Redondo

Facultad de Derecho

Paola Sama Herrera

Andrés Corrales Sánchez

Alberto Barrantes Cortés

Triana Gil Jiménez

Joaquín Fernández López

Facultad de Educación y Psicología

Marta Álvarez Cotano

Irene Alvarado Bastida

Zaira Moreno Serrano

Nuria Muñoz Morales

Elisa del Rosal Sánchez

Sofía Castaño Ruiz

Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo

Carlos Sambenito Barco

Jesús Bernabé Gracia

Alejandra del Valle García Sevilla

Paula Pérez Sendín

Carolina Guzmán Martín

Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional

Paula Orejudo Martínez

Elsa Perianes Rodríguez

Jesús Vivas Galeano

Salma Khorbi Aaririj

Facultad de Filosofía y Letras

Silvia Salguero Matamoros

Sandra Perales Zambrano

María Amo Buenavida

Carla Domínguez Eugenio

Alberto Barroso Ramírez

Laura Pinilla Mesa

Diana García Fidalgo

Javier Roncero Marcos

Elena Rama Arroyo

Pedro Ponce Martín

Irene Hernández Hinojal

David Cabanillas Sánchez

Beatriz Elvira Álvarez Barco

Manuel Hernández Torrescusa

Facultad de Formación del Profesorado

María del Carmen Acedo Sayavera

Gloria González Skender

Iván Aguilar Morcillo

Valeria Fernández Sánchez

Paula Hurtado Córdoba

Abel Flores González

Erin Yvonne Streyle

Guillermo Álvarez Bajo

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

Carla Lozano Quintanilla

Javier Aranda Gascón

Nicolás Bureo Latorre

Daniel Hidalgo Santillana

Claudia Merino Melchor

Carolina Matías de Freitas Salazar

Facultad de Veterinaria