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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 4 de junio de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Imagen de un rebaño de ovejas.

Imagen de un rebaño de ovejas. / UPA-UCE

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El Periódico Extremadura

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Presentamos los datos actualizados a día 4 de junio de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja 4 de junio

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