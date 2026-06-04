Finaliza la PAU en Extremadura: 16 carreras de la UEx exigen más de un 10 para conseguir plaza

Con la tercera y última jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que se celebra este jueves, los 5.873 estudiantes extremeños que participan este año en los exámenes ya encaran la cuenta atrás para conocer sus resultados. Son casi 350 más que en 2025 y están realizando las pruebas en 13 sedes repartidas por diez localidades: Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Don Benito, Villanueva de la Serena, Zafra, Llerena, Plasencia y Navalmoral de la Mata

Para muchos de ellos, las calificaciones que obtengan serán determinantes para acceder a la carrera con la que llevan años soñando. Especialmente para quienes aspiran a las titulaciones con mayor demanda, donde la competencia por una plaza obliga a alcanzar algunas de las notas más altas del sistema universitario.

Las notas de corte

Las notas de corte del último proceso de admisión de la Universidad de Extremadura (UEx) ofrecen una referencia de cuáles son esos estudios más codiciados. Aunque varían cada año en función de la demanda y de las plazas ofertadas, sirven como orientación para los futuros universitarios.

Medicina continúa siendo la carrera más exigente de la región. La última plaza adjudicada en el campus de Badajoz se cubrió con una nota de 12,773 sobre 14, lo que la mantiene como la titulación con mayor nota de corte de la UEx, aunque ligeramente por debajo de la registrada el curso anterior.

La segunda posición vuelve a ocuparla el doble grado de Matemáticas y Estadística, también en la capital pacense, con una nota de corte de 11,536. Tras ella se sitúan Veterinaria (11,550), Enfermería en Badajoz (11,403), Psicología (11,275), Matemáticas (11,252) y Fisioterapia (11,211), todas ellas por encima de la barrera del 11.

Un total de 16 titulaciones de la UEx requieren más de un 10 para acceder, una cifra que evidencia la elevada competencia existente en determinados estudios, especialmente en el ámbito sanitario y científico. A las carreras que superan el 11 se suman Enfermería en Cáceres (10,952), en Plasencia (10,790), en Mérida (10,785), así como Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (10,720), Bioquímica (10,703) y Criminología (10,675). También se acercan a esa barrera Biotecnología (9,961) y Física (9,025), entre otras.

Las titulaciones más demandadas son solo una parte de la oferta universitaria extremeña. Este curso, 46 grados y dobles grados presentan nota de corte, mientras que otros 39 mantienen plazas disponibles, por lo que basta con aprobar la PAU para poder matricularse.

El dato supone un cambio significativo respecto al curso anterior, cuando únicamente 36 titulaciones tenían nota de corte y 48 no la necesitaban. En la actualidad, más de la mitad de la oferta de la UEx, el 54% de las titulaciones, cubre todas sus plazas durante el proceso de admisión.

En el lado contrario aparecen titulaciones en las que quedaron plazas disponibles y, por tanto, solo requieren el aprobado. Es el caso de grados como ADE, Derecho, Economía, Educación Infantil, Educación Primaria, Comunicación Audiovisual, Química, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Trabajo Social, Turismo, Periodismo, Podología o Enología, entre otros.

Publicación de calificaciones

Los estudiantes no tendrán que esperar mucho para conocer sus resultados. La Universidad de Extremadura publicará las calificaciones de la convocatoria ordinaria de junio el 12 de junio, a partir de las 12.00 horas. La nota de acceso a la universidad se obtiene a partir de la media ponderada entre Bachillerato y la PAU. La calificación de Bachillerato representa el 60% de la nota final, mientras que la fase obligatoria de la prueba aporta el 40% restante.

Además, los estudiantes pueden mejorar su puntuación mediante la fase voluntaria de admisión, en la que las dos mejores calificaciones ponderadas permiten alcanzar una nota máxima de 14 puntos. Son precisamente esas décimas extra las que cada año terminan decidiendo quién consigue las plazas en las carreras más demandadas.