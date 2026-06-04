PP y Vox exiben su mayoría en el pleno de la Asamblea con el Aeropuerto de Badajoz y Mercosur

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha vuelto a evidenciar este jueves la mayoría parlamentaria que suman PP y Vox. Los dos grupos han unido sus votos para sacar adelante varias iniciativas y tumbar propuestas de la oposición, en una sesión marcada por el debate sobre las infraestructuras, la vivienda y el futuro del campo.

La principal iniciativa aprobada ha sido la propuesta impulsada por el PP para reclamar al Gobierno de España una revisión del plan de inversiones de Aena para el periodo 2027-2031 y reforzar las actuaciones previstas en el aeropuerto de Badajoz. El texto pide incorporar medidas defendidas por la Junta de Extremadura, entre ellas la instalación de un sistema antiniebla, la ampliación del horario operativo civil y otras mejoras destinadas a favorecer nuevas rutas.

Des las trincheras de la Asamblea al juzgado: David Sánchez, las Keli Finder y el "joyero" del PSOE / ASAMBLEAEX.ES

El diputado popular Miguel Ángel Nieto ha denunciado que los 5,2 millones de euros previstos para el aeropuerto pacense representan apenas el 0,04% de la inversión aeroportuaria nacional y ha acusado al Gobierno central de mantener un trato discriminatorio hacia Extremadura. La propuesta ha contado con el respaldo de Vox y también con el apoyo del PSOE, aunque los socialistas han reprochado al PP su estrategia de confrontación constante con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sale adelante Mercosur

La otra iniciativa que ha prosperado ha sido la propuesta de Vox relacionada con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La formación de Santiago Abascal defendió que dicho tratado supone una amenaza para sectores estratégicos de la agricultura y la ganadería extremeñas por la competencia de productos procedentes de terceros países con menores exigencias sanitarias y medioambientales. El texto salió adelante gracias al respaldo del PP, consolidando una vez más la mayoría parlamentaria de ambos.

Por el contrario, no logró superar la votación la propuesta presentada por Unidas por Extremadura para impulsar la recuperación de la línea ferroviaria Almorchón-Córdoba. La formación defendió la reapertura de esta infraestructura como una herramienta para reforzar la cohesión territorial y mejorar las conexiones ferroviarias del suroeste peninsular. Sin embargo, la iniciativa no consiguió reunir los apoyos suficientes y quedó rechazada.

Las diputadas de Unidas por Extremadura Irene de Miguel y Nerea Fernández. / ASAMBLEAEX.ES

Ayudas de vivienda

Tampoco prosperó la propuesta del PSOE para que la Junta habilitara una línea autonómica de ayudas destinada a complementar el bono estatal de alquiler joven. PP y Vox rechazaron la iniciativa y defendieron las medidas que ya desarrolla la Junta en materia de vivienda, entre ellas los programas de avales para la compra y las ayudas incluidas en el futuro Plan de Vivienda de Extremadura.

La mayoría formada por PP y Vox también impidió la aprobación de otra propuesta relacionada con el sector agrario. La iniciativa, centrada en la puesta en marcha de medidas de apoyo para los productores de cereza afectados por las dificultades de la campaña, no consiguió los votos necesarios para salir adelante. La sesión volvió así a reflejar la actual aritmética parlamentaria de la Cámara.