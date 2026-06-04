De las trincheras de la Asamblea al juzgado: David Sánchez, las Keli Finder y el "joyero" del PSOE

En el año 2006, la exministra extremeña de Vivienda María Antonia Trujillo lanzó una de las campañas más recordadas y controvertidas de la política española. Se llamaba Keli Finder y en plena burbuja inmobiliaria, repartía zapatillas para que los jóvenes, literalmente, patearan las calles en busca de una vivienda. Veinte años después, esas zapatillas han vuelto este jueves al pleno de la Asamblea de Extremadura. Y no lo han hecho por nostalgia inmobiliaria, sino como arma arrojadiza en una sesión que empezó hablando de trenes, vivienda y campo, pero que como era previsible, acabó en los juzgados de Badajoz.

El nombre de David Sánchez no figuraba en el orden del día. Tampoco protagonizó ninguna pregunta ni propuesta parlamentaria. Pero la sombra de su declaración judicial en la Audiencia Provincial, junto a la de Miguel Ángel Gallardo, sobrevoló el hemiciclo y se coló varias veces en la tribuna. La política nacional volvió así a imponerse sobre los asuntos de agenda regional en una sesión en la que PP y Vox aprovecharon distintas intervenciones para cargar contra Pedro Sánchez y el PSOE.

Sara Fernández

De la trinchera al muro

El primer enganche llegó en una propuesta de Unidas por Extremadura para la reapertura de la línea ferroviaria Almorchón-Córdoba. El socialista Juan Ramón Ferreira había reprochado al PP que estuviera "muy cómodo en la trinchera" y le pidió que gobernara en lugar de hacer oposición a la oposición. El guante lo recogió Bibiano Serrano.

"¿Qué trinchera? Si lo que tienen ustedes es un muro levantado por un presidente del Gobierno", lanzó el diputado popular. A partir de ahí, el debate ferroviario descarriló hacia la actualidad judicial. Serrano acusó al PSOE extremeño de ser "servil" al Gobierno de Pedro Sánchez y deslizó la referencia más directa de la mañana: "Se ha tumbado ya a un secretario general de su partido, muy conocido por usted, señor Ferreira. Su amigo, tumbado en el juzgado hoy, declarando por varios delitos".

Pecado, corrupción y zapatillas

La segunda alusión llegó después, en el debate sobre vivienda joven. Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, arrancó cargando contra la política estatal de vivienda y contra las promesas incumplidas de Pedro Sánchez. Preguntó por las 180.000 viviendas prometidas por el presidente del Gobierno y acabó reclamando elecciones generales para que españoles y extremeños pudieran elegir un Ejecutivo "libre de pecado y de corrupción".

"Sí, sí, libre de pecado, porque el robar es un pecado, para muchos católicos", insistió. Y remató con una referencia a la bancada socialista, velada pero reconocible. "No se me sonrían, porque en Badajoz tenemos el espectáculo que tenemos hoy".

Los diputados de Vox Ángel Pelayo Gordillo, Javier Bravo Arrobas e Inés Checa. / ASAMBLEAEX.ES

Después llegó el salto a las Keli Finder. Gordillo recordó la campaña de las zapatillas vinculada al acceso a la vivienda joven durante la etapa de Trujillo en el Ministerio de Vivienda y del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que bautizó como "el joyero del PSOE". Según el diputado de Vox, aquella iniciativa costó 400.000 euros. "No sé si en joyas o en no joyas, pero dadas las circunstancias de su partido, es muy posible que fueran a otro sitio menos confesable", dijo desde la tribuna.

El escaño "gafe"

El pleno volvió a mirar hacia los juzgados en el debate sobre las inversiones para el aeropuerto de Badajoz. El diputado de Vox Javier Bravo reprochó al PSOE su voto en iniciativas anteriores sobre el sistema antiniebla y acabó enlazando la falta de inversiones con la actualidad judicial. "Al presidente del Gobierno, que oye hablar de Badajoz, le tiemblan las carnes", afirmó.

"Hoy, cuando estamos celebrando este pleno, tienen a su hermano sentado en el banquillo sometido a interrogatorio de cinco letrados por la comisión de dos delitos", señaló Bravo, que al mismo tiempo recordó a Álvaro Sánchez Cotrina que Gallardo ya había ocupado antes su mismo escaño en la Asamblea. "No se olvide, ese sitio da gafe", añadió.

El presidente del Grupo Sccialista, Álvaro Sánchez Cotrina, y su portavoz, Isabel Gil Rosiña, en sus escaños. / ASAMBLEAEX.ES

La respuesta del PSOE llegó de la mano Justa Núñez, que acusó a PP y Vox de convertir cualquier debate en un reproche contra Pedro Sánchez. "Tienen ustedes una obsesión con Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez. Es algo que puede llegar a ser enfermizo", dijo.

Núñez pidió rebajar el tono parlamentario y lanzó una advertencia: "El odio es malo, la exaltación es mala y la mentira es mala". Para la diputada socialista, "no todo vale en política" y el "tú di fama que algo queda" tiene "un recorrido corto" porque, concluyó, "al final la verdad sale".