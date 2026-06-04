UPA-UCE alerta de pérdidas de hasta el 20% en el maíz extremeño si no se autoriza la Abamectina

UPA-UCE Extremadura se ha sumado a la petición de las cooperativas y ha reclamado al Ministerio de Agricultura que autorice de forma excepcional el uso de la Abamectina para controlar la araña roja en el maíz. La organización agraria advierte de que esta materia activa resulta fundamental para frenar una de las plagas más agresivas que afectan al cultivo en la región, especialmente en una campaña marcada por los elevados costes de producción que soportan los agricultores.

Reclamo al ministerio

La organización lamenta que el Ministerio haya denegado directamente el uso de este producto fitosanitario sin plantear alternativas eficaces para combatir la plaga. UPA-UCE sostiene que la falta de herramientas para erradicar la araña roja puede provocar importantes pérdidas económicas en las explotaciones maiceras extremeñas, con una merma de producción que podría alcanzar el 20%. “El maíz se ve muy castigado por los altos costes de producción y si, además, no vamos a poder erradicar la araña, las pérdidas de producción para los agricultores extremeños pueden rondar el 20% por no poder utilizar esta materia activa”, ha señalado el secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura, Fernando Miranda.

UPA-UCE defiende que la Abamectina aporta seguridad al cultivo del maíz en un contexto de costes crecientes año tras año. La organización considera que la prohibición de esta materia activa dejaría a los productores sin una herramienta clave para proteger sus cosechas frente a una plaga especialmente dañina. “La prohibición de esta materia activa provocará daños irreversibles en el cultivo del maíz”, ha afirmado Miranda, que ha pedido al Ministerio que reconsidere su decisión.

Preocupación por la virosis

Además de la araña roja, UPA-UCE ha advertido de la incidencia del enanismo, una enfermedad que impide el desarrollo normal del cultivo y que ya provocó graves daños en la pasada campaña. Según la organización agraria, en explotaciones de las zonas de los ríos Árrago y Alagón las pérdidas llegaron a alcanzar el 80% de la producción, con presencia también en las vegas del Guadiana.

Seguro agrario

La organización agraria reclama que las pérdidas derivadas de la virosis se incluyan en el seguro agrario, dado que actualmente no existen variedades resistentes a este virus. UPA-UCE recuerda que las variedades comercializadas como tolerantes no han demostrado ser efectivas y advierte de que la prohibición de la Abamectina puede agravar aún más la situación del maíz extremeño. “La prohibición de esta materia activa agravará la virosis que viene sufriendo el cultivo”, ha apuntado Fernando Miranda.