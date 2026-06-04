Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Campo

UPA-UCE alerta de pérdidas de hasta el 20% en el maíz extremeño si no se autoriza la Abamectina

La organización agraria reclama al Ministerio de Agricultura el uso excepcional de esta materia activa para combatir la araña roja y evitar nuevos daños en un cultivo ya castigado por los altos costes y la virosis

Plantación de maíz en un campo extremeño.

Plantación de maíz en un campo extremeño. / UPA-UCE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

UPA-UCE Extremadura se ha sumado a la petición de las cooperativas y ha reclamado al Ministerio de Agricultura que autorice de forma excepcional el uso de la Abamectina para controlar la araña roja en el maíz. La organización agraria advierte de que esta materia activa resulta fundamental para frenar una de las plagas más agresivas que afectan al cultivo en la región, especialmente en una campaña marcada por los elevados costes de producción que soportan los agricultores.

Reclamo al ministerio

La organización lamenta que el Ministerio haya denegado directamente el uso de este producto fitosanitario sin plantear alternativas eficaces para combatir la plaga. UPA-UCE sostiene que la falta de herramientas para erradicar la araña roja puede provocar importantes pérdidas económicas en las explotaciones maiceras extremeñas, con una merma de producción que podría alcanzar el 20%. “El maíz se ve muy castigado por los altos costes de producción y si, además, no vamos a poder erradicar la araña, las pérdidas de producción para los agricultores extremeños pueden rondar el 20% por no poder utilizar esta materia activa”, ha señalado el secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura, Fernando Miranda.

UPA-UCE defiende que la Abamectina aporta seguridad al cultivo del maíz en un contexto de costes crecientes año tras año. La organización considera que la prohibición de esta materia activa dejaría a los productores sin una herramienta clave para proteger sus cosechas frente a una plaga especialmente dañina. “La prohibición de esta materia activa provocará daños irreversibles en el cultivo del maíz”, ha afirmado Miranda, que ha pedido al Ministerio que reconsidere su decisión.

Preocupación por la virosis

Además de la araña roja, UPA-UCE ha advertido de la incidencia del enanismo, una enfermedad que impide el desarrollo normal del cultivo y que ya provocó graves daños en la pasada campaña. Según la organización agraria, en explotaciones de las zonas de los ríos Árrago y Alagón las pérdidas llegaron a alcanzar el 80% de la producción, con presencia también en las vegas del Guadiana.

Noticias relacionadas y más

Seguro agrario

La organización agraria reclama que las pérdidas derivadas de la virosis se incluyan en el seguro agrario, dado que actualmente no existen variedades resistentes a este virus. UPA-UCE recuerda que las variedades comercializadas como tolerantes no han demostrado ser efectivas y advierte de que la prohibición de la Abamectina puede agravar aún más la situación del maíz extremeño. “La prohibición de esta materia activa agravará la virosis que viene sufriendo el cultivo”, ha apuntado Fernando Miranda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya es oficial: Extremadura tendrá un macropuente de cuatro días en octubre de 2027
  2. Los últimos de la EGB en Extremadura: de 'la escuela de los cagones' al Progresa Adecuadamente
  3. Los funcionarios extremeños tendrán subida salarial y otro pago de la deuda de 2020
  4. Dos nuevos cambios elevan a 44 los altos cargos nombrados por PP y Vox en la Junta de Extremadura
  5. Extremadura revisará el horario de bares y terrazas tras 30 años sin cambios
  6. Casa Bautista adquiere la antigua fábrica de jamones de Miguel Bosé en Montánchez
  7. Vox reubicará a los funcionarios de la Aexcid: 'La cooperación internacional es prescindible
  8. Las infraestructuras que incluyen los presupuestos de Extremadura: rondas en Badajoz y Cáceres, carreteras y polígonos

UPA-UCE alerta de pérdidas de hasta el 20% en el maíz extremeño si no se autoriza la Abamectina

UPA-UCE alerta de pérdidas de hasta el 20% en el maíz extremeño si no se autoriza la Abamectina

Estos son los institutos de Extremadura que estrenan ciclos de FP: de Video Disc-Jockey a Servicios en la Nube

Estos son los institutos de Extremadura que estrenan ciclos de FP: de Video Disc-Jockey a Servicios en la Nube

Zafra despega en la industria europea de la defensa con el proyecto de una gran fábrica de drones

Zafra despega en la industria europea de la defensa con el proyecto de una gran fábrica de drones

Más de 670 alumnos extremeños recibirán 320 euros para estudiar inglés fuera del horario escolar

Más de 670 alumnos extremeños recibirán 320 euros para estudiar inglés fuera del horario escolar

Extremadura premia con 2.500 euros a 127 alumnos de la UEx por su esfuerzo: todos los galardonados

Extremadura premia con 2.500 euros a 127 alumnos de la UEx por su esfuerzo: todos los galardonados

Santamaría promete más prevención entre los autónomos tras el repunte de muertes laborales en 2026

Santamaría promete más prevención entre los autónomos tras el repunte de muertes laborales en 2026

La dehesa extremeña sentará su mejor jamón a la mesa del Papa

La dehesa extremeña sentará su mejor jamón a la mesa del Papa

Finaliza la PAU en Extremadura: 16 carreras de la UEx exigen más de un 10 para conseguir plaza

Finaliza la PAU en Extremadura: 16 carreras de la UEx exigen más de un 10 para conseguir plaza
Tracking Pixel Contents