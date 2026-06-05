Banca Pueyo lleva a Extremadura al escaparate nacional de la innovación tecnológica

Banca Pueyo ha sido reconocida a nivel nacional en los Premios Computing 2026 por su proyecto 'Nube privada con alta escalabilidad y continuidad de negocio automatizada', una iniciativa que ha permitido modernizar su infraestructura tecnológica, reforzar la protección de datos y mejorar la continuidad de sus servicios. La entidad extremeña sitúa así el nombre de Extremadura en uno de los escaparates más relevantes de la innovación y la transformación digital en España.

Un reconocimiento nacional a la innovación

La gala, celebrada en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, reunió a más de 400 líderes del sector TIC y volvió a poner el foco en los proyectos más destacados en innovación y transformación digital dentro del ámbito de las Tecnologías de la Información. Estos premios reconocen cada año iniciativas capaces de impulsar la competitividad, la eficiencia y la evolución tecnológica de organizaciones de distintos sectores.

Premiados de los Premios Computing. / El Periódico

El galardón sitúa a Banca Pueyo entre las entidades y compañías premiadas en esta edición por sus avances en transformación digital, junto a nombres como Bankinter, Ibercaja, Banco Sabadell, Repsol o Madrid Digital. La presencia de la entidad extremeña en este listado refuerza su papel como banco arraigado al territorio, pero con capacidad para competir en proyectos tecnológicos de alcance nacional.

Tecnología al servicio de las personas

Para Francisco Javier Gómez, subdirector general de Organización de Banca Pueyo, este reconocimiento pone en valor una manera de entender la digitalización que no se limita a la modernización de sistemas, sino que busca “mejorar el servicio a las personas”. El directivo subraya que la inversión tecnológica debe tener una traducción directa en la experiencia de clientes, empresas y profesionales.

“Las inversiones tecnológicas solo tienen sentido si se traducen en una mejor experiencia para clientes, empresas y profesionales. Nuestro objetivo ha sido construir una infraestructura preparada para el futuro sin renunciar a los valores que históricamente han definido a Banca Pueyo: confianza, cercanía y compromiso con el territorio”, afirma Francisco Javier Gómez. Sus palabras resumen la apuesta de la entidad por combinar innovación, seguridad y proximidad en un sector financiero cada vez más exigente y regulado.

Una nube privada más segura y escalable

El proyecto ha sido desarrollado junto a IaaS365, empresa especializada en infraestructuras tecnológicas, y ha permitido evolucionar la nube privada de Banca Pueyo hacia una arquitectura más moderna, resiliente y escalable. La actuación ha mejorado los sistemas de respaldo, recuperación y protección de la información, elementos clave para garantizar la continuidad del negocio y la seguridad de los datos.

Con esta transformación, la entidad extremeña refuerza su preparación para afrontar los retos futuros del sector financiero desde el punto de vista regulatorio, operativo y de negocio. El reconocimiento en los Premios Computing 2026 confirma la capacidad de Banca Pueyo para avanzar en digitalización sin perder su identidad ligada a Extremadura y a los territorios donde desarrolla su actividad.