Guardiola y Nacho Cano lanzan desde Medellín el instituto internacional Extremestiza

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado junto al músico Nacho Cano la puesta en marcha del Instituto Internacional del Mestizaje Extremestiza, una entidad con la que el Ejecutivo regional quiere dar estructura y proyección exterior a su estrategia cultural sobre la huella extremeña en América. El anuncio se ha producido en Medellín, cuna de Hernán Cortés, durante el acto institucional "Extremadura, corazón del mestizaje", en el que también ha participado parte del equipo del musical "Malinche".

Guardiola ha reivindicado el papel de Extremadura como espacio de encuentro entre culturas y como referente de los lazos históricos, humanos y culturales que unen a la región con América. En su intervención, ha defendido además la necesidad de abordar esa historia "con rigor, sin sensacionalismos ni excusas", alejándose de simplificaciones y lecturas interesadas.

Un instituto con vocación internacional

La presidenta extremeña ha situado el anuncio dentro de la estrategia Extremestiza, impulsada por la Junta para recuperar y visibilizar la huella de Extremadura en América y los vínculos surgidos desde el descubrimiento. Según ha señalado, el nuevo instituto nace con la intención de convertir a la comunidad en "referencia en el estudio, la preservación y la difusión del mestizaje".

"Queremos que nazca con ambición y con utilidad para coordinar proyectos, para impulsar la diplomacia cultural extremeña, para promover intercambios académicos, para cuidar nuestro patrimonio compartido y para abrir nuevas oportunidades de crecimiento con Iberoamérica", ha remarcado Guardiola.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha insistido en que la memoria no debe funcionar como una carga, sino como un punto de apoyo para mirar hacia delante. "Tenemos el compromiso de mirar la historia con rigor, sin sensacionalismos ni excusas. El compromiso de cuidar la memoria con respeto y de enseñar a nuestros hijos que las raíces no nos atan al pasado, sino que nos dan fuerza para crecer y aspirar a lo que está por venir", ha afirmado.

Extremadura, puente con América

El acto, concebido como un homenaje al legado compartido entre Extremadura y América, ha servido también para reivindicar la identidad extremeña como una identidad construida a través del encuentro entre pueblos, culturas y generaciones. Guardiola ha señalado que Extremadura fue "puerta hacia otro continente" y que hoy quiere ser "puente entre América y Europa", desde el respeto y la cercanía.

"Extremadura es tierra de encuentro, de luz, de concordia y de sangre compartida", ha expresado. "Frente a las miradas oscuras, siempre se impone la alegría, porque de nada sirven las fronteras si no las traspasamos con celebración y con memoria", ha añadido.

La presidenta ha cerrado su intervención apelando a reforzar esos vínculos entre ambas orillas del Atlántico. "Esta noche rendimos homenaje al origen y al destino. Eso es Extremadura: una tierra que no se queda, una tierra que va y una tierra que vuelve cargada de todo lo vivido. Sigamos siendo ese corazón en las dos orillas", ha concluido.

Música de 'Malinche'

La presencia de Nacho Cano, creador del musical 'Malinche', ha dado al acto una dimensión cultural añadida. El artista ha acudido a Medellín acompañado por parte de su equipo, que junto al coro de la Fundación Música y Artes Escénicas de Cáceres (FEMAE) ha interpretado una selección de piezas sinfónicas adaptadas del musical.

La cita ha concluido con los himnos de Extremadura y España, interpretados por el Centro Superior Internacional de Música de Extremadura (CSIMEX). El Gobierno regional continuará desarrollando actividades dentro de la estrategia Extremestiza, con la que busca reforzar la proyección cultural de Extremadura y su relación con Iberoamérica.