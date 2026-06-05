La Iglesia extremeña avisa del coste de recortar la cooperación internacional: "Perdemos todos"

Las Delegaciones de Personas Migrantes y Refugiadas de las tres diócesis extremeñas han reclamado a la Junta de Extremadura que reconsidere el recorte presupuestario en cooperación internacional previsto en el proyecto de ley de presupuestos para 2026 y han advertido del riesgo de debilitar una política que, a su juicio, ayuda a reducir desigualdades y a evitar que muchas personas se vean obligadas a migrar por falta de oportunidades.

En un comunicado, las delegaciones diocesanas de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz han expresado su preocupación por la reducción económica destinada a cooperación internacional en Extremadura y han pedido una revisión de las medidas planteadas. "Con la cooperación internacional ganamos todos y no pierde nadie, anulándola perdemos todos", han señalado.

El pronunciamiento se produce después de que el proyecto de presupuestos regionales contemple un recorte de unos diez millones de euros en ayudas a asociaciones y entidades que, según Vox, "promueven la inmigración ilegal, masiva y descontrolada", así como el desmantelamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID).

Migrar por necesidad

Las delegaciones han llamado a reflexionar sobre el papel de la cooperación internacional como "instrumento para promover el desarrollo humano, la justicia social y la dignidad de las personas en los países más vulnerables". En su comunicado, han defendido que estas políticas contribuyen a que la migración sea "una opción y no una obligación provocada por la pobreza o la falta de oportunidades".

Archivo - Varios migrantes a bordo de un cayuco, a 20 de noviembre de 2024, en La Restinga, El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). / Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

En este sentido, han evocado las palabras del papa Francisco sobre el derecho de las personas a migrar libremente o a permanecer en sus lugares de origen. Para estas entidades de la Iglesia, la cooperación internacional no debe entenderse como un "gasto prescindible", sino como una herramienta de fraternidad y compromiso con los más vulnerables.

Desigualdades

Las delegaciones han recogido también, según han señalado, las palabras del papa León XIV en la encíclica Magnifica Humanitas, en la que defiende un modelo de desarrollo centrado en las personas y en los pueblos, y advierte de los riesgos que conlleva el aumento de las desigualdades y el debilitamiento de los mecanismos de cooperación entre naciones.

Asimismo, han recordado la necesidad de reconocer "con humildad" los errores del pasado, "especialmente ante situaciones de injusticia como la esclavitud". "Esta memoria invita a no permanecer indiferentes ante las injusticias del presente", han indicado. Con motivo de la visita a España de León XIV, especialmente a Canarias, las delegaciones han asegurado que estarán atentas a su mensaje.

Sara Fernández

Solidaridad extremeña

En su comunicado, las entidades diocesanas han subrayado que Extremadura ha mantenido históricamente "una vocación de apertura y solidaridad", tanto por la emigración de muchos de sus ciudadanos como por la acogida a quienes llegan a la región.

Por ello, han considerado que la reducción de los recursos destinados a cooperación internacional no responde al sentir mayoritario de la ciudadanía extremeña. Además, han recordado que la propia comunidad autónoma se beneficia de ayudas procedentes de otros territorios europeos, por lo que han defendido la reciprocidad y la solidaridad entre pueblos como "valores fundamentales".

Las delegaciones han apelado a la fraternidad, al compromiso con las personas más vulnerables y a la construcción de un mundo más justo. "No podemos llegar tarde otra vez. Para nosotros, para la humanidad, es fundamental la cooperación internacional", han concluido.