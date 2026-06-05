Cientos de jóvenes representarán a Extremadura ante el Papa: «No solo somos el futuro de la Iglesia, también el presente»

Para muchos será la primera vez. La primera peregrinación, el primer gran encuentro con jóvenes de toda España y también la primera ocasión de ver de cerca a un Papa. Cerca de medio millar de adolescentes y jóvenes extremeños viajarán este fin de semana a Madrid para participar en la vigilia y la misa que presidirá León XIV durante su primera visita a España.

En los días previos se mezclan la ilusión, los nervios y la organización de última hora: autobuses, alojamientos, camisetas, horarios y grupos. Todo para una cita en la que estarán representadas las diócesis de Coria-Cáceres, Plasencia y Mérida-Badajoz. «Vamos con mucha ilusión y también con un poco de nervios», reconoce Daniel Vaca, un joven cacereño de 21 años que participará en este evento.

No es su primera experiencia en una gran cita juvenil de la Iglesia, ya que anteriormente estuvo en la Jornada Mundial de la Juventud y en el Jubileo de los Jóvenes, pero admite que este tipo de convocatorias siempre se viven con emoción. Daniel espera que el encuentro sirva para «dar frutos en la fe», tanto a nivel personal como entre el resto de jóvenes. También reivindica el papel de la juventu: «Muchas veces se dice que somos el futuro de la Iglesia, pero no solo somos el futuro, también somos el presente».

Coria-Cáceres

Desde la Diócesis de Coria-Cáceres viajará el grupo más numeroso, con 225 jóvenes de entre 14 y 35 años. Lo harán en cuatro autobuses: tres saldrán desde Cáceres y uno desde Coria para recoger a los participantes de la zona norte. La expedición partirá el sábado a las 6.30 horas para asistir esa misma tarde a la vigilia con el Papa y, el domingo por la mañana, a la misa.

La delegada de Juventud, Castillo Abad, destaca que el grupo está integrado por jóvenes procedentes de parroquias, colegios, movimientos, la universidad y distintas realidades diocesanas. «Va a ser muy bonito por esa diversidad que van a convivir conjuntamente en este encuentro», señala. Los participantes llevarán además una camiseta propia en la que aparece el lema ‘Alzad la mirada’ y, en la parte trasera, la frase que acompaña este curso a la Pastoral Juvenil diocesana: ‘Y dejándolo todo, le siguieron’.

Plasencia

También desde la Diócesis de Plasencia viajarán 130 jóvenes, que se alojarán en el colegio de las Azules, de Madre Matilde, y participarán tanto en la vigilia como en la misa. En los días previos, la diócesis ha celebrado reuniones informativas para concretar horarios, alojamiento y detalles de la organización. Su delegada de Pastoral Juvenil, Aurora González, asegura que los jóvenes están «muy contentos e ilusionados» por asistir, ver al Papa y vivir «el ambiente que se genera en estos actos».

Además del grupo juvenil, la Diócesis de Plasencia desplazará a Madrid a 165 peregrinos adultos a través de la delegación diocesana, aunque otros fieles viajarán también con sus parroquias o movimientos. La expedición saldrá en tres autobuses desde distintos puntos, entre ellos Béjar, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Don Benito, Guareña y Zorita.

La organización destaca que había más personas interesadas en participar, aunque las restricciones de movilidad y la distancia hasta la zona de celebración, de unos tres kilómetros, han limitado la asistencia de algunos peregrinos, especialmente mayores. Pese a ello, el ambiente previo es de «mucha ilusión» y de ganas de compartir la jornada con el Papa y con fieles llegados de otros puntos del país.

Mérida-Badajoz

Por parte de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, el viaje de los adultos será de 24 horas. El grupo rondará las 120 personas procedentes de Mérida, Badajoz, Villafranca de los Barros, Olivenza, Montijo o Puebla del Maestre, entre otras localidades. El delegado de Peregrinaciones, Guillermo Díaz, explica que la salida está prevista a las 23.00 horas, con llegada a Madrid durante la madrugada. Desde allí se dirigirán al sector asignado para participar en los actos previstos.

En el caso de los jóvenes, Díaz precisa que muchos viajarán de forma independiente o coordinados por la Pastoral Juvenil, ya que en este tipo de grandes encuentros se les da «autonomía» para organizarse. Aunque no dispone de una cifra concreta, calcula que la participación juvenil de la archidiócesis será «claramente superior» a la de los adultos. «Es una experiencia que llena y que fortalece en la fe», afirma.

En un contexto marcado por conflictos y polarización, Daniel Vaca cree que el mensaje del Papa puede servir también como llamada a la unidad. «Puede ser un faro que nos ilumine tanto a nosotros como jóvenes como al resto del mundo», sostiene. Y a quienes se sienten más alejados de la fe, les lanza una invitación sencilla: «Que se quiten los prejuicios, que prueben, que experimenten y que se abran a conocer esta realidad».

La visita de León XIV a Madrid será la primera etapa de su viaje apostólico a España, que se desarrollará del 6 al 12 de junio y que después continuará en Barcelona, Montserrat, Gran Canaria y Tenerife. La capital acogerá el sábado una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima y el domingo una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles, seguida de la procesión del Corpus Christi.

Refuerzo de Renfe

El dispositivo especial por la visita del Papa también tendrá reflejo en las comunicaciones entre Madrid y Extremadura. Renfe reforzará durante el fin de semana del 6 y 7 de junio los trenes regionales que conectan ambas comunidades, con 740 plazas adicionales en los servicios de Media Distancia.

Según informó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tanto el sábado como el domingo circularán dos trenes regionales Madrid-Extremadura en doble composición, lo que supondrá 370 plazas más cada día para absorber el aumento de viajeros hacia la capital durante las jornadas centrales de la visita de León XIV.