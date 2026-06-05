La Junta destina 2,7 millones a reforzar las playas con bandera azul en Extremadura

La Junta de Extremadura destinará 2,7 millones de euros a mejorar la calidad de las zonas de baño galardonadas con bandera azul en la región, dentro de su estrategia para consolidar el turismo azul como motor de desarrollo territorial. El Ejecutivo regional ultima la adjudicación de un contrato de más de 2,2 millones de euros para reforzar equipamientos y servicios, a lo que sumará una inversión superior a 500.000 euros destinada a facilitar la accesibilidad en estos espacios naturales.

La Junta de Extremadura destina 2,7 millones de euros a mejorar la calidad de las zonas de baño con bandera azul. / Juntaex

Orellana la Vieja, escenario de la entrega de las banderas azules 2026

El anuncio lo ha realizado este viernes el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, durante el acto de entrega de las banderas azules 2026, celebrado en Orellana la Vieja. En el encuentro, los alcaldes y alcaldesas de los municipios reconocidos han recibido las enseñas que acreditan la calidad del agua, la seguridad, los servicios, la gestión ambiental y la información ofrecida a los usuarios.

Extremadura llega a esta temporada con ocho playas distinguidas y con el Puerto Deportivo de Orellana la Vieja como único puerto deportivo de interior de España con bandera azul. La comunidad refuerza así una posición destacada en el mapa nacional de las zonas de baño continentales, después de haber recuperado este año el distintivo de la playa Isla del Zújar, en Castuera.

Ocho playas extremeñas con bandera azul

Las playas galardonadas para la temporada de baño 2026 son Campanario, Los Calicantos en Casas de Don Pedro, Isla del Zújar en Castuera, La Dehesa en Cheles, El Espolón-Peloche en Herrera del Duque, Costa Dulce de Orellana la Vieja, Puerto Peña en Talarrubias y Cancho del Fresno en Cañamero. Siete de estos espacios se encuentran en la provincia de Badajoz y uno en la de Cáceres, donde Cancho del Fresno vuelve a ser la única playa cacereña con este reconocimiento.

La bandera azul es un distintivo concedido por ADEAC que exige el cumplimiento de criterios vinculados a la calidad del agua, la educación ambiental, la gestión del entorno, la seguridad y los servicios. En el caso de Extremadura, este sello ha ganado peso en los últimos años al proyectar embalses y espacios naturales de interior como alternativas de baño con garantías, servicios y valor ambiental.

Isla del Zújar vuelve al listado

Una de las novedades de este año es la recuperación de la bandera azul para la playa Isla del Zújar, en Castuera, tras las obras de mejora acometidas durante el último ejercicio. Su regreso permite a Extremadura pasar de siete a ocho playas distinguidas y devuelve a La Serena un reconocimiento con valor turístico y simbólico para uno de sus enclaves de baño más conocidos.

Orellana la Vieja mantiene también un papel central en esta estrategia regional, tanto por la Costa Dulce como por su puerto deportivo. La playa de Orellana fue la primera playa de interior de España en conseguir la bandera azul, en 2010, y el puerto deportivo revalida una distinción que lo mantiene como referencia nacional del turismo náutico continental.

“El camino de la excelencia no termina nunca”

Durante su intervención, Laureano León ha destacado que “el camino de la excelencia no termina nunca”. El consejero ha defendido que Extremadura es “una región privilegiada, con más de 1.500 kilómetros de costa interior, un patrimonio natural inmenso que nos invita no solo a disfrutarlo, sino a protegerlo, mejorarlo y transmitirlo a las generaciones que vienen detrás”.

Acto de entrega de las banderas azules 2026, que se ha celebrado en Orellana la Vieja. / Juntaex

León ha subrayado además el papel del agua como recurso estratégico para la comunidad autónoma. “En Extremadura, el agua no es solo paisaje; es también desarrollo, encuentro y oportunidad”, ha afirmado el consejero de Cultura, Turismo y Deportes durante el acto celebrado en Orellana la Vieja.

Accesibilidad y servicios para mejorar la experiencia del baño

El responsable regional ha incidido en que la mejora de las playas debe ir acompañada de actuaciones que faciliten el uso de estos espacios a todas las personas. “Cuidar el territorio también es cuidar a las personas. Porque esa es la verdadera esencia de una política útil: que nadie quede fuera”, ha señalado Laureano León al referirse a la inversión prevista en accesibilidad.

La Junta enmarca estas actuaciones en una línea de trabajo más amplia para elevar la calidad de las zonas de baño, reforzar la seguridad y mejorar la experiencia de residentes y visitantes. El objetivo es que los espacios con bandera azul no solo mantengan el distintivo, sino que avancen en servicios, sostenibilidad y capacidad de atracción turística durante la temporada estival.

Turismo azul, sostenibilidad y desarrollo rural

La apuesta por las playas de interior se apoya también en la colaboración con ADEAC, la formación en socorrismo y la mejora progresiva de los espacios vinculados al baño y al disfrute del entorno. Con estas inversiones, Extremadura busca consolidar un modelo de turismo azul que una sostenibilidad, calidad y desarrollo rural, poniendo en valor sus embalses, paisajes y recursos de agua como motor de futuro.