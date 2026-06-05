Paso clave para la N-430 y su conversión en una vía "de altas prestaciones" desde Santa Amalia a Ciudad Real

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el estudio informativo para el acondicionamiento de la carretera N-430, entre Santa Amalia y Ciudad Real, una actuación largamente demandada en Extremadura al tratarse de una de las vías que más vidas se está cobrando en la región.

El proyecto cuenta con un presupuesto conjunto de 952 millones de euros y contempla la conversión de la actual carretera convencional en una "vía 2+1 de altas prestaciones". El proyecto se someterá próximamente a información pública, tras la publicación del anuncio de aprobación provisional en el Boletín Oficial del Estado.

Tramo de la N-430 entre Santa Amalia y Ciudad Real. / Ministerio de Transportes

Según ha informado el Ministerio, las obras previstas tienen como objetivo mejorar la seguridad vial, la funcionalidad y la calidad del servicio en este corredor, que conecta Extremadura con Ciudad Real y que soporta importantes tráficos de usuarios particulares, transportistas y municipios que conviven desde hace años con las carencias de la carretera.

El estudio plantea tanto la ejecución de variantes de nuevo trazado en puntos especialmente sensibles, como travesías de población, como el acondicionamiento de la carretera existente en el resto del recorrido. Esta solución permitirá transformar la N-430 en una carretera 2+1, con posibilidad de adaptación futura a autovía.

201,3 kilómetros

El modelo elegido responde, según Transportes, al "más alto estándar" de calidad para este tipo de infraestructuras. Entre sus características figuran el diseño de todos los enlaces a distinto nivel, el control total de accesos, una velocidad de proyecto de 100 kilómetros por hora y la reserva de espacio entre ambos sentidos compatible con una futura separación física.

Un tramo de la N-430 en Extremadura / El Periódico

La actuación se ha dividido en 12 tramos, con una longitud total de 201,3 kilómetros. En la parte extremeña, los primeros tramos discurren entre Santa Amalia y Valdivia, Valdivia y la variante norte, Valdivia y Casas de Don Pedro, Casas de Don Pedro y variante norte, y Casas de Don Pedro hasta el límite provincial con Ciudad Real.

Tramos

Ya en la provincia ciudadrealeña, el estudio incluye los tramos entre el límite provincial con Badajoz y Puebla de Don Rodrigo, Puebla de Don Rodrigo-variante sur, Puebla de Don Rodrigo-Luciana, Luciana-variante norte, Luciana-Piedrabuena, Piedrabuena-variante sur y Piedrabuena-Ciudad Real.

Con esta aprobación provisional, el Ministerio asegura que refuerza su compromiso con la mejora de las conexiones entre Extremadura y Ciudad Real, impulsando un corredor para el que plantea "soluciones efectivas a corto plazo" y una respuesta directa a las demandas de usuarios, transportistas y municipios afectados por el estado actual de la vía.