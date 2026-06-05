La Plataforma N-430 insiste en la autovía como “solución definitiva” pese al avance del nuevo estudio informativo

La Plataforma N-430 mantendrá su reivindicación histórica para que esta carretera se convierta en autovía, al considerar que es la “solución definitiva” a los problemas de tráfico y seguridad vial que arrastra este corredor estratégico para Extremadura. Así lo ha defendido el portavoz del colectivo y alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar, quien ha subrayado que la demanda seguirá vigente pese a los avances administrativos anunciados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Un avance para la mejora de la vía

Alcázar ha valorado la aprobación provisional del estudio informativo para el acondicionamiento de la N-430 entre Santa Amalia, en la provincia de Badajoz, y Ciudad Real, al entender que supone un “avance para la mejora” de la carretera. No obstante, el portavoz de la plataforma ha insistido en que la actuación no debe hacer olvidar la reclamación principal del territorio, que pasa por transformar este eje viario en una autovía que garantice mejores condiciones de movilidad.

Tramo de la N-430 entre Santa Amalia y Ciudad Real. / Ministerio de Transportes

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el estudio informativo para actuar sobre este tramo de la N-430, una carretera clave en las comunicaciones entre Extremadura y Castilla-La Mancha. La actuación prevista afectará a más de 200 kilómetros de trazado y contempla una inversión estimada de 952 millones de euros, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la fluidez del tráfico y la conexión entre ambas comunidades autónomas.

Una vía 2+1 de altas prestaciones

El proyecto plantea transformar la actual carretera convencional en una vía 2+1 de altas prestaciones, combinando mejoras sobre el trazado existente con la construcción de variantes en distintos puntos del recorrido. Según ha recordado la Plataforma N-430 en nota de prensa, esta fórmula permitiría avanzar en la modernización del corredor y dejar abierta la posibilidad de una futura conversión en autovía.

La autovía, la reclamación de fondo

Pese a reconocer la importancia del estudio informativo, la plataforma considera que la conversión completa en autovía debe seguir siendo el horizonte final para este eje de comunicación. El colectivo sostiene que solo una autovía permitiría dar una respuesta estructural a las necesidades de seguridad, capacidad y desarrollo territorial que plantean los municipios afectados por la N-430.

Saturnino Alcázar ha reiterado que la plataforma continuará defendiendo esta demanda ante las administraciones competentes y ante la sociedad extremeña. “Seguiremos manteniendo la reivindicación de la conversión de la N-430 en autovía como solución definitiva”, ha afirmado el portavoz de la Plataforma N-430 y alcalde de Herrera del Duque.