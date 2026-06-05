Sánchez Juliá pregunta a PSOE y Unidas "qué proponen" frente al presupuesto de 8.854 millones para Extremadura

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha acusado este viernes a PSOE y Unidas por Extremadura de seguir instalados en la política del "no a todo" tras registrar sendas enmiendas a la totalidad contra el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, que se debatirán el próximo martes, 9 de junio, en la Asamblea.

Sánchez Juliá ha defendido que las cuentas presentadas por el Ejecutivo de María Guardiola alcanzan los 8.854 millones de euros, la cifra más alta de la historia de Extremadura, y ha sostenido que la oposición deberá explicar en el pleno por qué rechaza un presupuesto que, según ha señalado, incluye 500 millones más para sanidad y dependencia, 170 millones para educación y 110 millones para un plan de vivienda.

Debate de totalidad "revelador"

El dirigente popular ha considerado que el debate de totalidad será "revelador", porque PSOE y Unidas tendrán que aclarar, a su juicio, "qué proponen" más allá de reclamar la devolución de las cuentas. "No hay alternativa posible al proyecto de María Guardiola", ha afirmado, antes de acusar a ambas formaciones de limitarse a bloquear las iniciativas del Gobierno regional.

También ha calificado de "llamativo" que los socialistas anunciaran su rechazo antes de conocer el contenido del presupuesto y ha criticado que hablen de falta de credibilidad cuando, según ha apuntado, respaldan a un Gobierno de España que no ha presentado nuevas cuentas desde 2022. "Lo que le molesta al Partido Socialista es que Extremadura avance", ha subrayado.

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, registra en la Asamblea los Presupuestos de Extremadura para 2026 / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Sobre las críticas de la oposición al incremento de las cuentas por las entregas a cuenta del Estado y el endeudamiento, Sánchez Juliá ha defendido que esos fondos "son de los extremeños y de los españoles" y corresponden a la comunidad por la financiación autonómica. Además, ha asegurado que Extremadura ha perdido desde enero 257 millones por la falta de actualización de las entregas a cuenta y ha remarcado que la región cuenta con "cuentas saneadas" y un nivel de deuda que, ha dicho, no está entre los más elevados del país.

El IVA de la luz y el gas

El portavoz popular también ha anunciado una propuesta de pronunciamiento en la Asamblea para instar al Gobierno de España a mantener el IVA reducido en los servicios esenciales. Según ha explicado, desde el pasado lunes la factura de la luz y del gas ha pasado del 10% al 21% de IVA, coincidiendo con el aumento del consumo energético por las altas temperaturas.

Sánchez Juliá ha advertido de que esta subida puede suponer un incremento medio de unos 15 euros al mes en el recibo, según Facua, y ha reclamado que el Gobierno central restaure el IVA al 10% para la luz y el gas. También ha alertado de que el 30 de junio decaerá la rebaja del IVA de la gasolina, lo que, según ha señalado, encarecerá los desplazamientos justo al inicio de las vacaciones.

El caso David Sánchez

Preguntado por el juicio sobre la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, Sánchez Juliá ha afirmado que ha quedado acreditada, a su juicio, la existencia de "un sistema moralmente muy reprochable". El portavoz popular ha señalado que desconoce cuál será el resultado judicial, pero ha sostenido que los extremeños están "abochornados" porque la política regional sea noticia nacional por este asunto.

La Crónica de Badajoz

Sus declaraciones se han producido después de que seis de las siete acusaciones populares, entre ellas el PP, hayan elevado en sus conclusiones finales las peticiones de prisión para David Sánchez y para el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo. Sánchez Juliá ha insistido en que el PP respeta el trabajo de la Justicia, pero ha añadido que el reproche político y moral es "todo".

El dirigente popular ha vinculado este caso con la situación política nacional y ha sostenido que Pedro Sánchez está llevando al país a una situación "totalmente insostenible", por lo que ha reclamado de nuevo la convocatoria de elecciones generales.