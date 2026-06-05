WePlanet pide frenar el cierre de Almaraz y defiende la nuclear como aliada de las renovables

La organización ecologista internacional WePlanet ha lanzado un llamamiento para evitar el cierre de la Central Nuclear de Almaraz y mantener su actividad dentro de una estrategia de descarbonización que combine renovables y nuclear. “Almaraz no es un obstáculo para la descarbonización. Es una garantía de estabilidad durante la transición”, sostiene WePlanet en el documento. La organización defiende que cerrar centrales nucleares operativas y seguras como Almaraz no supone avanzar hacia una transición energética más sostenible, sino aumentar la dependencia del gas, debilitar la seguridad energética nacional y encarecer la electricidad para hogares e industrias.

Un mensaje dirigido al Gobierno en pleno debate energético

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado este 5 de junio, WePlanet reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la continuidad operativa inmediata de Almaraz, la paralización del calendario de cierre nuclear y una política energética “basada en la ciencia, la ingeniería, la seguridad de suministro y el interés estratégico nacional, y no en criterios ideológicos”. El informe sitúa a la central extremeña como una pieza clave para sostener el sistema eléctrico mientras España despliega más renovables, refuerza sus redes y avanza hacia la neutralidad climática.

La organización subraya que la energía nuclear sigue siendo, a su juicio, una de las pocas tecnologías capaces de ofrecer al mismo tiempo suministro estable, bajas emisiones de carbono, competitividad económica y soberanía energética. En ese marco, WePlanet sostiene que los países que combinan renovables y nuclear han logrado sistemas eléctricos más robustos y con menores emisiones. Su tesis central es que la lucha contra el cambio climático exige pragmatismo, rigor técnico y visión de Estado, especialmente en territorios como Extremadura, donde Almaraz tiene un peso energético, industrial y territorial determinante.

Almaraz, seguridad de suministro y transición renovable

El documento rechaza uno de los argumentos habituales contra la continuidad nuclear: que esta tecnología bloquee el despliegue de las energías renovables. Según WePlanet, la energía nuclear no compite de forma directa con la solar o la eólica, sino que desplaza principalmente a la generación fósil al aportar electricidad estable y baja en carbono. Para el movimiento ecologista, las principales limitaciones de la transición energética española no están en las centrales nucleares, sino en la red de transporte, el almacenamiento, los permisos, la interconexión y la flexibilidad de la demanda.

WePlanet sostiene además que las centrales nucleares aportan servicios esenciales al sistema eléctrico, como estabilidad de tensión, regulación de frecuencia, inercia de red y generación predecible de carga base. La organización advierte de que un cierre prematuro de instalaciones nucleares puede aumentar la dependencia del gas natural, como asegura que ha ocurrido en distintos países europeos tras la retirada de reactores. En el caso de Almaraz, el informe plantea que sustituir una fuente firme y baja en carbono por respaldo fósil supondría un retroceso climático y económico en plena electrificación de la economía.

La nuclear como complemento, no como rival

El informe insiste en que renovables y nuclear pueden reforzarse mutuamente dentro de una estrategia energética equilibrada. WePlanet recuerda que la energía eólica y solar son imprescindibles para la transición, pero dependen de las condiciones meteorológicas, mientras que la nuclear proporciona generación continua durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. La organización defiende que una descarbonización realista debe sustituir prioritariamente los combustibles fósiles y no eliminar infraestructuras bajas en carbono antes de que existan alternativas plenamente operativas, escalables y económicamente viables.

La entidad también rebate que la energía nuclear sea rígida u obsoleta. Según el documento, la experiencia internacional demuestra que los reactores modernos pueden funcionar de manera flexible y modular su potencia para acompañar las variaciones de la demanda y de la producción renovable. WePlanet afirma que la prolongación de la vida útil de las centrales, siempre bajo inspecciones rigurosas, modernización de componentes y supervisión reguladora independiente, es una práctica extendida a nivel internacional.

Costes, residuos y clima

Sobre los residuos nucleares, WePlanet sostiene que se trata de un reto técnico y de ingeniería, pero no de un problema científico sin resolver. El informe destaca que la gestión del combustible gastado está regulada por ley, que sus costes están definidos y que existen países con programas avanzados de depósito geológico profundo. La organización considera que ningún sistema energético está exento de impactos y que la comparación debe hacerse atendiendo al riesgo ambiental, económico y climático total de cada combinación tecnológica.

El documento también aborda la vulnerabilidad climática de las distintas fuentes de energía. WePlanet admite que las centrales nucleares, como otras tecnologías térmicas, necesitan sistemas de refrigeración y deben adaptarse a condiciones climáticas cambiantes, pero sostiene que están entre las tecnologías más resilientes frente a episodios extremos. En este punto, el informe cita a la Agencia Internacional de la Energía, que afirma que las centrales nucleares “funcionan como activos clave incluso en condiciones meteorológicas extremas”. Para WePlanet, cerrar generación nuclear baja en carbono puede provocar un mayor uso de combustibles fósiles, precios eléctricos más altos y una reducción más lenta de las emisiones.

Una decisión con impacto en Extremadura

La continuidad de Almaraz no es solo una cuestión energética nacional, sino también un asunto estratégico para Extremadura. La central cacereña ha sido durante décadas una referencia industrial en la región y su futuro condiciona empleo, inversión, actividad económica y planificación energética. El informe de WePlanet eleva el debate más allá del calendario de cierre y lo sitúa en la necesidad de decidir si España quiere preservar activos bajos en carbono mientras construye un sistema eléctrico más renovable, seguro y competitivo.

En su conclusión, WePlanet insta al Gobierno a reconsiderar el calendario nuclear y a mantener Almaraz como parte de una transición energética basada en la evidencia científica. La organización resume su posición en una idea clara: la energía nuclear no debe verse como un freno a la descarbonización, sino como una herramienta complementaria para acelerar la sustitución de los combustibles fósiles. “El futuro energético de España debe construirse sobre el realismo, la resiliencia y la integridad científica”, concluye WePlanet en su informe.