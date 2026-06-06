¿Cómo afecta el calor a la salud en los pueblos de Extremadura? De los 37 grados de Guadalupe a los 41 de Torremayor

Tras dejar atrás una ola de calor con registros récord para un mes de mayo, Extremadura se prepara para afrontar un nuevo verano con temperaturas por encima de lo normal. La comunidad está acostumbrada a soportar valores elevados durante los meses centrales del año, pero no todo el territorio responde igual ante los episodios de calor extremo: no es lo mismo el impacto de una máxima de 38 grados en Guadalupe que en Don Benito o Mérida, y tampoco las consecuencias de estos niveles sobre la salud de las personas.

Para medir ese riesgo con más precisión, el Ministerio de Sanidad ha actualizado el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas frente a las Altas Temperaturas de 2026, con el objetivo de anticipar los episodios de calor extremo y proteger a los más vulnerables. En el caso de Extremadura, la estrategia fija ocho zonas de meteosalud con umbrales distintos: el riesgo para la salud empieza en los 37,6 grados de Villuercas y Montánchez y alcanza su nivel más alto en las Vegas del Guadiana, donde el umbral se sitúa en 41,3 grados.

Umbrales del calor en Extremadura. / El Periódico

Mayores de 75 años

La clave no está solo en cuántos grados marque el termómetro, sino en cómo afecta esa temperatura a la población de cada zona. Sanidad tiene en cuenta factores personales, ambientales, laborales, sociales y locales. Entre estos últimos pesan especialmente la demografía, la presencia de población vulnerable y la climatología habitual de cada territorio.

Por eso el mapa sanitario con las zonas de mayor riesgo no coincide exactamente con la percepción habitual de dónde hace más calor: en una zona más adaptada a máximas muy elevadas, el umbral sanitario puede ser más alto. En otra donde esas temperaturas son menos habituales, el impacto aparece antes.

En comparación con el resto de España, Extremadura se sitúa en la parte alta del mapa nacional de riesgo por calor. Mientras en zonas del norte peninsular el impacto sanitario puede empezar con máximas por debajo de los 30 grados (Asturias tiene un umbral de 26,4 y Cantabria de 26,6), en la región los límites se mueven entre los 37,6 grados de Villuercas y Montánchez y los 41,3 de las Vegas del Guadiana. Solo algunas zonas tradicionalmente más calurosas del sur, como la campiña sevillana o Córdoba, alcanzan valores similares o ligeramente superiores.

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación del Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos de los excesos de temperaturas sobre la salud, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

De las Vegas a Villuercas

En la provincia de Badajoz se concentran los umbrales de riesgo por calor más elevados de Extremadura. Las Vegas del Guadiana marcan el máximo regional, con 41,3 grados. Le siguen La Siberia extremeña, con 40,3 grados; Barros y Serena, con 39,9; y el Sur de Badajoz, con 39,7. En la provincia de Cáceres, el umbral más bajo está en Villuercas y Montánchez, con 37,6 grados. Después aparecen el Norte de Cáceres (38,2); Meseta cacereña (39,3) y Tajo y Alagón, con 39,6.

El plan de 2026 se activó el pasado 16 de mayo y se mantendrá vigente, en principio, hasta el 30 de septiembre. La campaña llega en un contexto de mayor atención a los efectos del calor sobre la salud, después de varios veranos marcados por episodios prolongados de temperaturas extremas.

172 muertes atribuibles al calor

Sanidad estima que entre 2015 y 2025 se han producido 27.564 defunciones atribuibles a altas temperaturas en España. El año 2025 dejó 3.832 muertes atribuibles al calor, el segundo registro más alto de la serie tras 2022. En Extremadura, el balance de ese ejercicio recoge 172 defunciones atribuibles a altas temperaturas y una razón de mortalidad estandarizada de 1,68, una de las más elevadas del país. Además, las comunidades notificaron al Ministerio 28 fallecimientos por golpe de calor durante la campaña de 2025, tres de ellos en Extremadura.

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Sanidad advierte que el impacto de las temperaturas extremas se concentra fundamentalmente en los mayores de 75 años, pero también afecta de forma crítica a lactantes, menores de 4 años, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas (cardiovasculares, respiratorias o mentales).