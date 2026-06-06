Extremadura afianza su peso en Mercamadrid como gran despensa de vacuno y ovino

Extremadura consolida su posición como uno de los territorios clave en el abastecimiento cárnico nacional a través de Mercamadrid, apoyada en la fortaleza de su sector ganadero y en la aportación de sus dos provincias. Cáceres figura entre las principales proveedoras de carne de vacuno y Badajoz mantiene una presencia relevante en el suministro de ovino, según recoge la Memoria Anual 2025 de la unidad alimentaria madrileña.

Cáceres y Badajoz, piezas clave en la cadena cárnica

La presencia extremeña en Mercamadrid se concentra en dos de los segmentos más representativos de la ganadería española. La contribución de Cáceres y Badajoz refuerza el peso de Extremadura dentro de una cadena alimentaria nacional que depende de la especialización de los territorios productores para garantizar una oferta estable durante todo el año.

Mercamadrid distribuyó en 2025 un total de 3,63 millones de toneladas de alimentos frescos, un 0,8% más que en el ejercicio anterior. Del volumen total comercializado, el 73% correspondió a productos de origen nacional, un dato que refleja la capacidad productiva y la competitividad del sector agroalimentario español, según ha informado Mercamadrid en una nota de prensa.

Una ganadería ligada al territorio extremeño

La aportación de Extremadura al abastecimiento alimentario se sostiene sobre una tradición ganadera sólida y sobre el trabajo diario de miles de profesionales. Ganaderos, cooperativas, industrias cárnicas y operadores logísticos conforman una cadena de valor que permite llevar alimentos frescos a consumidores de todo el país, con una presencia destacada en el mercado mayorista madrileño.

La actividad ganadera tiene además un papel económico y social decisivo en numerosas comarcas extremeñas. El sector genera empleo, impulsa la actividad empresarial y contribuye al mantenimiento de la población y del tejido productivo en el medio rural, especialmente en zonas donde la ganadería continúa siendo uno de los principales motores de desarrollo.

Buena parte de la producción ganadera extremeña está vinculada a sistemas de manejo extensivo y al ecosistema de la dehesa. Este modelo productivo combina actividad económica, conservación del territorio y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y constituye una de las señas de identidad del campo extremeño.

La dehesa como valor diferencial

La especialización ganadera de Extremadura, unida al arraigo territorial y al conocimiento acumulado por el sector, ha permitido consolidar a la región como referencia nacional en carnes de calidad. La vinculación de la producción a la dehesa aporta un valor diferencial reconocido tanto por los profesionales del sector como por los consumidores, según destaca Mercamadrid.

El sector cárnico fue en 2025 el de mayor crecimiento dentro de Mercamadrid, al superar el millón de toneladas comercializadas. Este segmento registró un incremento del 7,4% respecto al ejercicio anterior, impulsado por la evolución de la demanda de productos como vacuno, porcino y ovino, lo que refuerza el papel de regiones productoras como Extremadura.

Mercamadrid y la complementariedad de los territorios

El abastecimiento de Mercamadrid se apoya en una amplia red de regiones productoras que aportan diversidad y especialización al sistema alimentario español. Mientras Andalucía lidera el suministro de hortalizas y el arco mediterráneo concentra buena parte de la producción frutícola, Extremadura desempeña un papel esencial en el abastecimiento cárnico, junto a otras provincias del interior peninsular.

Noticias relacionadas

En el ámbito pesquero destacan Galicia y Euskadi, mientras que las regiones ganaderas del interior garantizan el suministro de carne a los mercados. Esta complementariedad territorial permite asegurar una oferta “estable, diversa y de calidad durante todo el año”, según subraya Mercamadrid, y sitúa a Extremadura como una pieza estratégica dentro de la despensa nacional.