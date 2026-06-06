Guardiola pide al papa León XIV que tenga presente a Extremadura en su visita a España

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asistido este sábado en el Palacio Real de Madrid a la ceremonia de bienvenida al papa León XIV, una recepción de Estado con la que el Pontífice ha abierto oficialmente su visita a España. En ese primer acto, cargado de solemnidad y de gestos simbólicos, Extremadura también ha tenido presencia a través de la jefa del Ejecutivo autonómico.

Guardiola ha querido aprovechar el arranque del viaje para trasladar al Santo Padre un mensaje con acento extremeño. En una publicación en la red social X, la presidenta ha pedido al Papa que "tenga presente a todos los extremeños que caminan cada día con Cristo como luz y faro del camino". Un ruego breve, pero de fuerte contenido emocional, dirigido a quienes viven la fe como una parte esencial de su día a día.

La presidenta de la Junta de Extremadura saluda al Santo Padre durante la recepción oficial celebrada en el Palacio Real de Madrid, en el inicio de su visita a España. / Agencias

La presidenta también ha subrayado que la llegada de León XIV a España invita a "alzar la mirada hacia quienes más necesitan consuelo, fe y esperanza". Su mensaje ha enlazado así la dimensión institucional de la visita con una lectura más humana y cercana, centrada en quienes buscan en la fe una respuesta, un refugio o una forma de sostenerse en los momentos difíciles.

Una bienvenida solemne

El Papa ha aterrizado en el aeropuerto de Barajas, donde ha sido recibido por los reyes y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de trasladarse al centro de Madrid. En el último tramo hasta el Palacio Real, León XIV ha estado acompañado por el Escuadrón de Escolta Real a caballo, mientras numerosos ciudadanos se concentraban junto a la catedral de la Almudena para saludarlo y vitorearlo.

En la plaza de la Armería, los reyes han recibido al Pontífice a pie de coche ante una formación de guardia de honor. Desde la tribuna oficial, León XIV ha saludado a la princesa Leonor y a la infanta Sofía, y después han sonado los himnos de España y de la Ciudad del Vaticano. La ceremonia ha incluido la salva de 21 cañonazos, la máxima distinción militar reservada a los jefes de Estado.

Tras la bienvenida exterior, el rey Felipe VI y el Papa han pasado revista a las tropas y han saludado a las delegaciones oficiales. Más tarde, los reyes, la princesa y la infanta han mantenido un encuentro con León XIV en la sala Gasparini, antes de que el Pontífice saludara a las autoridades en el salón del Trono. Su viaje por España se prolongará durante siete días, con una treintena de actos, doce discursos, cinco homilías y cinco saludos, en un recorrido que lo llevará por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.