La influencer Zulema Romero, fichaje de María Guardiola, renuncia al acta de diputada en la Asamblea de Extremadura

Zulema Romero Sanz ha renunciado a su acta de diputada en el Parlamento extremeño. La salida de la parlamentaria del Partido Popular ha quedado recogida en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura (BOAE), en el que se publica la pérdida de su condición de diputada tras haber presentado personalmente su renuncia ante la Mesa de la Cámara.

Según consta en el documento oficial, la Mesa de la Asamblea, reunida el pasado 5 de junio de 2026, ha tomado conocimiento de la comparecencia de Romero para formalizar su renuncia, "de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 17 del Reglamento de la Cámara". La publicación añade que se ha dado traslado de esta decisión a la Junta Electoral de Extremadura a los efectos oportunos.

Renuncia personal

Aunque el acuerdo aparece amparado en el artículo del Reglamento de la Cámara, fuentes del Grupo Parlamentario Popular han explicado que se trata de una renuncia personal motivada por la incompatibilidad del cargo de diputada con sus proyectos profesionales.

Zulema Romero, durante una intervención en la Asamblea de Extremadura. / El Periódico Extremadura

Romero, conocida también por su actividad como influencer, fue uno de los fichajes incorporados por María Guardiola en la candidatura autonómica del PP. Su presencia en la Asamblea tuvo además un papel simbólico al inicio de la legislatura, ya que, al ser una de las diputadas más jóvenes, participó en la Mesa de Edad de la sesión constitutiva de la Cámara regional.

Sustitución en la lista

La renuncia abre ahora el proceso para cubrir el escaño vacante. Según las mismas fuentes populares, Romero será sustituida por Manuel Lozano, el siguiente integrante de la candidatura del PP.

La pérdida de la condición de diputada ha sido publicada por orden del presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, en cumplimiento del artículo 119.2 del Reglamento de la Cámara.