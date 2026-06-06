El Plan Infoex estrena un nuevo sistema aéreo para anticipar incendios en Extremadura.

El Plan Infoex ha estrenado en Extremadura un nuevo sistema para mirar los incendios desde el aire casi al minuto. En plena época de peligro alto de incendios forestales, que ha comenzado esta semana, el dispositivo autonómico ha incorporado un software de gestión de medios aéreos diseñado a medida que permite a sus 13 aeronaves hacer fotos y vídeos y enviarlos vía "streaming" y en tiempo real.

La herramienta, elaborada según las peticiones de los técnicos que dirigen el operativo extremeño contra los incendios forestales, busca que las decisiones se tomen con más rapidez y con más información sobre la mesa. El Infoex está adscrito a la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias.

Riesgo para poblaciones

La principal novedad no está solo en ver dónde está cada aeronave, sino en poder anticipar hacia dónde puede avanzar un incendio. Con el nuevo software, los técnicos y mandos del Infoex pueden conocer con antelación si las llamas se dirigen hacia carreteras, poblaciones u otros puntos sensibles, además de calcular perímetros y valorar mejor la evolución del fuego.

Imagen de uno de los momentos del incendio de Jarilla. / EL PERIÓDICO

El sistema incorpora una aplicación de seguimiento de flota de última generación. A través de ella, los responsables del operativo pueden ver en tiempo real la ubicación exacta de cada aeronave, tanto si está en su base como si se encuentra en vuelo.

También permite conocer el número y la zona de cada descarga realizada por los medios aéreos, así como acceder a datos sobre los ciclos de vuelo, la altura, la distancia a puntos de agua, la distancia a la base más cercana para repostar o la proximidad a elementos que condicionan la intervención, como los tendidos eléctricos.

Más medios en el aire

El recurso está disponible para los ocho helicópteros de transporte y extinción y para los aviones anfibios del dispositivo, que este año son cuatro tras la incorporación de una nueva aeronave. Hace tres años, según los datos facilitados por la Junta, Extremadura contaba con dos aviones de este tipo.

La mejora pretende reforzar la capacidad de respuesta en una campaña que arranca con el foco puesto en la vigilancia, la coordinación y la rapidez de actuación. En un incendio forestal, disponer de imágenes en directo y datos precisos sobre cada descarga puede resultar clave para decidir dónde concentrar los medios y cómo proteger zonas habitadas o infraestructuras.

Comunicaciones reforzadas

Esta nueva herramienta se suma a la modernización de la red de comunicaciones del Plan Infoex aprobada esta misma semana por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, con una inversión de dos millones de euros.

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La nueva red estará basada en la tecnología e-DMR (Digital Mobile Radio) y permitirá una comunicación permanente, fiable y sin interrupciones entre los equipos, incluso en zonas de sombra o con cobertura deficiente. Con ello, el operativo busca mejorar tanto la coordinación de los medios sobre el terreno como la seguridad de quienes intervienen en la extinción.