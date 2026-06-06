Nueva ayuda de 500.000 euros para empresas familiares de Extremadura: requisitos y qué cubre

La Junta de Extremadura ofrecerá ayudas para favorecer el relevo generacional en empresas familiares de la región. La primera convocatoria estará dotada con 500.000 euros y busca que estas compañías puedan organizar con tiempo una transición clave para su continuidad, especialmente cuando el paso de una generación a otra afecta a la dirección, la propiedad y la gestión diaria del negocio.

El proyecto de decreto que establecerá las bases reguladoras de estas ayudas, así como la primera convocatoria, iniciará su tramitación con la publicación en el portal de transparencia en los próximos días. La línea se financiará con fondos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La medida pretende que las empresas familiares puedan abordar la sucesión de forma profesional y ordenada. Para ello, permitirá financiar la elaboración de protocolos familiares y un servicio de asesoramiento especializado dirigido al diseño, planificación e implantación de un plan de relevo.

Qué empresas podrán pedirla

Las ayudas estarán dirigidas a empresas familiares de Extremadura que cumplan varios requisitos. Deberán estar constituidas como sociedad anónima o sociedad limitada, tener una antigüedad mínima de 15 años en el desarrollo de su actividad y contar con una plantilla de, al menos, siete personas trabajadoras contratadas por cuenta ajena.

También se exigirá que, al menos, una de las personas socias o administradoras de la empresa tenga más de 50 años en la fecha de presentación de la solicitud. Además, la compañía deberá tener entre sus objetivos estratégicos inmediatos abordar la planificación del relevo generacional.

Con estos criterios, la convocatoria se dirige a sociedades con trayectoria consolidada que necesitan ordenar el cambio generacional antes de que el relevo se convierta en un problema de gestión. La ayuda no se plantea para gastos ordinarios de funcionamiento, sino para proyectos directamente vinculados a la sucesión empresarial.

Protocolos familiares y planes de sucesión

La línea permitirá financiar la elaboración de un primer protocolo familiar o la revisión, actualización y adaptación de uno ya existente. En ambos casos, el proyecto deberá incluir acompañamiento externo especializado para diseñar e implantar el plan de relevo.

Trabajadores de una carnicería atienden un puesto de venta en un mercado. / El Periódico Extremadura

El protocolo familiar se plantea como una herramienta para regular las relaciones entre familia, propiedad y empresa. Su finalidad es favorecer la toma de decisiones, ordenar la organización interna y reforzar la continuidad de la actividad.

Por su parte, el plan de relevo deberá recoger aspectos como la definición de roles y responsabilidades, las habilidades necesarias en el equipo directivo y las acciones previstas para poner en marcha el proceso de sucesión dentro de la compañía.

Qué gastos cubre la ayuda

Serán subvencionables los gastos de contratación de servicios profesionales de carácter jurídico o de otra naturaleza necesarios para elaborar el protocolo familiar. También se incluirán gastos notariales y registrales relacionados con ese proceso.

En el caso de elaboración de un nuevo protocolo familiar, el gasto subvencionable por este concepto podrá alcanzar hasta 10.000 euros, IVA excluido. Cuando el proyecto consista en revisar, actualizar y adaptar un protocolo ya existente, el límite será de 5.000 euros, IVA excluido.

Además, serán subvencionables los gastos de contratación de consultoría externa especializada para desarrollar un programa de acompañamiento de, al menos, 12 meses. Este servicio deberá estar orientado al diseño, planificación e implantación del plan de relevo generacional, con un límite máximo subvencionable de 10.000 euros, IVA excluido.

Hasta el 80% del coste

Las ayudas cubrirán el 80% de los gastos subvencionables. Según la información facilitada por la Junta, los importes serán abonados al 100% a las empresas beneficiarias en el momento de la concesión.

Esta fórmula permitirá que las empresas cuenten con liquidez para contratar los servicios profesionales necesarios sin tener que adelantar todo el coste del proyecto. La convocatoria queda ahora pendiente de la tramitación del decreto regulador, que deberá concretar los plazos de solicitud, la documentación necesaria, el procedimiento de concesión y las condiciones de justificación.