«Cuando salgo de Extremadura me llevo trocitos de mí y los voy dejando por todos sitios»

Recibe este premio por su capacidad para proyectar Extremadura a través del arte. ¿Qué supone para usted este reconocimiento?

En principio el Premio a la Difusión de Extremadura ha sido una sorpresa y algo muy ilusionante. Ni siquiera esperaba recibir un reconocimiento de este tipo. Conocía los Premios Turismo Extremadura, pero nunca pensé que yo pudiera siquiera optar a algo así. Quizá es la constatación de algo que estoy haciendo sin ser consciente de ello. Decidí quedarme en Extremadura a hacer mi carrera profesional porque quizá, de una manera inconsciente, quiero luchar por mi tierra y demostrar que se pueden hacer este tipo de trabajos en la región. Con el muralismo podemos dar a conocer perfectamente nuestra tierra. El que trabaje por ella es consecuencia de mi amor por Extremadura y de que quiera quedarme aquí.

Sus murales en Plasencia han unido arte urbano, patrimonio, Semana Santa y recientemente un homenaje a Robe. ¿Cómo se trabaja en espacios con tanta carga histórica y emocional?

Plasencia es mi ciudad y en los últimos tiempos estoy teniendo opción a proponer proyectos que van un poco más allá del muralismo más tradicional, que se queda solo en pintar la pared. Mis proyectos dialogan con el entorno, la cultura y la tradición. Como Plasencia es mi casa y la ciudad en la que he vivido, para mí es muy emocionante y fácil unir esa cultura o esa tradición a mi trabajo. Tener la oportunidad de desarrollar mi trabajo de forma totalmente libre, está siendo muy gratificante. Se han unido varias circunstancias favorables: que se confíe en mí para proyectar algo interesante, que se acepte que son propuestas un poco controvertidas, y que se consigan los permisos.

¿Qué buscaba transmitir con sus intervenciones vinculadas a la Semana Santa placentina?

No quería, en un principio, limitarme a meramente reproducir algún paso o alguna cosa que existiese ya, sino que quería generar una nueva obra de arte o un nuevo proyecto a partir de lo que me inspira la Semana Santa a mí y para proyectar la Semana Santa de Plasencia hacia afuera. Finalmente, tuvo peso haber conseguido la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Se trata de intervenciones temporales, que no agreden el entorno, pero que sí que dialogan con él.

¿Le sorprende el poder de convocatoria del arte urbano?

No, porque, sinceramente, llevo trabajando en esto de manera profesional desde 2008. Ya he realizado trabajos en muchísimos sitios. Por ejemplo, participé junto a otros artistas, para convertir Romangordo en un atractivo turístico con nuestros murales. Hemos realizado diversas rutas de arte urbano en ciudades como Plasencia o Mérida, en el proyecto de Muro Crítico, que se realiza por toda la provincia de Cáceres… Todo ese tipo de proyectos y el arte urbano y el muralismo son ya un claro exponente de generación cultural y, por ende, de atractivo turístico. Si tú haces obras de arte donde no las había, estás generando un atractivo cultural que es digno de visitar. No podemos poner un puente romano en todos los pueblos de Extremadura, pero sí podemos ir añadiendo trabajos culturales y trabajos artísticos en diferentes puntos, siempre y cuando tengan una validación y una relación con el entorno real. No es llegar y pintar algo por pintarlo, sino que de verdad realices un estudio y logres una conexión con el espacio. Ese tipo de obras son hitos que pueden conforman una red en espacios donde no había antes nada, o incluso donde lo había, enriquecerlos.

¿Qué lugar ocupa Extremadura en su lenguaje artístico y en su manera de mirar?

Pues ahora mismo ocupa el 100%. Hace ya años que trabajaba mucho con el tema de medioambiente y naturaleza. He estado la semana pasada trabajando en Villafranca (Navarra) y allí he llevado un trocito de Extremadura. O sea, que al final no es siquiera que lo que pinte en mi tierra, sino que cuando salgo de ella me llevo trocitos de mí y los voy dejando por todos sitios.

Después de la repercusión alcanzada por sus últimos trabajos, ¿qué retos o proyectos le gustaría afrontar?

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Bueno, ahora mismo tengo algunos proyectos que están prácticamente ya casi firmados, muy potentes. Me gustaría poder tener la posibilidad de poder trabajar en entornos de cascos antiguos extremeños, como Cáceres, Mérida, Badajoz o Zafra, conseguir los permisos y ejecutar los proyectos, sin dañar nada.