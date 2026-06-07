Competencia y pluralidad de modelos en la acción exterior de la UE, China y EEUU en África subsahariana y América Latina

En el sistema internacional contemporáneo, la cooperación ha dejado de responder a una lógica única y coherente para convertirse en un espacio de competencia entre modelos estratégicos diferenciados. Frente a la relativa homogeneidad del orden posterior a la Guerra Fría, el escenario actual se caracteriza por la coexistencia de múltiples formas de cooperación que articulan normas, intereses y proyecciones de poder. En este contexto, la comparación entre la Unión Europea, China y Estados Unidos -particularmente durante la presidencia de Donald Trump- permite identificar tres tipos ideales analíticos que, sin existir en estado puro, condensan orientaciones estructurales de la acción exterior contemporánea. Estos modelos deben entenderse como construcciones analíticas que simplifican una realidad híbrida en transformación, más que como descripciones exhaustivas de políticas exteriores homogéneas.

La Unión Europea encarna un modelo de cooperación institucionalizado y normativo, sustentado en la premisa de que la estabilidad internacional depende de la difusión de reglas, valores y marcos de gobernanza compartidos. Este enfoque, asociado a la noción de “potencia normativa” de Ian Manners, se articula mediante políticas de desarrollo, acuerdos multilaterales y mecanismos de condicionalidad vinculados a la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad. La UE ha sido uno de los principales actores globales en ayuda al desarrollo, concentrando una parte sustancial de la asistencia oficial mundial (Comisión Europea, 2023). No obstante, en los últimos años se observa una progresiva geopolitización de su acción exterior, visible en iniciativas como Global Gateway (Conectividad Global), orientada a movilizar hasta 300.000 millones de euros en inversiones estratégicas entre 2021 y 2027 (Comisión Europea, 2021). Este giro no implica el abandono del enfoque normativo, sino su adaptación a un entorno más competitivo, donde la cooperación adquiere también una dimensión de posicionamiento geoestratégico. En consecuencia, la política europea combina una lógica de largo plazo orientada a la construcción institucional con una creciente sensibilidad hacia la competencia global en ámbitos como energía, conectividad, digitalización y seguridad económica.

Frente a este modelo, China despliega una forma de cooperación de carácter instrumental, en la que la ayuda y la inversión se integran en una estrategia de proyección de poder estructural. La Belt and Road Initiative (Nueva Ruta de la Seda) constituye su principal expresión, articulando una red global de infraestructuras financiadas mediante acuerdos bilaterales que, en general, evitan la condicionalidad política explícita. Desde su lanzamiento, más de 140 países se han incorporado a esta iniciativa (World Bank, 2019), consolidando una presencia especialmente relevante en África y América Latina. En África subsahariana destacan proyectos como el ferrocarril Etiopía-Yibuti o corredores logísticos en Kenia y Tanzania; en América Latina, China se ha convertido en un socio económico central para países como Brasil, Chile o Perú (ECLAC, 2022). Este modelo ofrece ventajas significativas para los países receptores, especialmente en contextos de restricción financiera internacional, al proporcionar financiación rápida y volúmenes elevados de inversión con resultados visibles en infraestructuras. Sin embargo, también genera debates sobre sostenibilidad de la deuda, dependencia económica y transparencia (Hurley et al., 2019). Aun así, la evidencia empírica muestra que la percepción de la cooperación china no es homogénea, sino que en muchos casos es valorada positivamente por su eficacia en la ejecución. En términos analíticos, la cooperación china combina pragmatismo económico, proyección geopolítica y creciente sofisticación institucional, lo que impide reducirla a una lógica exclusivamente extractiva.

El caso de Estados Unidos introduce una dimensión adicional, especialmente si se distingue entre su papel estructural como garante del orden liberal internacional y las variaciones derivadas de administraciones concretas. Durante la presidencia de Donald Trump, la política exterior estadounidense adoptó un enfoque más unilateralista y transaccional, sintetizado en el lema “America First”, que implicó una reducción del compromiso con el multilateralismo y una orientación hacia beneficios inmediatos. Esta etapa se reflejó en recortes relativos de la ayuda exterior y en una mayor selectividad geográfica (OCDE, 2020). Sin embargo, esta inflexión no constituye una transformación estructural del modelo estadounidense, históricamente vinculado al sostenimiento del orden liberal internacional a través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial (Ikenberry, 2011). Más bien, refleja una oscilación dentro de un patrón más amplio de liderazgo, en el que coexisten impulsos internacionalistas y momentos de repliegue estratégico. Esta tensión estructural constituye uno de los rasgos definitorios de la política exterior estadounidense contemporánea.

Tres formas de cooperación

Estas tres formas de cooperación se manifiestan de manera particularmente visible en regiones donde interactúan simultáneamente. África subsahariana constituye el principal escenario de competencia entre estos modelos. China ha consolidado una presencia estructural mediante la financiación de infraestructuras y la integración económica en sectores clave como transporte, energía y telecomunicaciones. La Unión Europea mantiene una influencia menos visible pero más institucionalizada, centrada en la construcción de capacidades estatales, la provisión de servicios públicos y la transición energética. Estados Unidos, especialmente durante la etapa de Trump, redujo su implicación general, concentrándose en cuestiones de seguridad, particularmente en el Sahel. El resultado no es la sustitución de un modelo por otro, sino una coexistencia funcional en la que los Estados africanos han incrementado su capacidad de agencia mediante la diversificación de socios y la reducción de dependencias estructurales.

En América Latina, la dinámica presenta una configuración más jerárquica, aunque también crecientemente plural. Estados Unidos continúa siendo el actor predominante debido a su proximidad geográfica, su peso económico y sus vínculos históricos, aunque con un enfoque más selectivo centrado en migración, seguridad y estabilidad regional. China ha emergido como el principal competidor económico, expandiendo su presencia en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura y telecomunicaciones. La Unión Europea ocupa una posición intermedia, combinando acuerdos comerciales con cooperación normativa en ámbitos como el cambio climático, los derechos humanos y la gobernanza democrática. A diferencia de África, la competencia en América Latina es más estructurada, con Estados Unidos en posición central, China como principal desafío económico y la UE como actor complementario. Paralelamente, los países latinoamericanos han reforzado su autonomía estratégica mediante la diversificación de socios y el aprovechamiento de la competencia entre potencias.

Perspectiva teórica

Desde una perspectiva teórica, estas dinámicas reflejan la interacción de distintas tradiciones dentro de las Relaciones Internacionales. El modelo europeo se aproxima al liberalismo, al enfatizar instituciones, normas y cooperación estructurada. El modelo chino presenta afinidades con el realismo, en tanto utiliza la cooperación como instrumento de poder. El caso estadounidense refleja una variante de realismo selectivo dentro de un marco liberal estructural, evidenciando la coexistencia entre continuidad institucional y oscilación política. Estas categorías deben entenderse como tipos ideales analíticos útiles para interpretar tendencias en un sistema internacional crecientemente híbrido.

En definitiva, el orden internacional contemporáneo se caracteriza por la transición desde un esquema jerárquico hacia un entorno plural en el que múltiples modelos de cooperación coexisten, interactúan y compiten. Esta transformación amplía las opciones estratégicas de los Estados, especialmente en el Sur Global, pero también incrementa la complejidad y la incertidumbre del sistema. La cooperación internacional se reconfigura como un espacio dinámico en el que normas, intereses y estrategias se entrelazan, configurando un verdadero mercado geopolítico en evolución. ¿Qué modelo de cooperación terminará imponiéndose?

El autor es Vocal del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura