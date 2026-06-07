Extremadura empieza a subirse al tren de las mercancías

Extremadura lleva demasiado tiempo explicando sus comunicaciones desde la carencia. La falta de conexiones ferroviarias competitivas para viajeros ha ocupado, con razón, buena parte del debate público. Pero las comunicaciones de una comunidad autónoma no se miden solo por la capacidad de mover personas. También se miden por la posibilidad de mover mercancías con rapidez, eficiencia y costes asumibles para las empresas.

Por eso, la puesta en marcha de la terminal ferroviaria de ExpacioMérida como punto estratégico para el tráfico de Multirail entre Barcelona y Sevilla merece una lectura que va más allá del anuncio logístico. La previsión inicial de hasta tres trenes semanales y más de 300 TEUS al mes sitúa a Mérida dentro de un corredor de mercancías con capacidad de crecimiento y abre una puerta que Extremadura no puede permitirse desaprovechar.

La Junta de Extremadura, a través de la colaboración entre la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y la Consejería de Infraestructuras y Transportes, acierta al orientar parte de su acción hacia una logística útil, conectada con las necesidades del tejido productivo y pensada para dar servicio a empresas que necesitan alternativas al transporte por carretera.

En una región como Extremadura, donde las infraestructuras han sido durante décadas una reivindicación política, económica y social, la coordinación institucional no es un detalle administrativo. Es una condición imprescindible. Que dos áreas del Gobierno regional trabajen juntas en torno a una infraestructura ferroviaria de mercancías indica una visión más completa de lo que debe ser la política de comunicaciones.

La activación de ExpacioMérida como punto para el tráfico ferroviario de mercancías entre Barcelona y Sevilla no es una noticia menor. Extremadura necesita mejores comunicaciones, pero también una logística capaz de convertir su posición geográfica en una oportunidad económica tangible.

No se trata solo de inaugurar espacios o de poner en marcha terminales. Se trata de generar tráficos, atraer operadores, consolidar frecuencias y demostrar al mercado que Extremadura puede ser algo más que un territorio de paso. La existencia de Extremadura Avante Logística, con participación mayoritariamente pública, permite además que la Administración autonómica no se limite a esperar oportunidades, sino que participe en la construcción de una red logística regional.

La terminal de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo ya había situado a Badajoz en ese mapa. La incorporación de ExpacioMérida amplía ahora su potencial de actuación y refuerza una idea estratégica: Extremadura necesita nodos complementarios, bien conectados y capaces de captar tráficos con origen, destino o tránsito en la comunidad.La ubicación de ExpacioMérida añade valor al proyecto. Su capacidad para 800 contenedores y para gestionar trenes de hasta 550 metros permite atender operaciones de cierta dimensión y mejorar la respuesta a las necesidades de empresas que buscan soluciones multimodales.

Que Multirail utilice esta terminal dentro de su conexión entre La Llagosta, en Barcelona, y La Negrilla, en Sevilla, supone un primer reconocimiento práctico de esa posición. No basta con decir que Extremadura está bien situada entre el centro peninsular, el sur, Portugal y los grandes ejes logísticos. Esa situación debe traducirse en trenes, cargas, frecuencias y actividad económica.

Ahí está el verdadero reto. La terminal será importante si logra consolidar tráficos estables, si reduce costes para las empresas extremeñas, si facilita exportaciones, si atrae nuevas operaciones y si se convierte en una herramienta real para la industria, la agroalimentación y los sectores productivos de la región.

Hablar de mercancías es hablar de competitividad. En una comunidad con fuerte peso agroalimentario, con empresas que necesitan sacar producto hacia mercados nacionales e internacionales y con una posición llamada a conectar el suroeste peninsular, la logística ferroviaria puede marcar diferencias.

El transporte por tren permite mover más carga, reducir dependencia de la carretera y abrir opciones más sostenibles. Pero para que eso ocurra no basta con tener infraestructura. Hace falta planificación, mantenimiento, operadores interesados, precios competitivos y una política pública que entienda que las comunicaciones son una palanca de desarrollo, no solo una reclamación histórica.

En este punto, el papel de la Junta debe ser doble: impulsar y exigir. Impulsar terminales, captar tráficos y facilitar servicios a las empresas. Exigir, al mismo tiempo, que Extremadura no quede al margen de los grandes corredores ferroviarios, de las inversiones estatales y de las conexiones con Portugal y Europa.

La puesta en marcha de ExpacioMérida no resuelve por sí sola los problemas de comunicación de Extremadura. Sería ingenuo presentarla así. Pero sí representa un avance concreto en un terreno decisivo: el de convertir la región en un espacio logístico más competitivo.

La noticia importa porque introduce actividad donde antes había potencial. Importa porque vincula a Extremadura con corredores reales de mercancías. E importa porque demuestra que las infraestructuras solo cobran sentido cuando se utilizan.

Ahora comienza la fase más exigente. La de consolidar los trenes, sumar empresas, generar confianza y convertir esta primera operación en una dinámica estable. Si la Junta mantiene el impulso y el sector responde, ExpacioMérida puede dejar de ser una promesa logística para convertirse en una pieza importante de las comunicaciones extremeñas.

Extremadura no puede conformarse con estar en el mapa. Tiene que estar conectada. Y el tren de mercancías, si se trabaja con constancia, puede ser una de las vías más serias para lograrlo.