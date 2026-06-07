«Extremadura es siempre el hilo conductor de la cocina de Dromo»

Dromo vive un momento de gran reconocimiento. ¿Cómo recibe este premio dentro de la trayectoria del restaurante?

Pues la verdad que sorprendido, pero muy contento de haber recibido este reconocimiento. Trabajamos cada día para que nuestro premio siempre sea que los clientes se vayan con ganas de volver, pero bueno, estas cosas siempre ayudan a pensar que vamos por el buen camino.

¿Cómo definiría la cocina que está construyendo en Dromo y qué papel ocupa Extremadura en esa propuesta?

Extremadura es siempre el hilo conductor de la cocina que yo hago en Dromo. Al final siempre la presencia de Extremadura tiene sentido, de alguna manera, ya sea en una receta antigua elaborada de forma diferente, en un recuerdo, un ingrediente… o sea, que nuestra región está presente en cada plato que hacemos.

Su restaurante ha logrado situar a Badajoz en una conversación gastronómica cada vez más amplia. ¿Siente esa responsabilidad?

Desde que llegamos hace siete años, y ahora en la nueva ubicación, nuestra responsabilidad es la de hacer las cosas cada jornada un poquito mejor, y que eso que tenga las consecuencias que tenga que tener.

¿Qué productos, recuerdos o paisajes extremeños están más presentes en su cocina?

En mi familia no había tradición gastronómica. Mis referentes culinarios siempre han sido mi madre y mi abuela, y ese es el paisaje que yo tengo respecto a Extremadura. Sí es verdad que uno va haciendo su propio recetario mental a base de recuerdos, pero lo que yo conozco como cocina extremeña es lo que he aprendido en casa.

Dromo combina ambición gastronómica y cercanía con el comensal. ¿Cómo se consigue que la alta cocina resulte también cercana?

Nosotros bautizamos a Dromo, con el apellido de ‘alta cocina informal’. Lo que buscamos es hacer sentir especiales a los clientes, ya que nos eligen normalmente para una ocasión especial, pero al mismo tiempo hacerles saber que pueden estar cómodos, que pueden estar a gusto, que se pueden reír, que pueden disfrutar, que pueden pasar un buen rato. El objetivo es que se sientan como en casa. Por eso hemos abierto la cocina al salón en este nuevo espacio, ya que también creo que es un poco la dinámica que se suele hacer en las casas, donde la cocina es nexo de unión con las otras estancias. Mientras que uno va preparando los platos, los amigos van llegando, se van poniendo alrededor de la barra... Esa es la dinámica, lo que podemos presentar en el Dromo.

¿En qué momento se encuentra ahora Juanma Salgado como cocinero y hacia dónde quiere llevar Dromo en los próximos años?

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Esa es una pregunta un poco complicada. Lo importante para mí es seguir formándome, seguir visitando otros restaurantes y conociendo cocineros para poder reciclarme. Estamos en un buen momento en Dromo, pero todavía queda mucho recorrido por delante. Tenemos muchas cosas por ofrecer todavía a los comensales. n