Extremadura reparte 1,3 millones de euros para poner al día los polideportivos municipales

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este pasado viernes la convocatoria de ayudas para la construcción, reforma o equipamiento de instalaciones deportivas municipales de la comunidad autónoma, una línea dotada con 1,3 millones de euros y dirigida a reforzar la red pública de espacios deportivos en los municipios extremeños.

Las subvenciones, convocadas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, tienen como objetivo apoyar actuaciones de ampliación, mejora, modernización y accesibilidad en instalaciones deportivas de titularidad municipal. La finalidad es favorecer una práctica deportiva de calidad y contribuir a una distribución más equilibrada de las infraestructuras deportivas en el conjunto del territorio.

Tres líneas de actuación

La convocatoria se estructura en tres líneas de subvención. La primera está destinada a la accesibilidad, con una dotación de 150.000 euros, para actuaciones orientadas a eliminar barreras arquitectónicas y garantizar la accesibilidad universal en instalaciones y espacios deportivos.

Sala de entrenamiento y equipamiento deportivo municipal en La Nava de Santiago. / Junta de Extremadura

La segunda línea, la de adecuación, reforma y adaptación de espacios, cuenta con 800.000 euros y permitirá financiar trabajos de rehabilitación y mejora en instalaciones deportivas ya existentes. La tercera, destinada a equipamientos deportivos, está dotada con 350.000 euros para la adquisición o reposición de material y equipamiento.

Podrán optar a estas ayudas los municipios extremeños y las entidades locales menores que tengan delegadas competencias de ordenación y promoción del deporte, así como de gestión de equipamientos deportivos de uso público.

Solicitudes desde el 8 de junio

Las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica a través de la sede electrónica de la Junta de Extremadura. El plazo permanecerá abierto desde el 8 hasta el 26 de junio de 2026, ambos incluidos.

La convocatoria se resolverá mediante el procedimiento de concurrencia competitiva y permitirá financiar actuaciones dirigidas a mejorar la calidad, funcionalidad y accesibilidad de las instalaciones deportivas municipales, con el objetivo de favorecer el acceso de la ciudadanía a la práctica deportiva en condiciones de igualdad.