Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
Extremadura reparte 1,3 millones de euros para poner al día los polideportivos municipales
La convocatoria, publicada en el DOE, financiará obras de accesibilidad, reformas y equipamiento en municipios y entidades locales menores hasta el 26 de junio
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este pasado viernes la convocatoria de ayudas para la construcción, reforma o equipamiento de instalaciones deportivas municipales de la comunidad autónoma, una línea dotada con 1,3 millones de euros y dirigida a reforzar la red pública de espacios deportivos en los municipios extremeños.
Las subvenciones, convocadas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, tienen como objetivo apoyar actuaciones de ampliación, mejora, modernización y accesibilidad en instalaciones deportivas de titularidad municipal. La finalidad es favorecer una práctica deportiva de calidad y contribuir a una distribución más equilibrada de las infraestructuras deportivas en el conjunto del territorio.
Tres líneas de actuación
La convocatoria se estructura en tres líneas de subvención. La primera está destinada a la accesibilidad, con una dotación de 150.000 euros, para actuaciones orientadas a eliminar barreras arquitectónicas y garantizar la accesibilidad universal en instalaciones y espacios deportivos.
La segunda línea, la de adecuación, reforma y adaptación de espacios, cuenta con 800.000 euros y permitirá financiar trabajos de rehabilitación y mejora en instalaciones deportivas ya existentes. La tercera, destinada a equipamientos deportivos, está dotada con 350.000 euros para la adquisición o reposición de material y equipamiento.
Podrán optar a estas ayudas los municipios extremeños y las entidades locales menores que tengan delegadas competencias de ordenación y promoción del deporte, así como de gestión de equipamientos deportivos de uso público.
Solicitudes desde el 8 de junio
Las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica a través de la sede electrónica de la Junta de Extremadura. El plazo permanecerá abierto desde el 8 hasta el 26 de junio de 2026, ambos incluidos.
La convocatoria se resolverá mediante el procedimiento de concurrencia competitiva y permitirá financiar actuaciones dirigidas a mejorar la calidad, funcionalidad y accesibilidad de las instalaciones deportivas municipales, con el objetivo de favorecer el acceso de la ciudadanía a la práctica deportiva en condiciones de igualdad.
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