Sobre el origen de Cervantes a través del estudio de dos firmas

La historiografía tradicional ha sostenido de forma mayoritaria que Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares en 1547. No obstante, investigaciones recientes han planteado hipótesis alternativas acerca de la identidad y origen del autor del Quijote, a partir del análisis de nueva documentación archivística localizada en Sevilla. Entre estas propuestas destaca la desarrollada por José de Contreras y Saro, quien defiende la existencia de varios individuos contemporáneos llamados Miguel de Cervantes, lo que habría generado confusiones biográficas en la tradición historiográfica cervantina. La principal base documental de esta teoría se encuentra en un proceso judicial fechado en el año 1593, conservado actualmente en la Universidad de Sevilla.

Las dos firmas. / El Periódico

LA COMPARATIVA DE LAS DOS FIRMAS: “M” (está ejecutada en tres golpes, el primero arranca de arriba y evoluciona bajando hacia la izquierda formando un pequeño gancho empastado, el segundo marca una guirnalda, origen a la segunda jamba de la M, y el tercer golpe arranca del mástil de la primera jamba y cursa en arco sinestrógiro hacia la izquierda, formando gancho. En ambos casos). “g” (la jamba de la g cursa en bucles hacia abajo y hacia la izquierda. En ambos casos). “cer” (en minúscula, el rasgueo cursa en un solo tiempo incluyendo las tres letras que forman la primera sílaba. En ambos casos). “b” (factura de un solo golpe con pequeño empaste en el punto de ataque, que se sitúa en cabeza de la jamba. “Sa aue dr a” (Saavedra en ambos casos se realiza en tres golpes, el primero es Sa, que forma la primera sílaba, el segundo une los grafemas au, que utiliza como v, e y dr; y el tercero es la a, que va suelta y realizada en un solo golpe, pero aparte. En ambos casos. Aunque en la primera fotografía parezca unida, no lo está, está superpuesta al trazo final de la letra precedente, realizada igualmente de un solo golpe). “dr” (ejecutadas de un solo golpe que forma las dos letras a un tiempo, el mástil de la de cursa en bucle sinestrógiro superponiéndose por encima de la “e” en ambos casos.

El expediente corresponde al litigio promovido por Tomás Gutiérrez contra la Hermandad Sacramental del Sagrario de la Catedral de Sevilla, motivado por la expulsión del demandante de dicha corporación religiosa. En el marco de este procedimiento compareció como testigo un Miguel de Cervantes, cuya declaración contiene referencias biográficas consideradas relevantes por el investigador. Según el análisis de Contreras y Saro, el testigo afirma ser natural de Córdoba y vecino de Madrid, además de señalar vínculos familiares con colaboradores del Santo Oficio de la Inquisición cordobesa. Tales afirmaciones entrarían en contradicción con la biografía tradicionalmente aceptada del escritor alcalaíno. A ello se añade otro elemento interpretativo: el documento atribuye al declarante una edad de cuarenta y seis años en 1593, dato que no coincidiría exactamente con la cronología del Cervantes bautizado en Alcalá de Henares en 1547.

Habiendo sido cotejada la firma del escritor Miguel de Cervantes Saavedra (que aparece en la parte izquierda de la imagen de arriba) con la firma del documento robado del Archivo Histórico Provincial (que aparece en la parte derecha de la imagen de arriba), que está en litigio por haber sido robado y considerado auténtico, indubitado, dictamina esta autora que suscribe, que ambas firmas son autógrafas de la misma persona.

Mirar la imagen

Si miramos detenidamente la imagen, veremos a simple vista una serie considerable de coincidencias sin tener que entrar en otros pormenores. Vemos que a la firma de Cervantes, en ambos casos, la corona un lazo, el símbolo de infinito; y que este signo de infinito está flanqueado por cuatro puntos, que si no nos fijamos bien, apenas son perceptibles, pero precisamente por esto son una muestra de autenticidad. En los ojos del signo de infinito vemos un punto y arriba y abajo otro punto, sumando, en ambos casos, un total de cuatro.

Con solo decir esto vemos que las rúbricas comparten, tanto en cuerpo de escritura como en rúbrica, características tan especiales que autentifican la firma por sí sola. La firma, puede decirse, se autentifica a sí misma, tiene signos de autenticidad, que a otra persona se le pasarían aún copiando fielmente la firma.

Cervantes, pese a lo que se diga, pese a su animada vida, fue una persona muy equilibrada, que sabía dar su sitio a cada cosa y a cada cual. Tiene una caja de renglón muy uniforme, los grafemas respetan casi fielmente la línea base de la caja de renglón, diferencia perfectamente entre mayúsculas y minúsculas y, por esto mismo, extraña que escribiese con minúsculas su primer apellido, que suponemos pertenece a su padre porque en la época no estaban reglados los nombres y apellidos tal y como en la actualidad. Algo psicológico está encerrado en esa c minúscula, bien lo que significa “cerbantes” (ciervo que se asimila a animal, a cuernos) o algún enfrentamiento con la familia paterna, pese a que esta rama de la familia tenía gran significación, el cardenal Cervantes Bocanegra era pariente de Miguel de Cervantes, compartían heráldica e incluso parecido facial.

Dejando la peritación caligráfica aparte y a partir de los indicios sobre los que repara el citado investigador, plantea éste la coexistencia de, al menos, tres individuos homónimos llamados Miguel de Cervantes durante el siglo XVI. Uno de ellos habría nacido en Córdoba, otro en Alcalá de Henares y un tercero en Alcázar de San Juan.

Esta hipótesis se apoya asimismo en el estudio paleográfico de diversas firmas atribuidas históricamente a Cervantes, las cuales, según el equipo investigador, presentarían diferencias suficientes para agruparse en tipologías distintas correspondientes a personas diferentes.

Lo que yo demuestro aquí, es que la firma de Córdoba y la del documento robado del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, pertenecen a Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de El Quijote.

La investigación también subraya que varios episodios biográficos tradicionalmente asociados a un único Cervantes -como la participación en Lepanto, el cautiverio en Argel o la actividad teatral- podrían corresponder en realidad a trayectorias vitales distintas posteriormente fusionadas por la historiografía. En este sentido, el documento sevillano adquiere especial relevancia porque identifica al testigo como persona relacionada con la composición de comedias y autos teatrales, aspecto utilizado por los investigadores para reforzar la atribución literaria al supuesto Cervantes cordobés.

Ha quedado demostrado que el Cervantes del Archivo Histórico Provincial de Sevilla y el del documento de Córdoba, son la misma persona.

Sin embargo, estas conclusiones no han sido asumidas de manera general por la comunidad académica especializada. La mayoría de los estudios cervantinos continúan considerando válidas las pruebas documentales tradicionales que sitúan el nacimiento del escritor en Alcalá de Henares.

Por ello, las tesis defendidas por José de Contreras y Saro deben entenderse, por el momento, como propuestas revisionistas que contribuyen al debate historiográfico sobre la biografía cervantina, aunque todavía carecen de consenso científico amplio.

Pero el Cervantes de la documentación sevillana y el de la cordobesa son la misma persona.

La autora es doctora en Historia. Correspondiente por Extremadura en la Academia Andaluza de la Historia. Cronista oficial de Cabeza la Vaca