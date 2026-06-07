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Fruto seco

Más superficie productiva y clima elevan la previsión de cosecha de almendra en Extremadura

Con 17.204 hectáreas de almendros, las estimaciones son de obtener 9.116 toneladas, un 40% más que la pasada

Recolección de almendras junto a Santa Amalia.

Recolección de almendras junto a Santa Amalia. / El Periódico

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Eduardo Barajas

Cáceres

Extremadura es una de las comunidades autónomas donde la combinación de nuevas superficies productivas y de unas condiciones agronómicas favorables ha permitido mejorar notablemente las expectativas de cosecha de almendra para esta campaña. Las organizaciones Asaja, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España y Aeofruse, estiman que la producción de almendra grano española alcanzará las 135.250 toneladas en la temporada 2026/2027. Este volumen representa un 6,6% de avance respecto a la pasada cosecha y es un 33% superior a la media de los últimos cinco años.

Más superficie productiva y clima elevan la previsión de cosecha de almendra en Extremadura.

Más superficie productiva y clima elevan la previsión de cosecha de almendra en Extremadura. / El Periódico

Con 17.204 hectáreas de superficie productiva, en Extremadura los cálculos son de obtener 9.116 toneladas de almendra en los próximos meses, lo que significaría un crecimiento del 40,45% en comparación con la cosecha 25/26. Esta progresión queda por encima de la que ha experimentado la superficie que está en producción, que ha sido del 32,34% en el último año. Respecto a la media de los últimos cinco ejercicios (5.630 toneladas), el auge extremeño asciende al 61,9%. «En términos generales, las condiciones climáticas han favorecido el desarrollo vegetativo en buena parte de las zonas productoras, permitiendo obtener unas previsiones superiores a las de la pasada campaña», se asegura en una nota de prensa.

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Superficie nacional

En todo el país, la superficie productiva de almendro alcanza las 645.964 hectáreas, lo que supone un incremento cercano al 6% respecto a la campaña anterior y más de 36.000 hectáreas adicionales, tanto en regadío como en secano. Un aumento que se ha registrado especialmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón. «La entrada en producción de nuevas plantaciones continúa siendo uno de los principales factores que explican el crecimiento de la producción nacional», se remarca en un comunicado. Un 27% de ella (algo más de 172.500 hectáreas), está ocupada con almendro ecológico, que consolida su «crecimiento sostenido» en España.

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