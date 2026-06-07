Extremadura es una de las comunidades autónomas donde la combinación de nuevas superficies productivas y de unas condiciones agronómicas favorables ha permitido mejorar notablemente las expectativas de cosecha de almendra para esta campaña. Las organizaciones Asaja, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España y Aeofruse, estiman que la producción de almendra grano española alcanzará las 135.250 toneladas en la temporada 2026/2027. Este volumen representa un 6,6% de avance respecto a la pasada cosecha y es un 33% superior a la media de los últimos cinco años.

Más superficie productiva y clima elevan la previsión de cosecha de almendra en Extremadura. / El Periódico

Con 17.204 hectáreas de superficie productiva, en Extremadura los cálculos son de obtener 9.116 toneladas de almendra en los próximos meses, lo que significaría un crecimiento del 40,45% en comparación con la cosecha 25/26. Esta progresión queda por encima de la que ha experimentado la superficie que está en producción, que ha sido del 32,34% en el último año. Respecto a la media de los últimos cinco ejercicios (5.630 toneladas), el auge extremeño asciende al 61,9%. «En términos generales, las condiciones climáticas han favorecido el desarrollo vegetativo en buena parte de las zonas productoras, permitiendo obtener unas previsiones superiores a las de la pasada campaña», se asegura en una nota de prensa.

Superficie nacional

En todo el país, la superficie productiva de almendro alcanza las 645.964 hectáreas, lo que supone un incremento cercano al 6% respecto a la campaña anterior y más de 36.000 hectáreas adicionales, tanto en regadío como en secano. Un aumento que se ha registrado especialmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón. «La entrada en producción de nuevas plantaciones continúa siendo uno de los principales factores que explican el crecimiento de la producción nacional», se remarca en un comunicado. Un 27% de ella (algo más de 172.500 hectáreas), está ocupada con almendro ecológico, que consolida su «crecimiento sostenido» en España.