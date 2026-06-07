Zulema Romero, influencer y exdiputada en tiempo récord con 25 años: "No daba el 100% ni en la política ni en mi negocio"

Tiene solo 25 años y ya ha conocido la política desde la primera línea institucional. Zulema Romero (Herrera del Duque, 2001) no empezó como concejala ni recorrió el camino habitual de la política local: llegó directamente a la Asamblea de Extremadura. Entró en la lista del Partido Popular de Extremadura en las últimas elecciones regionales y una llamada de la presidenta, María Guardiola, la convirtió en la diputada más joven, lo que la llevó a ejercer como secretaria en la constitución de la Mesa de la Asamblea el pasado 20 de enero.

Han sido cinco meses "de aprendizaje", según afirma, compaginando sus compromisos como influencer, el arranque y consolidación de su empresa de moda y eventos, y la dedicación política. Una exigencia difícil de sostener. Eso ha sido, precisamente, lo que la ha motivado a renunciar a su acta para centrarse en sus proyectos profesionales en el sector privado. En esta entrevista, Romero reflexiona sobre el momento de crispación que vive la política y anima a los jóvenes con vocación pública a dar el paso sin miedo.

¿Cómo han sido estos cinco meses como diputada en la Asamblea de Extremadura?

Han sido meses de aprendizaje, de familiarizarme con ámbitos que desconocía y que ahora mismo considero muy importantes e interesantes. También me han servido para conocer en profundidad cómo funciona la Asamblea y todo el trabajo que hay detrás de su labor institucional.

La joven influencer fundiéndose en un abrazo con la presidenta de la Junta, María Guardiola. / Cedida

¿Cómo recuerda la llamada de María Guardiola? ¿Qué pensó en ese momento?

Fue una sorpresa para mí, pero he de decir que toda mi vida estaré agradecida por la oportunidad que me dio la presidenta María Guardiola. Demostró que los jóvenes son prioridad en su proyecto de gobierno.

Ha decidido renunciar a su escaño, ¿qué razones le han llevado a ello?

Soy autónoma desde hace un año, y cada vez mi negocio me demanda más tiempo, tengo que estar al 100%. Compaginarlo con una responsabilidad pública de tal naturaleza, en la que cada vez necesita más implicación, me hacía sentirme mal en ambos lados, no sentía que daba mi 100% en la política y tampoco el 100% en mi negocio y eso era una mochila que me pesaba cada día más. Sentimiento de culpa tal vez, de no poder implicarte como quieres en todo. Todo ello se suma a nuevas propuestas y proyectos en el sector privado.

¿Ha sido una decisión difícil?

Ha sido una decisión muy difícil y meditada, no sé si será la correcta pero es la que creo que debo tomar en este momento de mi vida.

Emprender es un camino lleno de retos, incertidumbre y esfuerzo, pero también de crecimiento y satisfacción

¿Es un adiós definitivo a la política o le gustaría volver en el futuro?

Nunca se sabe, la vida da muchas vueltas. Me gusta la política. Aunque ahora mismo quiero enfocarme en mis proyectos profesionales a largo plazo. Me encanta mi trabajo y lo disfruto muchísimo.

¿Qué es lo más positivo que se lleva de esta etapa en política?

Sin duda mis compañeros, han sido encantadores, hay un equipo humano que me arropó desde el primer momento. Gracias a ellos he aprendido muchísimo, y les estaré siempre agradecidos por la maravillosa acogida que tuvieron conmigo y el apoyo que me han dado en esta difícil decisión.

Pérdida de credibilidad

¿Y lo que más le ha decepcionado o menos le ha gustado de la política real frente a lo que imaginaba desde fuera?

La crispación que existe actualmente en el ámbito político no me gusta ni me representa en absoluto, venga del partido que venga. Da la sensación de que cada vez se busca más el enfrentamiento y la división de la población, cuando la educación, el respeto y la capacidad de diálogo deberían ser valores esenciales. Es normal que no todos estemos de acuerdo en todo, de hecho, la diversidad de opiniones es algo positivo en una democracia. Lo preocupante es cuando las diferencias dejan de debatirse con respeto y se convierten en una fuente constante de confrontación. Para mí, cuando una persona me insulta por tener determinadas ideas, pierde gran parte de su credibilidad en el debate. Estoy abierta a escuchar opiniones diferentes y a contrastar argumentos, pero no a participar en conversaciones basadas en el insulto o el menosprecio.

La influencer realizando una decoración para un evento. / Cedida

¿Cómo ha llevado la exposición pública y la presión que supone estar en política siendo además una persona conocida en redes?

He de decir que ser de un pueblo pequeño y llevar ya unos años en redes sociales me ha enseñado mucho. Con el tiempo he aprendido a que no me afecten tanto los comentarios de los demás ni las opiniones que puedan tener sobre mí. No porque deje de escuchar o valorar distintos puntos de vista, sino porque he comprendido que no se puede gustar a todo el mundo y que cada persona observa la realidad desde su propia experiencia. Hoy intento quedarme con las críticas constructivas y dejar de lado aquellas que solo buscan atacar o generar conflicto.

¿Cuáles son ahora sus planes profesionales?

Enfocarme al 100% en 'La Romerina', en los nuevos proyectos que me están surgiendo en el sector privado y por supuesto a seguir comprometida con Extremadura allá donde vaya.

La crispación que existe actualmente en el ámbito político no me gusta ni me representa en absoluto, venga del partido que venga

No sé si será la decisión correcta, pero es la que creo que debo tomar en este momento de mi vida

¿Qué consejo le daría a un joven con vocación política y quiera dar el paso?

Mi consejo para cualquier joven que quiera dedicarse a la política es que adelante, que no tenga miedo de dar el paso. Es un mundo exigente, complejo y, en ocasiones, duro, porque estarás expuesto a críticas y tendrás que tomar decisiones difíciles. Sin embargo, también es una actividad muy bonita y enriquecedora, ya que te permite trabajar por mejorar la vida de las personas aquellosbuir al futuro de tu comunidad. Les diría que mantengan siempre sus principios, que escuchen mucho, que estén dispuestos a aprender y que nunca pierdan el respeto hacia quienes piensan diferente.

¿Y a aquellos que quieren emprender y no se atreven?

Emprender es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. Y a todo aquel que quiera dar el paso, le animo a desarrollar su proyecto. Emprender es una carrera más en la vida, que no te ofrece ningún título pero te da una experiencia y un bagaje impresionante. Es un camino lleno de retos, incertidumbre y esfuerzo, pero también de crecimiento y satisfacción. Por eso siempre digo que emprender es para valientes, para personas que creen en sí mismas y en lo que son capaces de construir.

Romero en otra instantánea junto a Guardiola. / Cedida

¿Cree que la política es suficientemente atractiva para los jóvenes o existe una desconexión cada vez mayor?

Por un lado, creo que sí hay una parte de la juventud que se implica más que antes en ciertos temas. Las redes sociales han hecho que la información política sea más accesible y que sea más fácil movilizarse o expresar opinión, aunque sea de forma puntual. Pero, por otro lado, también es bastante común el desencanto. Muchos jóvenes perciben la política como algo demasiado polarizado, muy centrado en el enfrentamiento y poco en soluciones reales. Eso puede generar la sensación de que "no merece la pena" implicarse o que todo está ya decidido por partidos y estructuras muy consolidadas. Al final, no es tanto que la política deje de interesar, sino que cambia la forma de relacionarse con ella. El reto está en conseguir que no se vea como algo ajeno o sucio, sino como una herramienta útil para mejorar la vida cotidiana.

Si miras atrás, ¿volvería a aceptar la propuesta de María Guardiola?

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Nunca me arrepiento de las decisiones que tomo porque si así lo decidí en su momento es porque había motivos suficientes para dar el paso. Todos los pasos que doy construyen lo que soy hoy en día. Ha sido medio año de aprendizaje, en el que estoy verdaderamente agradecida con la presidenta y que sin duda ha aportado en mí una experiencia única. Solo por todo lo vivido ha merecido la pena.