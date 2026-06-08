Los docentes de FP en Extremadura tienen hasta el 26 de junio para pedir prácticas en empresas

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha abierto una nueva convocatoria de estancias formativas en empresas e instituciones para docentes de FP de la región. La medida permitirá al profesorado conocer de cerca procesos de trabajo, herramientas y métodos de organización que ya se aplican en sectores productivos vinculados a sus enseñanzas.

El plazo para presentar solicitudes comienza este lunes y permanecerá abierto hasta el 26 de junio. La tramitación deberá realizarse por vía telemática y cada aspirante tendrá que acompañar su solicitud de un proyecto de trabajo relacionado con la estancia que desea desarrollar.

Ese proyecto deberá contar con el visto bueno de la empresa o institución de acogida. La convocatoria plantea así una formación pensada no solo para actualizar conocimientos, sino también para reforzar la relación entre los institutos extremeños y el entorno profesional al que se incorporan después muchos alumnos de FP.

Una experiencia en entornos reales

Las estancias tendrán una duración de entre 30 y 100 horas. Durante ese tiempo, el profesorado podrá entrar en contacto con procedimientos técnicos, instrumentos, nuevas formas de organización y dinámicas de trabajo que forman parte de la actividad diaria de empresas e instituciones.

La finalidad es que esa experiencia tenga recorrido en las aulas. Educación pretende que los docentes puedan aplicar después los conocimientos adquiridos, adaptar mejor determinados contenidos y acercar al alumnado a la realidad de los sectores en los que se está formando.

La convocatoria también contempla que estas estancias ayuden a mejorar la programación del módulo de formación en centros de trabajo, una de las piezas clave para conectar la enseñanza con la experiencia laboral.

Quién puede participar

Podrán solicitar estas estancias los docentes en servicio activo de especialidades de Formación Profesional que impartan estas enseñanzas en centros públicos dependientes de la Consejería. La convocatoria incluye al profesorado de Secundaria vinculado a FP, a los profesores especialistas en sectores singulares y a los técnicos de Formación Profesional.

También se abre al profesorado de Orientación Educativa destinado en centros con FP o en servicios educativos de la Junta. Entre ellos figuran los equipos de orientación, los equipos de educación para adultos, los centros de profesores y de recursos, las unidades de programas educativos y la Inspección de Educación.

La calidad del proyecto será clave

La selección de candidaturas se hará en función del interés y la calidad de la propuesta presentada. También se tendrá en cuenta si la empresa elegida resulta adecuada para cumplir los objetivos de la estancia y si existe relación entre el proyecto y las enseñanzas que imparte el docente solicitante.

Educación destaca además que estas experiencias pueden ayudar al profesorado a conocer técnicas empresariales de análisis de procesos y resultados, sistemas de seguimiento y control, toma de decisiones, evaluación de necesidades y estudio de perfiles profesionales.