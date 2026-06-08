Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Regadío

El Canal de Orellana reforzará el control de caudales ante el aumento del consumo de agua

La medida se adopta ante el aumento del consumo de agua esta primavera, aunque no supondrá restricciones al uso del recurso

Canal de Orellana

Canal de Orellana / LCB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

David Frutos

Don Benito

La Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana ha comunicado, a través de sus redes sociales, que intensificará el control de los caudales suministrados, reforzando la necesidad de que todos los usuarios realicen un uso eficiente y responsable de los recursos hídricos. 

Señalan que, aunque la dotación de agua prevista para la presente campaña se mantiene en niveles similares a los de años anteriores, las condiciones meteorológicas registradas durante esta primavera han provocado un consumo superior al inicialmente estimado.

Noticias relacionadas

Desde la comunidad han subrayado que esta medida es preventiva, por lo que no implica restricciones en el derecho de uso del agua por parte de los regantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya es oficial: Extremadura tendrá un macropuente de cuatro días en octubre de 2027
  2. La influencer Zulema Romero, fichaje de María Guardiola, renuncia al acta de diputada en la Asamblea de Extremadura
  3. Guardiola y Nacho Cano lanzan desde Medellín el instituto internacional Extremestiza
  4. Calendario escolar de Extremadura: Ya hay fecha para el inicio del curso 2026/2027
  5. Dos nuevos cambios elevan a 44 los altos cargos nombrados por PP y Vox en la Junta de Extremadura
  6. Estos son los institutos de Extremadura que estrenan ciclos de FP: desde Video Disc-Jockey hasta Servicios en la Nube
  7. Los últimos de la EGB en Extremadura: de 'la escuela de los cagones' al Progresa Adecuadamente
  8. Zulema Romero, influencer y exdiputada en tiempo récord con 25 años: 'No daba el 100% ni en la política ni en mi negocio

El Canal de Orellana reforzará el control de caudales ante el aumento del consumo de agua

El Canal de Orellana reforzará el control de caudales ante el aumento del consumo de agua

Diez detenidos por una oleada de 37 robos en Extremadura y un botín de más de 340.000 euros

Juanma Salgado: "Extremadura es siempre el hilo conductor de la cocina de Dromo"

Juanma Salgado: "Extremadura es siempre el hilo conductor de la cocina de Dromo"

Nieves del Vado: "En dos días, Termarium cambia la vida de Baños de Montemayor"

Nieves del Vado: "En dos días, Termarium cambia la vida de Baños de Montemayor"

Extremadura lidera la titulación en FP de Grado Medio y es tercera en Superior

Extremadura lidera la titulación en FP de Grado Medio y es tercera en Superior

La Mormentera: El dulce medieval que unió a tres religiones en un bocado de miel y almendra

La Mormentera: El dulce medieval que unió a tres religiones en un bocado de miel y almendra

Extremadura: bajan los desahucios por alquiler, pero suben los del impago de hipotecas

Extremadura: bajan los desahucios por alquiler, pero suben los del impago de hipotecas

La Siberia extremeña crece en la UNESCO: tres nuevos pueblos y 2.500 vecinos más en su Reserva de la Biosfera

La Siberia extremeña crece en la UNESCO: tres nuevos pueblos y 2.500 vecinos más en su Reserva de la Biosfera
Tracking Pixel Contents