Regadío
El Canal de Orellana reforzará el control de caudales ante el aumento del consumo de agua
La medida se adopta ante el aumento del consumo de agua esta primavera, aunque no supondrá restricciones al uso del recurso
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
David Frutos
Don Benito
La Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana ha comunicado, a través de sus redes sociales, que intensificará el control de los caudales suministrados, reforzando la necesidad de que todos los usuarios realicen un uso eficiente y responsable de los recursos hídricos.
Señalan que, aunque la dotación de agua prevista para la presente campaña se mantiene en niveles similares a los de años anteriores, las condiciones meteorológicas registradas durante esta primavera han provocado un consumo superior al inicialmente estimado.
Desde la comunidad han subrayado que esta medida es preventiva, por lo que no implica restricciones en el derecho de uso del agua por parte de los regantes.
- Ya es oficial: Extremadura tendrá un macropuente de cuatro días en octubre de 2027
- La influencer Zulema Romero, fichaje de María Guardiola, renuncia al acta de diputada en la Asamblea de Extremadura
- Guardiola y Nacho Cano lanzan desde Medellín el instituto internacional Extremestiza
- Calendario escolar de Extremadura: Ya hay fecha para el inicio del curso 2026/2027
- Dos nuevos cambios elevan a 44 los altos cargos nombrados por PP y Vox en la Junta de Extremadura
- Estos son los institutos de Extremadura que estrenan ciclos de FP: desde Video Disc-Jockey hasta Servicios en la Nube
- Los últimos de la EGB en Extremadura: de 'la escuela de los cagones' al Progresa Adecuadamente
- Zulema Romero, influencer y exdiputada en tiempo récord con 25 años: 'No daba el 100% ni en la política ni en mi negocio