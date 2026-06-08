Las cooperativas extremeñas podrán hacer más gestiones sin desplazarse

Las cooperativas extremeñas podrán realizar cada vez más trámites administrativos sin necesidad de desplazarse físicamente. La Junta de Extremadura ha avanzado este lunes que trabaja en la modernización y digitalización de los procedimientos que afectan a estas entidades, con el objetivo de simplificar su relación con la administración y facilitar su actividad diaria.

El director general de Cooperativas y Economía Social de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Diego Sánchez Duque, ha informado de estas medidas durante la reunión del Consejo Superior del Cooperativismo, en la que han participado representantes de distintos departamentos de la Junta, cooperativas, entidades de la economía social, organizaciones sindicales y la Universidad de Extremadura.

Un registro más moderno

Sánchez Duque ha explicado que se encuentra en un estado avanzado de tramitación el Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas, una norma con la que la Junta pretende actualizar el funcionamiento del registro y adaptarlo a las necesidades actuales del cooperativismo extremeño.

Según ha detallado, el objetivo es facilitar la constitución y los trámites de las cooperativas de la región, además de aportar una mayor seguridad jurídica a estas entidades.

Certificados desde cualquier lugar

La Junta también ha expuesto los avances en la digitalización de registros y procedimientos. Entre ellos, figura una nueva aplicación de gestión registral que integrará en una única plataforma la información relativa a las sociedades cooperativas, sociedades laborales, sociedades agrarias de transformación (SAT) y entidades agroalimentarias prioritarias.

Además, en colaboración con la Dirección General de Servicios Digitales Críticos, se ha desarrollado un sistema de emisión automatizada de certificados de las cooperativas. Esta herramienta permitirá obtener certificados del Registro de forma prácticamente inmediata, desde cualquier lugar y mediante certificado electrónico, lo que reducirá tiempos de espera y evitará desplazamientos.

Inicio del encuentro del Consejo Superior del Cooperativismo. / Juntaex

En una primera fase, este servicio ya está disponible para los certificados de representante legal de las cooperativas agroalimentarias. Sánchez Duque ha avanzado que la previsión de la Junta es extenderlo progresivamente al resto de cooperativas y registros dependientes de la Dirección General, así como ampliar el catálogo de certificaciones que puedan obtenerse de manera automatizada.

Menos papeleo presencial

Con estas actuaciones, la Junta de Extremadura busca una relación más ágil y simplificada con las cooperativas y entidades de la economía social, de forma que puedan realizar la inmensa mayoría de sus gestiones sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina administrativa.

La reunión también ha servido para recoger propuestas y necesidades de los representantes del sector, con el fin de seguir avanzando en una economía social extremeña más fuerte, moderna y en crecimiento.